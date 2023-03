Tvůrci hry Fortnite dostali pokutu za pět miliard. Lákali děti k nákupům přes pochybné praktiky

Každý den si Fortnite zapne v průměru přes dvacet milionů hráčů, podstatnou část z nich pak tvoří děti, pro které už nejde o prostou online hru, ale naopak o zcela nový virtuální svět, kde se střetávají s přáteli. Problém ale nastává v tom, když se dětské důvěřivosti snaží zneužívat samotní vývojáři. A teď na to v Epic Games tučně doplatili.

Tvůrci jedné z nejpopulárnějších multiplayerových her současnosti se už loni v prosinci dostali do křížku s americkou Federální obchodní komisí kvůli nakládání s informacemi u dětí mladších třinácti let. V souvislosti s tím začal krystalizovat další problém, tentokrát v podobě neetických praktik pro drobné nákupy uvnitř hry.

Úřady tehdy zjistily, že Epic Games v rozhraní Fortnite využívají nejrůznějších grafických triků, které hráče mohou záměrně zmást a na jedno kliknutí je navést k takzvané mikrotransakci, tedy jednorázové platbě za určitou výhodu ve hře. Ať už by šlo o novou zbraň, kostým nebo třeba tanečky, které jsou pro Fortnite charakteristické.

Problémem podle Federální obchodní komise byla „neintuitivní, nekonzistentní a matoucí konfigurace tlačítek“, u čehož věří, že byla udělána záměrně s úmyslem vyvolat mnohdy nechtěné platby ze strany hráčů, především pak dětí, které na svých účtech mohou mít nastavené platební údaje svých rodičů. A ti o nákupech nevěděli.

Federální obchodní komise uložila Epic Games pokutu ve výši 245 milionů dolarů, tedy více než 5,5 miliardy korun, a americké herní společnosti nařídila, aby spotřebitele, kteří v jejím digitálním obchodě nechtěně nakoupili, odškodnila. A byť se o této pokutě ví už pár měsíců, až teď bylo vypořádání formálně finalizováno.

Zmíněná pokuta přichází navíc jen krátce poté, co vývojáři Fortnite museli zaplatit dalších 275 milionů dolarů, respektive 6,2 miliardy korun, v případě nakládání s účty hráčů mladších třinácti let, kdy Federální obchodní komise uvedla, že v Epic Games porušovali zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA).

Firma totiž měla shromažďovat celá jména a kontaktní údaje hráčů pod stanoveným věkovým limitem bez souhlasu jejich rodičů. To byl hlavní důvod, proč zástupci Epic Games později ustanovili, že všichni hráči Fortnite – ale i jiných her typu Rocket League a Fall Guys – budou při přihlášení požádáni o uvedení data narození.

Pokud by byl někdo mladší třinácti let, bude požádán o poskytnutí e-mailové adresy rodiče nebo opatrovníka. Na základě toho pak bude vyžadován rodičovský souhlas, bez kterého jsou některé funkce ve hře, například chat nebo právě zmíněné mikrostransakce, zakázány.