Trpasličí vzrůst i bojové pózy mu zajistily miliony fanoušků. Teď slavný Hasbulla míří do UFC

Možná ho uvidíte na Instagramu, jak spokojeně pojídá čínské nudle u parapetu. Nebo ho spatříte na TikToku, kde pózuje u luxusního sporťáku. Nebo vám někdo pošle jeho video, kde svým dětským hlasem zvolá něco v ruštině. Hasbulla patří mezi největší (a vzrůstem mezi nejmenší) hvězdy sociálních sítí posledního roku a svými příspěvky baví celý svět. Dokonce zaujal i šéfa UFC, nejslavnější bojové organizace planety.

Říká se, že v ruské federativní republice Dagestán vyrůstají ti nejlepší zápasníci smíšeného bojového umění (MMA). Je to oblast pokrytá vysokými horami s mnohdy náročnými podmínkami pro život, což místní zoceluje. Ostatně z Dagestánu pochází i Khabib Nurmagomedov, který v době své profesionální kariéry patřil k nejlepším bojovníkům v UFC.

Právě v nejjižnější republice Ruské federace se v roce 2003 narodil i Hasbulla Magomedov, jehož život byl komplikovaný už od samotného začátku. A nemohlo za to jen místo, kde vyrůstal. V dětství mu totiž diagnostikovali genetickou poruchu, kvůli které nemohl fyzicky růst. Zjistili mu takzvaný deficit růstového hormonu, jenž Hasbullovi mimo jiné způsobil to, že ve svých dvaceti letech vypadá a má hlas stále jako dítě.

Kvůli této chorobě Hasbulla dorostl výšky pouhého jednoho metru a ručička na váze se mu zastavuje v rozmezí patnácti až dvaceti kilogramů. To mu ale nezabránilo v tom, aby byl se svým životem spokojený. Možná právě naopak. Před dvěma lety se totiž za podpory svých kamarádů, především pak čečenského zápasníka Aschaba Tamaeva, vrhl na sociální sítě – a způsobil tam pořádný rozruch.

Malý vzrůstem, ale velký vlivem

Koncem předloňského roku začal Hasbulla dávat na Instagram a TikTok nejrůznější obsah ze svého života. Zpočátku nebyl ničím unikátní, kvůli svému trpasličímu vzrůstu, dětskému hlasu a líbivým, mnohdy až sarkastickým grimasám si ale začal získávat pozornost publika. Někdy se mu podařilo natočit se u drahého auta, s drahými hodinkami nebo v drahých outfitech.

Život na sociálních sítích podpořil ale hlavně dvěma událostmi. V jedné z nich figuruje i zmíněný Khabib Nurmagomedov, který s Hasbullou pár věcí natočil a vyfotil – a protože jde o jednu z ikon věhlasné bojové organizace UFC, stal se dagestánský tvůrce rázem o mnoho slavnějším. Větší efekt ale měl jeho chystaný souboj s tádžickým zpěvákem. A ano, také trpaslíkem.

Pokud jste loni lustrovali Instagramem a TikTokem více než pár minut denně, patrně jste fotky a videa dvou maličkých dospěláků, jak stojí s upřenými výrazy a pěstmi před sebou, viděli. Na jedné straně byl Hasbulla, na druhé Abdu Rozik, který má zápis v Guinnessově knize rekordů jako nejmenší zpěvák na světě – a na sociálních sítích je také velmi populární. Měli mezi sebou spor (patrně ale uměle vyvolaný) a chtěli ho urovnat v kleci.

K zápasu kvůli „neetičnosti“ nakonec nedošlo, oběma tvůrcům to ale nahnalo velkou sledovanost. Se správnou podporou lidí v Hasbullově okolí se pak malý rodák z Dagestánu dočkal několika milníků v počtu sledujících. Překonal milionovou hranici jak na Instagramu, tak na TikToku, nyní jeho základna sledujících činí 3,2 milionu, respektive 1,5 milionu lidí. Hasbullovi to dodalo „sebevědomí“ a rozjel pořádnou show.

Najednou se z něj stala hvězda sociálních sítích, která ráda kombinuje pózy u luxusních statků s obyčejnými věcmi každodenního života, například pojídáním čínských instantních nudlí, návštěvou kadeřníka nebo focením s domácími mazlíčky. A lidi to zkrátka baví – je v tom zahrnutá správná bizarnost okořeněná vtipnými gesty samotného Hasbully. Ostatně komu by se nelíbil „trpaslík na sedadle spolujezdce v Bentley“.

Ani přes veškerou slávu na Instagramu a TikToku (a také spuštění vlastní edice digitálních sběratelských předmětů na bázi NFT) ovšem Hasbulla nezapomněl na jednu ze svých největších vášní, která ho doprovázela i v dobách, kdy nebyl tak vidět. A tou jsou bojové sporty, konkrétně zápasy těch nejlepších pod hlavičkou UFC.

Hasbulla, Dana White a Conor McGregor

Protože se zná s Khabibem Nurmagomedovem, nedá se říct, že by pro Hasbullu bylo příliš složité se dostat na některý ze zápasů UFC. Několik takových galavečerů absolvoval, přičemž na jednom z nich vznikla i fotka se samotným šéfem UFC Danou Whitem. Médii se rázem začala šířit zpráva, že se měl Hasbulla domluvit na potenciálním zápasu právě s rivalem Abduem Rozikem, nakonec se ale ukázalo, že jde o poplašné hlášení.

I tak se ale objevovaly náznaky, že si Hasbulla s Whitem padli do noty a mohli by spolu něco vymyslet. Hasbulla rád prohlašoval, že by rád bojoval v kleci, White se pak pro změnu od těchto divokých plánů distancoval. Teď ovšem přece jen něco upekli – jak potvrdil sám Hasbulla na svém Instagramu, s UFC podepsal pětiletou smlouvu, která zahrnuje účast na turnajích a další mediální aktivity spojené s výrobou zápasnického obsahu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Hasbulla Magomedov (@hasbulla.hushetskiy)

Jak přesně bude spolupráce vypadat, se zatím neví. Stejně tak není známá ani částka, kterou za novou práci Hasbulla inkasuje. Podle novináře Igora Lazorina, který díky úzkému napojení na dění v UFC informoval o této zprávě jako první, má být nicméně vyšší, než má v kontraktech většina profesionálních zápasníků.

To komunitu fanoušků UFC namíchlo, jelikož se často (a dlouho) mluví o tom, že zápasníci nedostávají tolik peněz, kolik by si zasloužili. Hasbullovo jmění se pak odhaduje alespoň na 200 tisíc dolarů, zhruba pět milionů korun – příjmy mu jdou primárně z reklam na sociálních sítích.

Zajímavý pak může být i další vývoj sporu mezi Hasbullou a slavným irským bojovníkem Conorem McGregorem, který se do dagestánského kluka před časem opřel a dělal si legraci z jeho vzrůstu. Na Twitter dokonce napsal, že by nejraději „Hasbullu kopnul rovnou do branky z voleje“, což pobouřilo i některé zápasníky.

Ať už se spolupráce vyvrbí jakkoliv, pro UFC jde o další marketingový kanál, přes který může propagovat své zápasy. I teď to nejslavnější bojová organizace planety dělá dobře, když před každým velkým střetnutím fanoušky pravidelně zásobuje videi z tréninkových kempů zápasníků – a silná je také v bezprostředním zachycování emocí během soubojů. Hasbulla tomu teď dodá ale jiný šmrnc, který mu může pomoci k ještě větší relevanci na sítích.