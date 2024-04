Tyto volby nebyly o Rusku. Pellegriniho vítězství dláždí Ficovi volnou cestu k únosu spravedlnosti

Uložit 0

Komentář Petera Brejčáka. Poslední průzkumy předpovídaly těsný souboj, druhé kolo slovenských prezidentských voleb ale nakonec vyhrál podle původních očekávání favorit Peter Pellegrini. Naděje, že si Slováci potřetí v řadě zvolí hlavu státu, která vůči premiérovi Robertu Ficovi bude fungovat jako opozice, minimálně na dalších pět let vyhasla.

Robert Fico až na malé přestávky vládne Slovensku od roku 2006 a korupční kauzy kolem něj a jeho lidí jsou tak propletené celým vládním systémem, že je těžké přiblížit některým neznalým Čechům, jak moc. Ale zkusme to alespoň ve zkratce: zde je například 19stránkový dokument sestavený opozičním politikem Richardem Sulíkem, kde jsou všechny kauzy spojované s vládami Fica od roku 2007 jen do roku 2020 a který odhaduje škody v přepočtu na 168 miliard korun. (Mimochodem v kauze Čapí hnízdo podle obžaloby vznikla vyplacením dotace škoda necelých 50 milionů korun.)

Za speciální zmínku stojí kauzy, které by v mnoha zemích na západ znamenaly totální politický propad vládních garnitur do historických análů. Například občana Vietnamu a pro tamní režim nepohodlného člověka v roce 2017 unesli z Berlína právě do Vietnamu. Rozsudek německého soudu potvrzuje, že bez tehdejšího slovenského ministra vnitra Roberta Kaliňáka (který je nyní ministrem obrany) by se tento čin nepodařil, upozornil Denník N. Slovenské vládní letadlo bylo podle německých soudů využito na únos vietnamského občana mimo EU přes Moskvu do Vietnamu. A velkou část slovenských voličů to nezajímá.

Ale existuje toho mnohem více – slovenský Denník N loni zmapoval pozadí všech aktérů Ficovy éry. Obviněných bylo za těch několik let více než sto lidí, odsouzených dalších více než čtyřicet, a to i z řad prokurátorů, vedení finanční správy, policejních funkcionářů, soudců či vysoce postavených úředníků. Ficovi nakloněný generální prokurátor pak podle listu velmi rád využíval „paragraf 363“, čímž jednostranně rušil vyšetřování známých politiků, státních funkcionářů či podnikatelů. Nepřekvapí, že vyšetřován byl i samotný Fico.

Předposlední parlamentní volby Fico nevyhrál a na pár let na Slovensku působily jiné vlády, což více rozvázalo ruce vyšetřovatelům, policii, prokuratuře i soudům. V o to větším klidu mohli rozkrývat nejzávažnější politické kauzy.

Ani úspěch v posledních, loňských parlamentních volbách neměl Fico úplně jistý. Když ale nakonec vyhrál, ztratil po sestavení vlády poslední zábrany a s největšími změnami trestního práva – které vyvolaly obří protesty – nechtěl čekat ani pár měsíců. Rychle schválená předloha snížila trestní sazby za korupci a zkrátila promlčecí lhůty u některých závažných činů. Slovenský ústavní soud nakonec platnost některých změn pozastavil, ale třeba Úřad speciální prokuratury zůstal zrušený. Ten úřad, který dohlížel nad vyšetřováním kauz z doby dřívějšího vládnutí Ficova Směru-SD.

Ficovi jde o všechno. Doslova. Nemá čas ztrácet čas. Potřebuje potlačit nezávislá média, což je již rozběhnutý proces v souvislosti s podstatnými změnami na veřejnoprávní RTVS. Nejen zrušit speciální prokuraturu, ale i její kauzy a vyšetřovatele rozdělit do různých úřadů, výrazně snížit promlčecí doby ekonomické trestní činnosti, nejnověji půjde i o zásahy vůči Nejvyššímu soudu… prostě dělat co největší chaos v justici, aby on a celá jeho družina neskončila ve vězení. Únos spravedlnosti na Slovensku bude dokonán.

Prezidentem navíc bude Peter Pellegrini, bývalý politik za Směr-SD, který si později po kritice Fica založil vlastní Hlas-SD. Nyní jejich strany sedí bok po boku ve vládě a Pellegrini při naplňování výše zmíněných kroků ani náznakem nehne brvou, protože jednou by to doběhlo i jeho samého.

Aktuální boj o křeslo prezidenta nebyl o přetáhnutí Slovenska směrem na východ k Rusku, jak se z českého pohledu může zdát. Jde o jednu a další z prohraných bitev ve válce, kterou Fico rozpoutal vůči spravedlnosti a demokracii jako takové. A tato válka potrvá ještě hodně dlouho.