Tuhle erotiku nevidíte, jen slyšíte. Češka natáčí příběhy jako inspiraci ke zkoušení nových věcí

Uložit 0

Ruch vlakového nádraží, slyšet je hlášení rozhlasu a mávání křídel všudypřítomných holubů. Magda čeká na Petru, svou nejlepší kamarádku ze střední. Scrolluje telefon a vzpomíná na poslední léto před maturitou, které spolu trávily u vody, kde prolomily hranice intimity. Je slyšet polibky a vzdychání. Teď se její kamarádka vrací po letech z Berlína a Magda je nervozní a neví co čekat.

Zásadní v tomhle příběhu je to, že ho nevidíme, pouze slyšíme. Jde o jednu z prvních erotických povídek, které v rámci platformy Oh My Hot spustila Hana Kuncová. Tu si lze měsíčně předplatit na Patreonu za 140 korun, každý měsíc by se mělo objevit několik nových příběhů. Za první tři týdny fungování zatím projekt nasbíral 131 předplatitelů.

„Všechno jsou to věci, které nějak potřebujeme, které se vážou k životu každého z nás. Ať už dobře jíme, nebo se staráme o to, co se děje v našich životech po sexuální stránce,” odpovídá Hana Kuncová na otázku, jak se ona jako producentka dostala od natáčení podcastu Lukáše Hejlíka o gastronomii k vyrábění erotiky pro uši.

„Myslím, že je to vlastně docela hezká paralela k tomu, co Lukáš Hejlík dělá. Před deseti lety, když s Gastromapou začal, všichni jedli smažák a nikdo moc nepřemýšlel, co vlastně konzumuje. Stejně je to teď s erotikou,“ říká pro CzechCrunch Kuncová.

Letos v květnu proto spustila projekt Oh My Hot. Jedná se o autorskou poslechovou platformu pro smyslové a zvukové vyprávění, jejímž cílem je povzbudit představivost a náladu, objevovat fantazie a touhy. Vždy se jedná o zhruba patnáctiminutový příběh, který je natočen v reálných kulisách, jsou slyšet zvuky ulice nebo třeba nádraží. Nejde tedy o předčítání textu ve studiu. Každý příběh obsahuje erotickou složku, ale ta zároveň není tou nejdůležitější částí.

Podle Kuncové nejde přímo o audioporno. „Původně jsem si myslela, že budu dělat audiové pornopříběhy, ale nakonec mi z toho vzešlo něco úplně jiného. Audioporno si poslechnete, v lepším případě vás to nebude eticky rušit, uděláte se u toho a konec,” vysvětluje.

„Když jsme ale začali psát scénáře, zjistila jsem, že mě to takhle nebaví. Přišlo mi to obsahově chudé.” V souvislosti s technikou pro nahrávání kvalitního zvuku, který měla k dispozici, jí pak začalo dávat větší smysl točit rozsáhlejší příběhy: „Nakonec nám z toho vznikl krátký indie film, u kterého jsme jen vypnuli obraz.“

Foto: Archiv Oh My Hot Vlevo herečka Tereza Hofová

Kuncová otevřeně říká, že nevymyslela se svým týmem nic nového. Aplikace, ve kterých si lze předplatit peprné audiopříběhy převážně pro ženy, jsou třeba v Americe celkem běžné. V roce 2018 vznikl startup jménem Dipsea, o rok později aplikace Quinn. Jejich cílem je hlavně ženské potěšení. Dipsea zároveň téměř okamžitě získala investice ve výši skoro šesti milionů dolarů (zhruba 120 milionů korun). Kolik má aktivních posluchačů, Dipsea neuvádí, nicméně jen v obchodu Google Play má její aplikace přes půl milionu stažení. Hana Kuncová zatím tvoří bez investorů, i když přiznává, že točit kvalitní materiály je finančně náročné.

Všechny příběhy jsou napsané scénáristkami a scénáristy z řad studentů FAMU, jsou zahrané českými filmovými a divadelními herci a herečkami, profesionálně vyrobené a opatřené kvalitním zvukem. Kuncová již spolupracovala například s herečkami Antonií Rašilovovou nebo Terezou Hofovou.

Hana Kuncová doufá, že to otevře důležité a pořád ještě opomíjené téma konsensuálního sexu rozmanitých postav s různými prožitky. „Mohlo by to v něčem suplovat sexuální výchovu, lidé uslyší, jak sexy může znít, když spolu postavy komunikují a ptají se vzájemně, co se jim líbí,“ říká. „Mohlo by je to inspirovat, aby zkusili i nové věci, které je doteď nenapadly, nebo si je aspoň vyzkoušeli v představách. Díky tomu, že je to zvuk bez obrazu, si mohou scény doladit ve svých hlavách. Taky by díky nim mohli zjistit, že je úplně normální mít i sex bez orgasmu a že i tak může být skvělý. Třeba někomu pomůžeme oživit vztah nebo sebedůvěru,“ uzavírá podcastová producentka.