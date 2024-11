Telefony Samsung za vás napíšou pozvánku na konferenci nebo naformátují poznámky z porady

Jak na umělou inteligenci v telefonu? Přečtěte si náš článek a dozvíte se to

Umí za vás telefon napsat pozvánku na konferenci? Anebo z narychlo pořízených poznámek udělat pěkně strukturovaný dokument? Či snad z náčrtku medvídka udělat roztomilý obrázek jak z animovaného filmu? Telefony Samsung to umí. A to díky umělé inteligenci Galaxy AI, která velice šikovným způsobem prorůstá celým telefonem a velice komfortně mění způsob, jakým telefon používáte. Protože teoretické možnosti AI zná kdekdo – ale dát je každému uživateli doslova na dosah prstu, to už je věc jiná. A praktičtější.

Nástroje umělé inteligence v telefonech nejsou žádný pomíjivý trend. Ale nový standard. Třeba v podobě funkce zakroužkování textu, obrázku nebo třeba pěkné kabelky na fotce z internetu – a jejího následného vyhledání. „Je to ta nejpoužívanější pokročilá funkce. Sedmdesát procent majitelů našich telefonů, které ji podporují, ji využívá,“ říká Petr Holý ze společnosti Samsung.

Takzvaný Circle to Search ale zvládá kromě obrázkového vyhledávání i překlad do českého jazyka – a také jednu mnohem méně obvyklou věc. Když označíte matematickou rovnici, nabídne vám řešení. „Takže i když si třeba sami nepamatujete látku ze školy, můžete dětem pomoct s úkoly,“ popisuje Holý.

Tohle telefony Samsung zvládají díky spolupráci s Googlem a integraci jeho technologií do svých zařízení. „Jako partner Googlu jsme jedni z mála, kdo ji mají,“ říká zástupce korejského giganta. Galaxy AI, jak se umělá inteligence Samsungu nazývá, ale k možnostem známým například z Google Lens přidává vlastní sadu chytrých nástrojů. Které mají tu výhodu, že jsou přirozenou součástí prakticky celého telefonu a dalších aplikací.

Přidaná hodnota Galaxy AI je v integraci přímo do aplikací, kde to dává smysl.

Máte zápisky z porady v aplikaci Samsung Notes? Klepnete na tlačítko Galaxy AI a můžete si z nich nechat vytvořit přehledné shrnutí. Stejně tak je umělá inteligence kdykoliv připravena pořídit souhrn článku, který máte zrovna otevřený v prohlížeči. To pokročilejší uživatelé Gemini a podobných nástrojů znají – ale s Galaxy AI to má každý uživatel doslova v ruce.

Nástroj Samsungu je navíc také poměrně zdatným editorem a korektorem. Narychlo sepsané věty bez ladu a skladu a bez přehledné struktury – zato možná s pár překlepy a chybami… – zvládne upravit jak jazykově, tak naformátovat do předpřipravených šablon. „Zařízení od Samsungu navíc mají rozpoznání textu přímo ve foťáku, respektive v galerii. Takže si něco vyfotíte, převedete do textu a naše AI vám ho hezky naformátuje,“ říká Holý.

A kromě toho, že zvládne upravit strukturu textu, tak umí měnit i jeho styl. Jakákoliv slova a věty, které Galaxy AI naservírujete, telefon zvládne transformovat do vážnější nebo odlehčenější podoby. Praktické, pokud vám formální komunikace zrovna není po chuti. Anebo při proměně obyčejného textu na něco odvázanějšího, čerstvějšího a s emoji.

„Většina těchto asistentů v telefonech Samsungu pracuje podobně jako ChatGPT a obdobné nástroje. Ale jejich přidaná hodnota je v tom, že jsou integrované přímo v těch aplikacích, kde to dává smysl,“ vysvětluje Holý. V praxi to většinou znamená, že při práci s textem a vyvolání klávesnice na obrazovce máte vždy připravené tlačítko Galaxy AI, které podle kontextu nabízí korekturu, proměnu stylu či jinou funkci.

Kromě zapojení umělé inteligence do úprav stávajícího obsahu nicméně Galaxy AI neopomíjí ani další klíčovou součást AI – možnost obsah přímo generovat. V poznámkách si tak nacvakáte klidně i velmi primitivní zadání („Pozvánka na event. Technologie, AI. Řečníci z USA.“) a Galaxy AI vám text připraví. Samozřejmě podle nastavených parametrů, takže třeba na sociální sítě s hashtagy.

Z dětského náčrtku fotorealistický objekt

Galaxy AI se samozřejmě neomezuje jen na text. Generativní umělá inteligence si dokáže pohrát i s úpravou fotografií – posouvat objekty, odstranit je a nahradit pozadím, ale třeba také odstranit moaré. Tedy nepříjemný efekt rušivých pruhů známý třeba při focení obrazovky. A zvládá také proměnu vašich náčrtků na něco přece jen povedenějšího.

To může mít dvojí podobu. Zaprvé transformaci jednoduchých malůvek z poznámkové aplikace, které Galaxy AI převede podle zvoleného stylu například na postavičku z animáku. Anebo o něco pozoruhodnější obohacení fotografií o generované prvky. Na snímek jezera nakreslíte klidně primitivní loď, pošlete AI do akce – a výsledkem je fotorealistická jachta včetně stínu a odrazu na vodní hladině. „Na fotkách se následně může objevit nápis upozorňující na AI úpravy, stejné varování je i v metadatech fotografie,“ doplňuje Holý.

Potenciál Galaxy AI je nicméně ještě větší, ale kvůli velikosti českého trhu ještě není využitý naplno. Například schopnost simultánního překladu (která mimochodem umí vtipně využít dvou obrazovek skládacích telefonů Samsung, kdy jeden displej je otočený k vám, druhý k dalšímu řečníkovi) češtinu nezvládá. Stejně tak přepis mluveného textu. „Alespoň prozatím,“ uzavírá Holý.