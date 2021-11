Tři lahve whisky staré 78, 74 a 71 let s hodnotou přes šest milionů korun

Češi obecně nejraději investují do nemovitostí, své portfolio pak doplňují klasickými možnostmi jako dluhopisy či akciemi a v poslední době stále více také kryptoměnami. Někteří však experimentují i netradičními aktivy – alkoholem, přičemž jeden z takhle zaměřených tuzemských fondů je nyní držitelem nejdražší kolekci whisky v Česku.

Martin Nejedlý a Martin Kovář chtěli spojit radost z poznávání ušlechtilých alkoholických nápojů a dlouhodobého uchovávání hodnoty. Před třemi lety z tohoto důvodu založili fond kvalifikovaných investorů Wine Management s cílem umožnit movitým klientům spoluvlastnit portfolio sestavené z investičních vín, destilátů, vinic, vinařství a palíren.

Fond s licencí od České národní banky má nyní už 208 akcionářů a jeho portfolio tvoří 667 lahví whisky a 23 418 lahví vína, jejichž hodnota od vzniku fondu vzrostla o přibližně třicet procent. U příležitosti třetích narozenin teď Wine Management představil nejnovější akvizici v podobě lahví ze sady The Macallan Red Collection.

Neznalcům název whisky pravděpodobně nic neřekne, trojice lahví z legendární skotské palírny Macallan však obsahuje whisky staré 71, 74 a 78 let a jejich hodnota přesahuje šest milionů korun. Podle Nejedlého a Kováře jde o nejdražší sbírku whisky na území České republiky.

Zakladatelé fondu Wine Management Martin Kovář a Martin Nejedlý Foto: Wine Management

„Je to obrovský úspěch nejen pro náš fond, ale i pro Českou republiku. Macallan je ikonická značka a patří mezi symboly skotské národní hrdosti. To, že je nyní v Česku, je výsledkem několikaleté práce,“ říká Martin Nejedlý.

Red Collection bylo vyrobeno jen 23 kusů a každá ucelená kolekce se skládá z šestice lahví. „Usilujeme o nákup další trojice lahví, abychom kolekci měli kompletní. Pokud by se to podařilo, měli bychom v Česku naprostý unikát, jehož cena by rozhodně překročila hranici deseti milionů korun,“ doplňuje svého kolegu Martin Kovář.

Zakladatelé investičního fondu jako možnou referenci budoucího růstu ceny zakoupených lahví ukazují na indexy sledující hodnotu osmnáctileté a pětadvacetileté whisky z palírny Macallan, kdy za posledních deset měsíců vzrostla o 6,8 procenta, respektive o 11,4 procenta. Mezi investory je prý o lahve této palírny velký zájem.

„Z deseti nejdražších a nejžádanějších lahví, které byly prodány na evropských aukcích, je osm od skotské palírny Macallan. Za poslední rok z každých sto liber investovaných do koupě aukční whisky šlo plných na konto právě této palírny,“ vysvětluje expert fondu na stařené destiláty Václav Rout.

Wine Management akvizicí Red Collection překonal svůj vlastní loňský rekord, kdy přivezl do Česka tehdy nejdražší whisky. Byla to rovněž lahev Macallan a fond ji kupoval v květnu za 1,73 milionu korun. Už v listopadu se však cena lahve vyšplhala na 3,75 milionu.