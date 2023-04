Tři tisíce kilometrů na jih. Rodačka z Valašska prodává Čechům bydlení kolem slunné Marbelly

Je z Valašského Meziříčí a na jejím přízvuku to poznáte, i když ji už dlouho mnohem víc než Valašsko ovlivňuje Andalusie. Již téměř třicet let je totiž doma o tři tisíce kilometrů jižněji. Radmila Posadová se za prací a dnes již svým manželem přestěhovala v roce 1994 do Marbelly na pobřeží Středozemního moře. Právě tam vede realitní kancelář, která pro Čechy a Slováky hledá to nejlepší bydlení, kde mohou trávit nejen dovolené v průběhu celého roku. Na Pyrenejský poloostrov přesidluje stále více lidí, protože jih Španělska nabízí prostě všechno – moře, kiting, golf, dobrou gastronomii, kvalitní vzdělání i zimní radovánky.

Do Španělska se Radmila Posadová dostala v 90. letech. Z Valašského Meziříčí si to nejprve namířila za studii do Anglie, kde se seznámila se svým manželem, španělským právníkem, který začal ve městě Marbella budovat kancelář se zaměřením na nemovitostní právo pro mezinárodní klientelu a rychle se k němu začalo hlásit množství českých klientů. Na rodinný byznys tak bylo zaděláno. „Nejprve jsem začala s manželem dělat v kanceláři právě kvůli jazyku,“ vzpomíná dnes s úsměvem Posadová, která sama vystudovala cestovní ruch a španělsky se učila takzvaně za pochodu.

Jak se ale jejich rodina postupně rozrostla o tři potomky, na každodenní práci v kanceláři jí nezbyl čas. „Tak jsem si řekla, že když si jednou za čas najdu a prodám hezkou nemovitost, uzavřeme tím alespoň kolečko našeho právního servisu, kdy pro klienty ideální nemovitost i rovnou najdeme. Teď už to dělám sedmým rokem, máme za sebou stovky prodaných nemovitostí – zkrátka se ten plán trochu vymkl kontrole,“ směje se Radmila Posadová, jejíž španělská realitní kancelář se jmenuje SKA Reality.

Slunce nejen v názvu

Písmena SKA představují iniciály jejích tří dětí a celý byznys je založený na maximálně osobním přístupu. S některými klienty spolupracuje přes dvě dekády a každou nemovitost, kterou jim nabízí, velmi dobře zná. Jejím revírem je oblast zvaná Costa del Sol, v překladu Slunečné pobřeží. Jedná se o zhruba 185 kilometrů dlouhé pobřeží táhnoucí se podél Alboránského moře, které začíná na Gibraltaru a končí ve východní části provincie Granada. Dříve tu byly zejména malé rybářské osady, dnes je celý region významnou turistickou destinací.

To, že se tu nachází na 150 pláží a své jméno celé pobřeží získalo díky tomu, že je tu přes tři sta slunných dnů v roce, je jen zlomek důvodů, proč je tato část Andalusie tak oblíbená. Mezi nejznámější místa patří právě turistické letovisko Marbella, do něhož jezdí každý rok na letní soustředění třeba fotbalisté pražské Sparty i řady dalších evropských klubů. „Lokality jako Costa del Sol jsou budoucnost Evropy, nabízí totiž nekonečné vyžití i rozmanité služby, celkově jedinečný životní styl,“ říká Posadová.

Foto: SKA Reality SKA Reality se zaměřuje na oblast Costa del Sol

První věc je samozřejmě klima. Teploty se po celý rok pohybují standardně mezi 15 až 30 stupni Celsia, v zimě občas spadnou k deseti. A zatímco u nás je v listopadu ve čtyři hodiny tma, v Andalusii je světlo ještě v šest, a tak se dá hrát pod širým nebem bez problémů tenis nebo golf. Mnoho lidí oslovují na jihu Španělska také suroviny – denně čerstvé ryby, maso i zelenina a ovoce v prvotřídní kvalitě, na to si člověk rychle zvyká. Děti tu navíc mohou navštěvovat mezinárodní školy, kde se potkávají se spolužáky z celého světa. I díky přílivu velkého kapitálu ze zahraničí se celý region v posledních dekádách hodně rozvinul.

Jen v Marbelle se oficiálně pohybují občané více než 130 různých národností, a jelikož je tu zhruba třetina obyvatel původem z ciziny, jde o jedno z nejkosmopolitnějších měst Evropy. Souvisí s tím i kvalita vzdělání, která je pro místní komunity velmi důležitá. V celém regionu se nachází na dvě desítky plně homologovaných škol. Obvykle jde o britské instituce, ale je tu i francouzské lyceum nebo německá škola, které nabízí dětem a studentům od tří do osmnácti let plně bilingvní vzdělání.

Zakladatelka SKA Reality upozorňuje také na dobrou infrastrukturu. Byť se nacházíte na samotném jižním cípu Španělska, do hlavního města Madridu urazíte 550 kilometrů díky rychlovlaku za necelé tři hodiny. Dobré je i letecké spojení, kdy se na trase Praha–Málaga létá celoročně prakticky každý den. Navíc jsou přímé lety také z Krakova, Katovic či Vídně. A jelikož let trvá zhruba tři hodiny, není to o moc delší, než kdybyste jeli na chalupu přes celou Českou republiku.

