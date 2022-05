Tři kamarádi z Brna vyrábí nafukovací kolečkové brusle. Podpořil je i 3D tiskař Josef Průša

Zdroj: Last Miles

Kola i koloběžky se jim zdály moc velké a těžké a při jízdě městskou hromadnou dopravou v zásadě překážely. Když pak člověk potřebuje využít sdílené kolo, může se rozhlížet, jak chce, ale nikde žádné není. Lehké nejsou na přenášení ani kolečkové brusle. Co s tím? Jednoduše vyvinout takové, které se budou dát přenášet snadno. Trojice z Brna přesně to udělala.

„Bruslení je jednou z mých nejoblíbenějších aktivit. Člověk ale velmi brzy zjistí, že pro každodenní využití nejsou vůbec praktické. Třeba v momentě, kdy je potřebujete rychle sundat a nazout boty. Nebo si je chcete vzít s sebou, abyste se projeli cestou do školy nebo do práce,“ říká Tibor Kučera, jeden z tvůrců nových inlinů, které mají název Last Miles.

Last Miles fungují vlastně jako návlek. Ten se dá na botu a pak nafoukne kolem ní. Trik je v tom, že návlek nohu dostatečně zafixuje. To byla jedna z důležitých věcí. „Největší výzvou bylo právě zajištění dostatečné podpory kotníku při jízdě,“ líčí další ze zakladatelů Filip Obritzhauser. Třetí členkou týmu je Kučerova manželka.

Podporu kotníku se podařilo vyřešit a trojice byla schopná vymyslet brusle, které jsou velmi skladné. Největší částí jsou samotná kolečka. Návlek se dá po vyfouknutí složit, nezabere tak téměř žádné místo. Brusle je díky tomu možné snadno přenášet v batohu.

Zdroj: Last Miles Brusle jsou nafukovací a skladné

„Popravdě mě k nápadu na využití pneumatické komprese dovedl přístroj na měření tlaku. Pak jsem hledal, jestli existují nějaké zdravotnické pomůcky, které podobný princip využívají. Našel jsem nafukovací bandáže na kotník. Ty jsem koupil a s jejich pomocí jsme vytvořili první koncept, se kterým jsme uspěli v programu Prototypuj a ověřuj,“ vypráví pro CzechCrunch Kučera. Program poskytuje město Brno ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem.

Následně se Kučera spojil s ateliérem designu obuvi na Univerzitě Tomáše Bati kvůli spolupráci na vývoji a dostal se k firmě ve Zlíně, která vyrábí nafukovací dlahy. Ty mimochodem využívají například záchranáři, když potřebují končetinu zafixovat při převozu do nemocnice. S univerzitou i firmou trojice na vývoji bruslí dál spolupracovala.

Tvůrce nejvíce zaskočil fakt, že nic podobného ještě neexistuje. Pustili se do výroby prototypu, který už nyní mají hotový. Kromě toho mají nově v zádech i Josefa Průšu a jeho 3D tiskárny. Firma Prusa Research se totiž projekt rozhodla podpořit. Na nové brusle přispěje Průša tři sta tisíc korun. Kromě toho ale poskytne i svoje zázemí.

„Provozují v rámci svých prostor i sdílenou dílnu pro veřejnost, takzvaný Prusa Lab. V době covidu byla převážně zavřená, a tak se rozhodli otevřít akcelerační program, aby ji nějak smysluplně využili. V rámci druhého kola pak vybrali nás,“ líčí Kučera.

Covid tak ve výrobě Last Miles sehrál roli hned dvakrát. Celý nápad totiž vznikl během pandemie. Trojice hledala způsob, jak se rychle, ale zároveň i bezpečně, přepravit na kratší vzdálenosti po městě. Stejně tak kamarádi toužili v době zavřených posiloven a sportovišť po nějakém pohybu.

Zdroj: Last Miles Čtyři barevné varianty nafukovacích bruslí

V Průšově dílně bude mít tým k dispozici nejen 3D tiskárny, ale i další technologie. Výrobci inlinů využijí i laser nebo vybavenou elektrodílnu. Části prototypů se budou tisknout. „Pokud jde o samotný rám brusle pro následnou produkci, ještě nevíme, zda ho budeme také tisknout. Je to varianta, nicméně bude k tomu pravděpodobně zapotřebí náročnější technologie průmyslového 3D tisku. Druhou možností je využít technologii vstřikování, která znamená velké počáteční náklady v řádech několika set tisíc korun,“ líčí Kučera.

Při sériové výrobě jde ale o řešení, které dává ekonomicky největší smysl, protože jednotkové náklady jsou v desítkách korun za součástku. „To je ale zřejmě až hudba budoucnosti, kdy budeme vyrábět ve větších objemech,“ dodává Kučera.

Už nyní ale hledají vynálezci pro Last Miles příznivce skrze crowdfundingovou kampaň na platformě Hithit. Vybrat chtěli původně dvě stě tisíc korun, k pondělku už ale měli bezmála 350 tisíc. Kampaň končí ve středu. Brusle chtějí podporovatelům poslat do šesti měsíců. Pak chtějí projekt představit i v zahraničí.