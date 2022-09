Třinec by mohl přivítat novou čtvrť za miliardu. Její součástí by byla také nová dominanta města

V lokalitě třineckého Nového Borku – mezi objekty Kovosportu a střelnicí – v současné době stojí převážné neobydlené bytové domy v zanedbaném stavu. V blízké budoucnosti by ale tato část města mohla projít zásadní proměnou. Třinecký Concept totiž v součinnosti s developerskou a realitní společností BO! Reality a finance plánuje transformaci území, jejíž rozpočet by měl překročit jednu miliardu korun.

Za plánem na proměnu místa stojí majitel pozemku a soukromý investor, společnost Třinecký Concept, kterou z 90 procent vlastní spolumajitel Třineckých železáren Ján Moder. V rámci příprav ho zastupuje společnost BO! Reality a finance, která je zároveň developerem projektu.

Součástí proměny území, která nese pracovní název „Nový BO!REK“, by mohlo být až 160 bytových jednotek různých dispozic, ale také řadové domky s vlastními zahradami, školka, dům s pečovatelskou službou a komunitní centrum s dalšími službami. Celou zástavbu navíc obklopí park a část pozemku bude rozparcelována tak, aby na ní mohly vzniknout také rodinné domy.

Na cípu území současný návrh počítá také s realizací dominanty ze železobetonu a oceli – dvacetipatrové věže Werk Tower. Zvolený materiál bude odkazovat na historii Třince, která je protkaná výrobou oceli téměř dvě století.

Projekt počítá také s výstavbou dvacetipatrové věžě

„Projekt by měl vyrůst v šesti etapách a výstavba věže by měla proběhnout v té poslední. Půjde tak o jakousi třešničku na dortu. Už nyní víme, že bude určená hlavně pro byty, část bude možná vyhrazena pro kancelářské prostory,“ říká Michal Pitucha, ředitel BO! Reality a finance.

„Nebude se jednat o luxusní čtvrť, to není naším záměrem. Ceny budou odpovídat tržnímu prostředí v našem regionu a místu, kde by měla čtvrť vyrůst. Těmito novými byty bychom chtěli nabídnout atraktivní alternativu – i z hlediska ceny – ke starým panelovým bytům,“ vysvětluje Pitucha.

Část bytů bude určena k prodeji, část bude investor pronajímat. Momentálně probíhají rekonstrukční a sanační práce 24 velkometrážních a již neobydlených bytů v západní části lokality. „V objektech zůstanou jen obvodové zdi, takže jde o totální rekonstrukci,“ upřesňuje developer.

V oblasti nyní žije přibližně 25 obyvatel, jenže z dlouhodobého hlediska jde dle slov developera o neudržitelný stav, jelikož některé objekty jsou v žalostných podmínkách. „Je potřeba udělat v první fázi maximum pro to, aby bydlení pro tyto starousedlíky bylo bezpečné. Postupně jednáme se všemi a všem budou nabídnuty bezpečnější a kvalitnější byty, které máme k dispozici v různých částech města.“

Nedaleko místa pro zvažovanou novou čtvrť navíc již nyní rostou nové rodinné domy, Borek tak prochází přirozenou proměnou k lepšímu. Stejně tak i plánovaná výstavba by mohla mít pozitivní městotvorný dopad.

Foto: BO! Reality a finance Investorem projektu je společnost Třinecký Concept

„Pokud by se to podařilo, změnila by se nevzhledná část města na moderní místo pro život. Na území Třince není mnoho lokalit, kde by mohla taková čtvrť vzniknout. Potřebujeme nové byty pro mladé, školky a domovy pro seniory,“ dodává primátorka města Věra Palkovská.

Samotný Třinec by měl být do projektu zapojený především v rámci příprav na realizaci potřebné infrastruktury a dopravní dostupnosti. Na výstavbu školy či domova s pečovatelskou službou hodlá investor využít dotací. I zde by mohlo být město nápomocné svými zkušenostmi.

Celý projekt je rozložen do šesti etap. Jedinou jeho nevýhodou jsou nedaleké Třinecké železárny, avšak díky modernizaci výrobních zařízení došlo v posledních letech k výraznému snížení emisí prachu a dalších látek. Protipólem železárny jsou pak nedaleké beskydské vršky a množství zeleně, s jejímž vysazením v rámci nové čtvrti developer počítá.