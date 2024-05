Věří jim fotbalová Sparta, teď oblečení prodávají na hokejovém mistrovství. Na dračku jdou Bob a Bobek

Uložit 0

Sportovní fanoušek bez dresu je jako hokejista bez puku: základ dobrý, ale prostě tomu něco chybí. O to, aby měli lidé na právě probíhajícím hokejovém šampionátu vše potřebné k fandění, se stará česká firma Footballmania. Kromě samotného prodeje dresů a dalšího vybavení je enormní zájem hlavně o oficiální maskoty turnaje. To ale pro společnost není žádná novinka, spoléhá se na ni i česká fotbalová reprezentace, fotbalová Sparta Praha nebo hokejová Kometa Brno.

Praha, výstup ze stanice metra Českomoravská. Na eskalátorech směřujících vzhůru byste nenašli volný schod. Lidé se sunou směrem k O2 areně. Červeno-bílá lavina cestou míjí jednotlivce, dvojice i skupinky, které drží papírky, případně mobilní telefony, s nápisem: „Koupím lístek na zápas mistrovství světa.“ Někdo chce jeden, někdo dva, jiný dokonce pět.

Tak nějak to v těchto dnech vypadá, když hraje česká hokejová reprezentace. Mistrovství světa se do země vrátilo po devíti letech a ukazuje, že tento sport tu stále táhne. Národní tým po porážce Američanů bude hrát o medaile, turnaj útočí na vlastní divácký rekord a téměř jistě ho překoná. Fanouškovská zóna u stadionu se hemží lidmi v dresech národních týmů, ty české převažují. Protože se na ně po období s lvím logem Českého hokeje zase vrátil státní znak, na který se nevztahuje reklamní licence, zahlédnete kromě oficiálních uniforem i levnější, okopírované varianty.

O prodej oficiálních dresů stejně jako merche samotného šampionátu v čele s maskoty Bobem a Bobkem se stará právě Footballmania, která velikost akce cítí. „Jde o velké množství zboží a relativně krátký časový úsek, po který se může prodávat,“ vysvětluje pro CzechCrunch Tomáš Mikač z marketingového oddělení firmy, kde o práci neměli nouzi už měsíce před tím, než šampionát vůbec začal.

Museli totiž přesvědčit sportovní reklamní agenturu Infront, aby ukázala právě na ně. Švýcarská firma spolupracuje ohledně mediálního pokrytí a marketingu s Mezinárodní federací ledního hokeje IIHF, která každoročně pořádá mistrovství světa, ale i s Německou fotbalovou asociací nebo nejvyšší italskou fotbalovou ligou Serie A. Ve svém oboru platí za špičku. Spolupráce nakonec vyšla a Footballmania na začátku turnaje očekávala v souvislosti s ním tržby až tři miliony eur (68,4 milionu korun).

Běžně přitom ve Footballmanii pracují spíše na dlouhodobých projektech, kterým kromě prodeje udávají i strategický a koncepční směr. „Většinově jsou to spolupráce, kdy nám je poskytnuta licence na ochranné známky a my zajišťujeme vše od designování produktů přes výrobu, logistiku, skladování a marketing až po prodej v kamenných obchodech a na online kanálech, včetně související zákaznické péče,“ vyjmenovává Mikač. Platí to třeba pro fotbalovou AC Spartu Praha, která letos vyhrála Fortuna ligu i pohár Mol Cup, nebo hokejovou Kometu Brno.

Mistrovství světa v hokeji, pro které firma zajišťuje samotný prodej, je ale jiná liga. Když se v roce 2015 konalo v Česku naposledy, navštívilo ho rekordních 741 690 lidí. Letos by měl padnout nový milník. Kvůli náporu na šampionátu museli ve Footballmanii rozšířit i řady brigádníků. Během několikatýdenní akce se jich zapojí až sto padesát. Podle Mikače ale nábor souvisí i s Všesokolským sletem, další velkou akcí, která se koná na přelomu června a července a u níž firma nebude chybět.

E-shop i prodejní stany pod taktovkou Footballmanie v Ostravě a v areálu pražské O2 areny, kde český národní tým odehraje všechny zápasy, mají v nabídce trička, mikiny, čepice, klíčenky, puky a další předměty. Všechny s logem mistrovství světa. Kromě toho a dresů národních týmů ale zdaleka nejvíc táhnou králíci. „Očekávané bestsellery jsou jednoznačně maskoti,“ předpovídal už na začátku turnaje Mikač. Měl pravdu.

Bob a Bobek neřádí jen na tribunách během zápasů, táhnou i jejich plyšové varianty. Konkrétní prodejní čísla Mikač komentovat nechtěl. Firma nicméně ušaté duo netahá z bezedného klobouku kouzelníka Pokustóna a kvůli enormnímu zájmu je plyšáky aktuálně obtížné sehnat. Na rozdíl od ostatního zboží je například v oficiálním e-shopu nelze objednat online, a jsou tak k dostání jen v oficiálních stanech v Praze a Ostravě. Na e-shopu stojí jeden 30 eur (asi 741 korun).

Podle serveru Hokej.cz plyšáci v Praze poprvé došli pátý den šampionátu, minulé úterý večer. Ve čtvrtek odpoledne už měli být opět v prodeji, ale zase se rychle vyprodali. Podobně nedostatkovým zbožím by pro velký zájem měl být Bob s Bobkem i v Ostravě, napsal magazín Patriot. Oblíbili si je ale i v zahraničí a objevují se hlasy, že by zvířecí maskoti měli k hokejovému mistrovství světa patřit vždy, když se bude konat v Česku.