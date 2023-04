U Divoké Šárky vyroste bydlení za 4 miliardy. Nahradí průmyslový areál a jeho součástí bude i školka

Za zástavbou rodinných domů a vil na kraji Vokovic, které přímo sousedí s přírodní rezervací Divoká Šárka, se nachází rozsáhlý logistický a výrobní areál Šárka Business Park. Ten by měl již příští rok zmizet a nahradí ho rezidenční projekt Šárka, za kterým stojí developerská společnost Crestyl. Na kopci v přímém sousedství krajiny se strmými skalami a hustými lesy tak vyroste volně přístupná rezidenční čtvrť s parkovými plochami, 18 viladomy s celkem 224 byty a šesti rodinnými domy. Součástí projektu bude rovněž mateřská škola a prostor pro obchody a služby.

Projekt Šárka získal letos v únoru pravomocné územní rozhodnutí a první stavební práce, které budou nejprve spočívat v demolici stávajícího areálu, by na jeho území měly začít během příštího roku. Zatím půjde o první etapu, se kterou se do nabídky pražských bytů dostane 108 jednotek. Společnost Crestyl projekt označuje za to nejlepší, na čem kdy pracovala, a počítá s investicí ve výši více než čtyři miliardy korun.

„Naším záměrem je nahradit současný uzavřený průmyslový areál klidnou a volně přístupnou rezidenční čtvrtí se zelení, protože u všech našich projektů klademe důraz na veřejný prostor. Takto jsme přistoupili i k tomuto místu a celý projekt jsme připravili, aby respektoval své okolí a přirozeně se propojil s Šáreckým lesem. Vše jsme navíc pečlivě diskutovali s Prahou 6 i místními spolky tak, aby byl náš projekt pro lokalitu skutečně přínosem,“ vysvětluje ředitel společnosti Crestyl Simon Johnson.

Foto: Crestyl V projektu Šárka vzniknou byty i rodinné domy

Po dokončení bude projekt Šárka tvořit 18 viladomů, které pojmou 224 bytů o dispozicích 2+kk až 5+kk a podlahové ploše od 62 do 125 metrů čtverečních. Několik bytů bude pojatých jako exkluzivní penthousy a všechny budou mít terasy, balkony či předzahrádky. V rezidenčním areálu vyroste ale také šestice rodinných domů, které budou přímo sousedit s okolním lesem.

Vzhledem k velikosti nového projektu počítá developer i s vybudováním zázemí občanské vybavenosti. V areálu tak vznikne mateřská škola pro 50 dětí, kterou Crestyl po kolaudaci bezúplatně převede do vlastnictví obce. Přímo vedle školky a zastávky MHD vyroste samostatná budova vyhrazena pro veřejné služby – ideální představou developera je, že si zde prostory pronajme provozovatel obchodu, lékař nebo zde někdo zřídí kavárnu či bistro.

Důležitou součástí projektu Šárka bude dostatek zelených ploch s vysazenými stromy, zejména borovicemi, dalšími rostlinami a vodními prvky. Díky tomu nová zástavba naváže na Šárecký les. Rezidenční areál bude volně průchozí, obyvatelé z okolí tak budou moci využívat i nové dětské hřiště či sportoviště, které budou rovněž jeho součástí. Garáže budou vybudovány pod zemí, takže veřejný prostor nezahltí auta.

Autorem návrhu budov je architektonická kancelář Loxia, pod veřejným prostorem je podepsáno studio Šmídová Landscape Architects. Developerská společnost Crestyl v oblasti Divoké Šárky v minulosti realizovala již projekt Šárecký dvůr, který ale vznikl jako uzavřený rezidenční areál.