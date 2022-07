Tři důvody, proč bitcoin a ethereum zase porostou aneb Dobré zprávy z krypto světa

Vypařené stovky miliard dolarů, zkrachovalé projekty, propady o vysoké desítky procent… Ze světa kryptoměn letos nepřicházejí zrovna pozitivní zprávy. Vždyť jen bitcoin přišel od ledna o více než 50 procent své hodnoty. A byť třeba ether v posledních dnech opět nabírá na ceně, i on v minulých měsících zažil propad o 70 procent. Roman Valihrach, zakladatel a šéf kryptoburzy Coinmate, nabízí tři důvody, proč není třeba podléhat panice. Neděje se totiž nic, co by zkušení harcovníci jako on už nezažili.

Kryptoměnový byznys je ve fázi určité korekce, protože do něj v posledních dvou letech přiteklo nadstandardní množství peněz. A s tím, jak ekonomiku obchází obavy z recese spojené s válkou na Ukrajině a vysokou inflací, doléhá nervozita i na bitcoin a spol. Speciálně největší virtuální měna má ale podle Romana Valihracha všechny předpoklady se zase zvednout. Jeho komentář je součástí našeho Průvodce světem krypta, jehož partnerem společnost Coinmate je.

Vše se odehrává v cyklech

Tak jako celá ekonomika i bitcoin prochází pravidelnými cykly. Praktické je, že se dají poměrně snadno odhadnout. Souvisí totiž s takzvanými halvingy, tedy půlením bitcoinu, ke kterým dochází každé čtyři roky. Co to znamená? Že se množství nově vytěžených bitcoinů sníží na polovinu.

Po samotném půlení nastává zpravidla prudký růst, který je následovaný pádem. Následně je pád překonán dalším, tentokrát už pozvolnějším růstem a cyklus se opakuje. K prvnímu půlení došlo v listopadu 2012, další následovalo v letech 2016 a 2020.

Během prvního propadu v druhé polovině roku 2014 spadla hodnota bitcoinu o 86 procent z 1 170 na 165 dolarů, při propadu během roku 2018 o 83 procent z 19 700 na 3 150 dolarů. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v polovině dalšího cyklu, chová se bitcoin zcela dle očekávání.

Nepadá sám

Jak je možné, že začal bitcoin tak padat? Zničehonic to nebylo. Kryptoměna zareagovala na světové události, které standardně ovlivňují náladu na trzích. Ve stejném období, tedy na počátku března, začaly klesat i křivky na klasických burzách.

Známý index S&P 500, sdružující 500 největších veřejně obchodovaných firem v USA, klesl o 18 procent. Akcie automobilky Tesla oslabily o 22 procent a třeba kanadský e-commerce gigant Shopify ztratil více než 50 procent své hodnoty.

Prudce stoupat začala naopak inflace, zejména ceny nerostných surovin, ale to už všichni víme a známe. V dnešním světě je vše propojené, proto když se začnou kola ekonomiky zadrhávat, dopadne to v různých intenzitách na všechny trhy, kryptoměnové nevyjímaje.

Ethereum nás ještě překvapí

Abychom nemluvili stále jen o bitcoinu, velký potenciál skrývá aktuálně druhá největší síť ethereum. Ta je platformou pro DAPS, tedy decentralizované aplikace. Ty jsou zcela transparentní, bezpečné a odolné jakékoliv cenzuře.

Rozpětí těchto aplikací nového finančního světa je už v současnosti velké: od projektů decentralizovaných burz přes platformy, kde je možné si půjčit, až po složité finanční deriváty. Množství nových aplikací běžících na ethereu neustále roste a pracují na nich přes čtyři tisíce programátorů.

Toto léto se ethereum navíc dočká zatím největšího upgradu zvaného „The Merge“, který bude prvním velkým krokem k vyřešení problému se škálováním. Krom toho dojde i k drastickému snížení spotřeby energie.