Tři tuny za tři miliony. Projeli jsme nejvýkonnější, největší, nejtěžší a nejdražší lidový vůz. Je to nesmysl?

Volkswagen nabízí spoustu skvělých aut pro masy. Nejsou vždy úplně levná, ale plus minus se pod označení „lidový vůz“ vměstnají. Až na Touarega – robustní SUV pojmenované podle saharských kočovníků. Zvlášť jeho vrcholová verze R, která se v poslední generaci nabízí výhradně jako plug-in hybrid, popírá to, s čím VW před 85 lety vzniklo.

Typičtí petrolheadi si v první řadě zakňučí, že i do takového auta proniká diktát zlého Bruselu a že mu vnutil elektriku. Jasně, tohle auto si kvůli ekologii nikdo asi kupovat nebude, zároveň to je logická volba, protože řada z nich slouží jako manažerské firemní vozy – a tam už to může hrát svou roli.

Jenže ono to ani jinak není špatné a neužitečné řešení. Kde bude majitel tohoto SUV za skoro tři miliony trávit nejvíc času? Na cestě do či z práce, případně na golf nebo s dětmi na sportovní kroužky. A to jsou přesně ty jízdy, které mívají do 50 kilometrů.

Čistě na baterii dá nový Touareg přes 40 kilometrů, maximálka je 140 km/h. Ano, dojezd se mění podle stylu řízení, ale těch pár desítek kilometrů je velmi realistických. Dojedete do firemní podzemní garáže, tam obříka na vyhrazeném místě šoupnete do nabíječky a odpoledne po šichtě valíte domů zase s plnou baterkou. Takže různé městské a blízké meziměstské přesuny zvládnete bez zásahu benzínového agregátu.

Ale vy máte přece erko a chcete si aspoň občas výkon naplno užít. Pod kapotou ho je víc než dost, což poznáte na dálnici: na to, jaký je Touareg tank a jaký má díky mohutnosti linií odpor vzduchu, vyráží po sešlápnutí plynu bleskurychle kupředu. Tabulkový výkon je 470 koní, víc asi není třeba dodávat. Sice váží skoro tři tuny, což těch 350 kW kotví do větší reality, ale vůz funguje výborně, a to i na okreskách. Auto drží jako přibité.

Foto: Ladislav Vašek/CzechCrunch Volkswagen Touareg R

Při takové jízdě, kdy si vy i wolfsburský mastodont saháte na limity, je třeba na nízkou spotřebu zapomenout. Ve chvíli, kdy převezme otěže benzínový šestiválec a elektromotor mu asistuje, průměrná spotřeba ukazuje skoro přes dvanáct litrů. To je i není hodně, záleží na individuální preferenci a zkušenosti. Úsporné to ovšem není.

Uvnitř nečeká žádné překvapení, stejně jako nečeká u jízdních vlastností. Volkswagen auta dělat prostě umí. Hledat emoce nemá cenu, v Touaregu je ale všechno dotaženo k dokonalosti, v případě R je navíc znát, že jde o vrchol nabídky. Interiéru dominují dva velké displeje, přes které ovládáte v podstatě vše včetně klimatizace. To je zrovna moment, kdy bych preferoval stará dobrá tlačítka a kotoučky, ale tak už to dnes holt chodí. Jinak je ovládání vozu intuitivní a zvyknete si během pár minut.

A naprosto špičková jsou sedadla, za ta bych si připlatil hned. Jsou neuvěřitelně pohodlná na kratší i delší cesty, perfektně automaticky regulují teplotu a odvětrávání, mají skvělé masážní programy. Kamarád mi říkal, abych mu je vymontoval, protože je prostě chce domů do obýváku. A měl recht, já vlastně taky.

Totéž se ve výsledku dá říct o celém autě. Za těch pár set kilometrů, co jsme spolu najeli, jsem mu přišel na chuť. Pohodlně mě odvezlo, kam jsem potřeboval, výkonu mělo až až. A dokonce mě i pobavilo, když na mě přišla chuť na o něco ostřejší jízdu.

A teď odpověď na otázku z úvodu – Je Touareg R nesmysl? Komukoliv řeknete, že tenhle Volkswagen stojí tři miliony, okamžitě vás zasype seznamem jiných vozů, co by místo toho šly koupit. BMW, Mercedes, sesterské Audi, Range Rover… Ano, do ceny by se vešly. Ale Touareg s nimi jede vyrovnanou jízdu. O tom mě přesvědčil.