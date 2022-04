Tvůrci Fortnite vytvoří virtuální vesmír. Získali na to desítky miliard korun od Sony i LEGO

Fortnite, jedna z nejoblíbenějších online her současnosti

Slovo metaverse je dnes, s nadsázkou řečeno, něco jako virtuální realita v roce 2017 – nikdo tomu pořádně nerozumí, ale všichni se do toho chtějí zapojit. Představa jedinečného digitálního prostoru, kde lidé mohou fungovat skoro jako ve skutečném světě, zaujala i tvůrce populární střílečky Fortnite, kteří se do metaverza chtějí také vydat. A desítkami miliard korun je v tom podpoří Sony a majitelé stavebnicového giganta LEGO.

Americká videoherní společnost Epic Games má k virtuálnímu vesmíru obecně velmi blízko, a to hlavně díky hitu Fortnite. Ačkoliv pořád jde především o multiplayerovou střílečku žánru battle-royale na velké mapě, hráči v ní mohou i jen tak „postávat“, bavit se mezi sebou a klidně tancovat. Širší potenciál ekosystému Fortnite potvrdil například i virtuální hudební koncert rappera Travise Scotta.

I proto vedení firmy začalo přemýšlet, jak myšlenku vlastního virtuálního vesmíru posunout. Není tomu navíc tak dávno, co kvůli tomu navázalo partnerství s kostičkovým královstvím značky LEGO, se kterou chce vybudovat metaverzum určené výhradně pro děti. A ideálně v něm propojit prvky, které děti zajímají, s čímž má LEGO více než bohaté zkušenosti. Detaily ale žádná ze stran nezveřejnila.

Teď se metaverzový kolotoč rozjíždí ještě víc. Společnost Epic Games totiž oznámila, že získala masivní investici ve výši dvou miliard dolarů (zhruba 45 miliard korun) k tomu, aby vývoj svého virtuálního vesmíru urychlila. Miliardu dolarů posílá na účet tvůrců Fortnite japonský gigant Sony, druhou miliardu posílá samotné LEGO, respektive majitelé The LEGO Group z dánské společnosti Kirkbi. Valuace Epicu díky tomu vzrostla na 31,5 miliardy dolarů, tedy více než 700 miliard korun.

„Jako kreativní zábavní firma jsme rádi, že můžeme investovat do Epic Games a prohloubit naše vztahy v oblasti metaverza,“ řekl šéf Sony Keničiro Jošida. „Jsme přesvědčeni, že odborné znalosti Epicu, včetně jejich výkonného herního enginu Unreal Engine, v kombinaci s technologiemi Sony urychlí naše snahy o vývoj nových digitálních zážitků pro fanoušky ve sportu a naše iniciativy v oblasti virtuální produkce,“ dodává.

Jak bude virtuální vesmír pod taktovkou Epic Games vypadat a co bude nabízet, je zatím skryté pod rouškou tajemství. Lze předpokládat, že se bude vycházet z animovaných prvků, na kterých je založený Fortnite, tudíž bude celá věc velmi hravá a dynamická. Ostatně se to od metaverz jako takových očekává – musí lidi přilákat a vtáhnout dovnitř. Je ovšem otázka, zda to lidstvo doopravdy chce.