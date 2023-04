Střílečky z pohledu první osoby vás kromě akčních soubojů s nepřáteli celkem často posadí také do kokpitu válečného stroje a promění se na simulátor tanku nebo stíhače. A realtimové strategie, v nichž velíte celým armádám, sice už nejsou na výsluní, ale patří k tradičním žánrům. Spojení obou těchto přístupů nicméně ve videoherním světě nebývá až tak neobvyklé. Nový příspěvek kombinující strategii a akce s názvem Silica teď představil vývojář Martin Melichárek. Má na to skvělé předpoklady, vždyť už průkopnicky dobýval Mars.

Podle jejího tvůrce si novou českou hru Silica budete moci vyzkoušet v předběžném přístupu na Steamu asi tak do dvou měsíců. Jediný autor Martin Melichárek spolu s domácím herním obrem Bohemia Interactive ji ale představuje už teď. Pro známou herní firmu je to mimochodem návrat k vydavatelské činnosti, v posledních letech si dělala jméno spíš vlastní tvorbou – třeba sérií Arma nebo zombie survivalem DayZ – než uváděním titulů od jiných tvůrců.

I když, jiných… Martina Melichárka a „Bohemku“ pojí dlouhé roky spolupráce. Než se vydal na sólo dráhu, ve studiu působil jako hlavní vývojář simulátoru průzkumu rudé planety Take on Mars. Zkušenosti s kosmickým prostředím nicméně uplatňuje i ve své hře. Ačkoliv opatrný, vědecký a vysoce realistický postup vyměnil za sci-fi akci, která proti sobě postaví lidské a mimozemské válečné mašinérie na planetě Baltarus.

Už z obrázků a traileru může tento svět, na kterém se těží cenná surovina balterium, připomenout slavné univerzum Duny. „A právě Dune II byla velkou inspirací. Stejně jako například StarCraft,“ říká pro CzechCrunch Melichárek se zmínkou o dvou slavných zástupcích žánru realtimových strategií alias RTS. Oba mimochodem nedávno oslavily velká výročí, pramáti všech „ertéesek“ třicet let od vydání, strategie od Blizzardu pak čtvrt století.

Ale Silica k velení vojsk a těžbě surovin přidává i možnost pobíhat a bojovat z pohledu první osoby jako v FPS hrách, tedy first-person shooterech, střílečkách z pohledu první osoby. „V tom byla inspirací třeba Natural Selection, hra, která byla podobným hybridem FPS a strategie. A ještě musím zmínit Rise and Fall: Civilizations at War, to byla vůbec první hra takto spojující žánry, kterou jsem hrál,“ vyjmenovává Melichárek hry známé už spíš zkušenějším hráčům.

Další přiznanou inspirací byla třeba Hvězdná pěchota, což musí leckoho napadnout při pohledu na nebezpečné mimozemské přišeráky, kteří tvoří jednu ze tří hratelných stran. Dvě zbylé jsou lidské a disponují sice futuristickou, ale přece jen tradiční vojenskou technikou. Do ní můžete usednout a k už tak lákavému hybridu žánrů přidat i trochu té vozidlové simulace. I tady mimochodem Silica evokuje Dune II – těžební harvestery, ozbrojené čtyřkolky nebo dobývací tanky se objevily i v ní.

Silica nabízí tři herní režimy, první slouží jako zábavná výuka pro představení hry v rámci jednotlivých misí. Lze hrát v jednom, ale i kooperativně až se třemi dalšími hráči. Hlavní hybridní strategicky-střílečkový režim je dimenzován až pro dvanáct hráčů, akční mód Aréna pak pro dvaatřicet. „Hráčský limit ve strategickém módu je ale dán pouze nároky na datový přenos mezi hráči a serverem. V budoucnu půjde limit upravit,“ doplňuje Melichárek.

V právě představené podobě je Silica ve vývoji zhruba pět let, s podobným projektem však Melichárek koketoval už dříve. Podobně jako Take on Mars se jeho mix FPS a RTS původně zrodil coby modifikace pro třetí díl legendární střílečky Doom. Tak či tak sci-fi hra vzniká coby sólo projekt. „Drtivou většinu kódu jsem psal sám, včetně herních režimů, jednotek, kamer, ovládání, balistiky, poškození, budov, umělé inteligence, animací zbraní a tak podobně. Staral jsem se také o většinu ozvučení,“ říká autor.

Foto: Bohemia Incubator Martin Melichárek ve své hře Silica spojuje žánr strategie i střílečky. Přiznanou inspirací je třeba StarCraft

„Nicméně s modelováním světa a uživatelským rozhraním mi pomáhali kolegové, v této fázi na projektu však už nespolupracují. Ale samozřejmě se hodně těší na vydání,“ zmiňuje vývojář. Výpomoc zvenčí přišla také v podobě modelů, které byly z větší části koupené. „Ale vyžadovaly řadu úprav a implementování, aby zapadly do hry. Pak už to byly jen drobnosti, některé zvuky a hudba,“ dodává Melichárek. Prodej modelů a dalšího obsahu je ve videohrách standardní praxe, na které vydělává i třeba zlínské studio Polyperfect.

Poslední tři roky pak Silica vzniká za přímé podpory Bohemia Interactive. Významné české studio se totiž v poslední době vrací ke svým vydavatelským kořenům a spustilo program Bohemia Incubator. Ten slouží k podpoře vývoje nových her od nezávislých tvůrců. Nabízí vydavatelskou podporu včetně té finanční těm hrám, které dosáhly alespoň fáze prototypu. Dosud inkubační projekt fungoval interně, teď se ale otevírá herní veřejnosti.

„Inkubátor pro třetí strany, tedy nezávislé vývojáře i studia, spouštíme právě teď. Silica je prvním titulem, který z inkubátoru v nové podobě vzešel, nicméně se už velmi těšíme na všechny nové přihlášené projekty šikovných českých herních tvůrců,“ dodává pro CzechCrunch Marek Španěl, šéf Bohemia Interactive. Jestli se v Bohemia Incubatoru vylíhne Silica coby nový herní hit, to se ukáže už za pár týdnů.