Trigema otevře dveře svého vinařství Dog in Dock už v květnu. Černý tam dodá sochu s motivem psů

Uložit 0

Bývalo tu depo vlaků a také zahradnictví s oranžerií, kde se na začátku devatenáctého století pěstovaly ananasy a pomeranče. Ty už jsou dávno pryč. Teď tu rostou především hrozny, které jsou základem vína vyráběného v jihomoravském vinařství Dog in Dock. V posledních letech tu i proto vzniká jeho sídlo společně s výrobou a také apartmány. Hned u Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou ho staví developerská společnost Trigema, která je producentem již zmíněného moku.

Firma uspěla ve veřejné soutěži na prodej práva na stavbu a také městských pozemků v areálu bývalé Salajky a zmíněného zahradnictví. To se stalo už v roce 2017, teď je část vinařství Dog in Dock před otevřením. Mělo by se tak stát už letos v květnu. Začalo to přitom článkem v časopisu, kterého si před lety všiml Tomáš Zbořil, jenž se vínu začal věnovat jen krátce předtím.

„Narazil na rozhovor o našich investicích v areálu Monínec, načež se rozhodl představit nám svou vizi. Trigema tehdy pořádala pravidelná výjezdní zasedání, která se odehrávala po celé Evropě, nejčastěji ale ve vinařstvích. Tomáš tak před sedmi lety přišel se správným nápadem za správným investorem a začala spolupráce, která vede ke vzniku unikátního vinařství v srdci Veselí,“ uvedl pro CzechCrunch majitel skupiny Trigema Marcel Soural.

Nepůjde ale jen o vinice a výrobu, z lokality se má stát rovnou výletní cíl. A tak ta část areálu, která se nyní otevírá, zahrnuje především apartmány a také bistro. Z prvního by lidé měli mít výhled do zámeckého parku, protože i s tím Dog in Dock sousedí, a také na samotný Baťův kanál. Apartmány jsou prý kombinací současného designu a historického kouzla lokality a je jich kolem stovky. Kromě výhledu tu hosté budou mít k dispozici také wellness. Bistro pak bude nabízet jídla z lokálních surovin.

„Kolem vinařství postupně vzniká celý areál s cílem vytvořit přístav, do kterého se budou rádi vracet nejen milovníci vína. Je to skvělá destinace s přírodními krásami i kulturou, koncerty a také dobrým jídlem,“ komentuje Soural. Ten se rozhodl rovněž zrekonstruovat historickou oranžerii, ve které se budou pořádat i rodinné oslavy. Výhoda je, že okolí už teď nabízí spoustu aktivit od turistických tras přes ty cyklistické až po kanoistiku, paddleboarding nebo výlety lodí po samotném Baťově kanále a chytání ryb.

Investice do apartmánů a bistra se pohybuje okolo 400 milionů korun, u toho ale nezůstane. V další fázi tu totiž vznikne i samotná výroba. „Cílem je, aby veškerá vína byla vyráběna ve Veselí, a zároveň to, aby v areálu vinařství vznikl i prostor pro vzdělávání týkající se výroby vína. Už nyní tu máme vlastní vinice, z těch také první vína, například Solaris,“ líčí Soural. Většinu výroby má nyní Dog in Dock v Boršicích u Blatnice, odtud je také většina hroznů. Vše by se mělo přesunout do dokončeného areálu v roce 2027.

Tam Trigema plánuje výrobu z hroznů, které by byly v Česku jedinečné. S výsadbou nových odrůd by se mělo začít už příští rok. „Ze španělské vinařské oblasti Rioja nám už dorazily sazenice odnoží Merlotu a Tempranillo Blanco,“ líčí majitel Trigemy. Spolu s dokončením celého projektu by také měla narůst produkce. Zatímco v současnosti vyrábí Dog in Dock třicet tisíc lahví ročně, v novém areálu by to mělo být až dvě stě tisíc lahví za rok. Kromě toho se celá výstavba koordinuje s Ředitelstvím vodních cest kvůli chystanému rozšíření přístavu a stavbě plavební komory a lodního výtahu.

U Trigemy je nicméně také zvykem, že si ke svým projektům přizve nějakého umělce. Většinou jde o Davida Černého, se kterým spolupracovala na pražském karlínském projektu Fragment a smíchovském Lihovaru. Ani vinařství není výjimkou. „S Davidem jsme se dohodli na čtyřmetrovém sousoší. Úplně vykročil ze svojí zóny a vymyslel sochu s motivem psů,“ dodal Soural.