Na Costa del Sol navíc máte na dosah ruky pláže, ale daleko nejsou ani desítky kilometrů sjezdovek na vrcholcích Sierry Nevady, kde se lyžuje v nadmořské výšce 2 100 až 3 300 metrů od prosince až do Velikonoc. Radmilu Posadovou si tento region získal už dávno a krajanů tu v ulicích potkává stále více.

„Během pandemie jsme očekávali útlum, ale naopak nám byznys neuvěřitelně vyrostl. Měli jsme násobky poptávek. Pandemie hodně zahýbala věkovou kategorií investorů, kteří si tu nemovitosti kupují. Začaly sem přesídlovat také mladší rodiny, které přehodnotily svou situaci i třeba díky výuce online,“ popisuje poznatky z posledních let zkušená obchodnice, která klientům díky rodinné právní kanceláři v zádech nabízí úplně vše, co mohou při nákupu i následné správě nemovitosti potřebovat. Od prověrky místa přes daňové záležitosti až po doporučení zahradníka nebo paní na úklid.

Foto: Google Mapy / CzechCrunch Marbella a oblast Costa del Sol se nachází na jihu Španělska

A kolik může byt nebo dům u moře stát? To je pochopitelně zásadní otázka, ale stejně jako všude jinde platí, že důležitá je lokalita, typ nemovitosti i to, zda máte výhled na moře, případně u bytu bazén. Ve SKA Reality prodávají více samostatných nemovitostí než apartmánů, ale to nutně neznamená, že musí být apartmán levnější. Obecně však Radmila Posadová přirovnává ceny na Costa del Sol k největším španělským městům, jako je Barcelona nebo Madrid – i proto, že spolu s rostoucím zájmem rostou také ceny.

„Má to svoje opodstatnění, je to dané kombinací klimatu, služeb, osazenstva, lepší dostupností než jakou mají jiná pobřeží a okolní ostrovy, variabilita je velká,“ vypočítává Radmila Posadová.

Půlrok v Česku, půlrok u moře

I v Andalusii najdete byty za 200 nebo 300 tisíc eur, což je v přepočtu zhruba pět až sedm milionů korun, ale takové dokážete s trochou snahy najít i v Praze. Klíčové je, kde taková nemovitost je a jak vypadá. SKA Reality oslovuje zejména bonitnější klientelu a skončit můžete klidně v mnoha milionech eur. Záleží, zda to máte blízko moři, jestli na něj máte výhled, zda máte prostornou terasu a nebo je pro vás důležitá vzdálenost golfového hřiště. Jelikož jich tu je podél pobřeží na sedm desítek, jde o doslova golfový ráj. Navíc se díky příznivému klimatu dají odpalovat míčky opravdu celoročně.

Mezi stále oblíbenější varianty patří také různá kondominia, jejichž tradiční součástí je jednak bazén, ale také vrátnice, posilovna nebo kavárna, která zároveň funguje jako coworking. To je pro mnoho lidí důležité, protože když do Španělska jezdí třeba na několik měsíců v roce, potřebují tu i pracovat. Lidé však obvykle do Marbelly a okolí nepřesídlují kompletně. V rámci Schengenského prostoru můžete cestovat libovolně, ale pokud se v dané zemi nechcete stát daňovým rezidentem, můžete tam pobývat maximálně polovinu roku.

„A být daňovým rezidentem ve Španělsku se většině lidí se středními až vyššími příjmy nevyplatí, daňová zátěž je tu násobně vyšší než v Česku,“ upozorňuje Posadová. Například sazba daně z příjmu začíná na 19 procentech a může dosáhnout až 47 procent. Novinkou roku 2023 je také takzvaná „solidární“ daň, kdy ti, kdo vlastní majetek v hodnotě nad tři miliony eur, v přepočtu 70 milionů korun (na osobu), podléhají dalšímu zdanění.

Foto: SKA Reality Radmila Posadová, zakladatelka SKA Reality

Na první pohled by také mohly vypadat lákavě španělské hypotéky s menšími úrokovými sazbami oproti Česku, jenže u nich je často problém, že potřebujete mít příjmy v eurech, jinak vám většina bank v návaznosti na nový hypoteční zákon úvěr neposkytne. Pár se jich už ale nově najde, takže opět i zde je zásadní mít správné informace.

Když ovšem započtete všechny související poplatky, můžete se podle Radmily Posadové snadno dostat na podobné podmínky jako v Česku. Při nákupu nemovitostí v Andalusii je pak třeba mít na paměti i to, že výdaje spojené s nákupem běžně dosahují deseti až třinácti procent z kupní ceny. Platí se také daň z nemovitosti pro nerezidenty, a to za zisk z pronájmu či vlastního užití. Daňové přiznání musíte předložit v obou případech. I přesto zakladatelka SKA Reality očekává, že o práci nebude mít ani v následujících měsících a letech nouzi. Costa del Sol je uprostřed všeho myslitelného vyžití – a to prý nepřestane bavit ani lákat.