Tržby 71 miliard, zisk 5 miliard. Průmyslová skupina MTX Petra Otavy zažila rekordní rok

Výroba hliníkových a měděných produktů, energetické komodity, hutní polotovary či trading. Průmyslově obchodní a výrobní skupina MTX pod sebou ukrývá pestrou šíři podnikatelských aktivit, kterou vlastní a řídí Petr Otava. Jeden z nejbohatších Čechů oznámil, že jeho byznys má za sebou dobrý rok, v němž při celkových nekonsolidovaných tržbách přesahujících 71,1 miliardy korun vykázal rekordní zisk EBITDA, tedy před započtením úroků, daní a odpisů, ve výši 5,1 miliardy korun. I díky svým kladným hospodářským výsledkům MTX Group významně investuje do vlastní modernizace.

Letos v lednu průmyslová skupina oznámila, že v následujících šesti letech plánuje do udržitelných projektů, modernizace a zelené transformace svých podniků a technologií investovat přes sedm miliard korun. Za posledních pět let podobným směrem MTX podle Petra Otavy investovalo šest miliard. „Díky dlouhodobým investicím do výrobních kapacit, nových technologií a inovativního přístupu jsme byli schopni dosáhnout růstové trajektorie i v minulém roce,“ říká Otava, podle kterého takové investice představují jedinou cestu, jak v Česku udržet průmysl s vysokou přidanou hodnotou.

V následujících šesti letech chce proto MTX Group učinit celkem 25 investic, mezi nimiž bude například miliarda a čtvrt do stavby fotovoltaických elektráren a nezbytné infrastruktury, díky kterým sníží energetickou závislost svých závodů. Další miliarda a půl má putovat do modernizace výroby podniku Povrly Copper Industries, který produkuje válcované a lisované produkty z mědi a mosazi. Největší investici ve výši 4,2 miliardy korun plánuje Otava provést ve společnosti Al Invest Břidličná, která je největším tuzemským výrobcem válcovaných polotovarů z hliníku.

Miliarda korun má jít do dvou moderních kovacích linek v Bruntále, které využívá společnost Strojmetal Aluminium Forging, prodejce kovaných dílů z hliníkových slitin pro automobilový sektor. Nové linky mají díky novému přístupu umožnit snížení spotřeby elektrické energie až o 40 procent. Více než 200 milionů korun je připraveno na modernizaci ostravských koksoven OKK, kde se MTX Group zaměří například na odprašovací technologie. Přes 400 milionů chce skupina investovat také do veřejného prostoru v Ostravě a rekultivace bývalé koksovny J. Šverma.

Nejvýznamnější součástí MTX Group je tradingová společnost Metalimex, která se zaměřuje na obchod s komoditami a v roce 2021 činil její obrat 31,5 miliardy korun. Číslo za loňský rok zatím není známo, ale i nadále by měl Metalimex generovat největší část veškerých tržeb průmyslové skupiny. Jediným majitelem MTX Group je již zmíněný Petr Otava, kterého loni magazín Forbes zařadil s odhadovaným majetkem ve výši 18,2 miliardy korun na devatenácté místo mezi nejbohatšími Čechy. Firmu převzal po skonu svého otce v roce 2015.