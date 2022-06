Tvůrci podcastu Kecy & politika dali sbohem Křetínskému. Chceme 10 tisíc předplatitelů, říká Michopulos

První epizoda podcastu Kecy & politika se objevila na konci dubna 2021. Komentátor Reflexu Bohumil Pečinka a podnikatel a expert na politický marketing Petros Michopulos v ní rozebírali dopady kauzy Vrbětice. Byl to vlastně experiment, jestli bude mít někdo zájem o nekorektní povídání dvou chlápků po padesátce. Výsledek překonal i jejich nejsmělejší očekávání: podcast týden co týden poslouchá přes 100 tisíc lidí. Teď se rozhodli osamostatnit, rozloučili se s mediálním domem Czech News Center a pořad dělají sami za sebe.

Ambice přitom nemají malé. Formát nezávazného klábosení dvou kamarádů o politice, jejích spletitostech a lidech, kteří ji vytváří, zrál Michopulosovi v hlavě delší dobu. „Můj nápad byl rozšířit kontextovou část kolem informací z politiky,“ vysvětluje jednapadesátiletý podnikatel v novém dílu CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit v přehrávači níže nebo ve vašich podcastových aplikacích, včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a nově také v audioformě na YouTube.

V českém marketingu se Michopulos proslavil především jako stratég mimořádně úspěšné volební kampaně ČSSD z roku 1998. Po ní se Miloš Zeman stal sice premiérem, vztahy obou mužů ale postupně ochladly a nynější prezident je často předmětem ostré Michopulosovy kritiky. Ale zdaleka nejen on.

Od něj a od o něco uměřenějšího Pečinky to schytávají také Andrej Babiš nebo Tomio Okamura, čím dál častěji ovšem i vláda Petra Fialy, a to kvůli tomu, jak (ne)řeší zdražující se energie, sílící inflaci a doutnající riziko sociálních problémů. Zjevně s tím mají úspěch a jejich podcast patří k nejposlouchanějším a nejvlivnějším v Česku.

„Mě i Bohouše překvapilo, kolik lidí nás poslouchá,“ přiznává Michopulos v podcastu s tím, že na platformách Gazetisto a Pickey si Kecy & politiku předplácí několik tisíc lidí. V plánu je dostat se až na 10 tisíc podporovatelů, což, jak sami autoři připouštějí, bude náročné.

Jenže poté, co se rozešli s vydavatelstvím Czech News Center z impéria čtvrtého nejbohatšího Čecha Daniela Křetínského, se musí na svůj podcast začít dívat i byznysovýma očima. „S CNC jsme se nepotkali na tom, jaké by měly být parametry, abychom byli všichni spokojení. Jestli to budeme v budoucnu s někým zase dělat, nevím. Teď to budeme ale zkoušet sami,“ říká Michopulos.

Osamostatnění tvůrců populárního podcastu je unikátní událost, minimálně na české mediální scéně. Bohumil Pečinka platí za elitního politického komentátora a po několik desetiletí byl jednou z hlavních tváří týdeníku Reflex. V redakci dal kvůli neshodám kolem Keců & politiky ale výpověď a už do něj bude přispívat jen jako externí autor, živit jej z větší části bude právě podcast a na něj navázané aktivity.

„Veškerou nahrávací techniku jsme si koupili ze svého a točili jsme v CNC v kanceláři. Teď budeme mít vlastní studio. Když započítám svoji práci, techniku, vydání knížky, merchandising, tak v nákladech jsme na 750 tisících až milionu korun,“ vypočítává Michopulos a dodává: „Investice jsme si z příjmů z podcastu zatím nepokryli, ale měsíční náklady už celkem pokryjeme.“

V plánu je i nadále dvakrát do měsíce vydávat speciální díl s hostem nazvaný Tři mačety, na podzim by měl přibýt ještě jeden dodatečný podcastový formát a zůstanou pravidelná vystoupení po celé republice.

Jak přesně fungují jejich setkání s fanoušky? Co si Petros Michopulos myslí o české mediální scéně? Jak podcast Kecy & politika vznikl? A čím se podnikatel nyní živí, když politický marketing už opustil? To a mnoha dalšího se dozvíte v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit ve vašich podcastových aplikacích, včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a nově také v audioformě na YouTube.