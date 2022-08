U Ladronky vznikají byty a vily, o jejichž teplo a chlad se bude starat strop. Zahrady navrhne Leffler

Výhledy tu budou staromódní, byť nesmrtelné – na Motolský park nebo usedlost Cibulka. V protikladu k tomu je projekt prošpikovaný chytrými technologiemi pro zdravé bydlení. Za sebou má ale i slavná jména, která vdechnou novému developerskému projektu podobu. JRD staví v Praze u Ladronky byty a vily.

Na Císařské vinici nyní rostou čtyři vily, tři řadové domy a dva bytové domy s bezmála sedmdesátkou bytů. Developer se rozhodl pro projekt využít chytré technologie. Zajímavostí je tak například regulace teploty pomocí betonového jádra.

„Chceme použít vytápění a chlazení stropem, a to pomocí aktivovaného betonového jádra v kombinaci s teplenými čerpadly,“ líčí produktový manažer JRD Petr Valeš. Čerpadla mají fungovat na principu země voda, to znamená, že energii ze země získává topná voda. Efektem je především šetření nákladů. Pomoci s teplotou v bytě mají také okna, která izolují teplo.

Vytápění a chlazení pomocí betonového jádra se až dosud používalo především v kancelářských budovách. JRD je nyní přenáší i do domovů. Teplo bude v bytech a vilách měřit zařízení pro chytrou domácnost. Na vinici má fungovat také rekuperace.

Foto: JRD Projekt Císařská vinice roste nedaleko Ladronky

Projekt využije rovněž speciálních příček, které nepropouští zvuk. Dost tak bylo překřikování zvuků z jednotlivých místností. JRD se na jejich výrobě podílelo s firmou Vapis. Na Císařské vinici budou také inteligentní boxy na ukládání zásilek.

Developer si k projektu přizval pražské studio Podlipný Sladký architekti. Bytové domy mají mít užitnou plochu 6 400 metrů čtverečních a k dispozici víc jak sedmdesátku parkovacích stání. Každý byt má balkon či terasu, případně předzahrádku. A domy budou mít k dispozici také vlastní vnitřní park. Vily a řadové domy nesou název po odrůdách vinné révy. Bydlet je tak možné v Cabernetu, Merlotu nebo Pinotu.

Kromě architektů se na podobě nového komplexu podílí designérské studio Olgoj Chorchoj a designérka Pavla Hromková ze studia Notakio. Obě studia se podepíšou na podobě základního vybavení v interiéru.

Do třetice do podoby Císařské vinice zasáhne známý krajinářský a zahradní architekt František Leffler z ateliéru Flera. Ten se má postarat o to, aby měly jednotlivé byty a vily nejen krásný výhled, ale navrhne i podobu zahrad a vnitřních parků.

Projekt v Praze 5 se už začal stavět, přičemž s kolaudací se počítá na příští květen. JRD chce, aby Císařská vinice představovala desatero, které zahrnuje zdravý vzduch, příjemné klima, přirozené světlo, vnitřní ticho, zdravé materiály, duševní rovnováhu nebo dostatek zeleně.

Foto: JRD Projekt navrhl ateliér Podlipný Sladký architekti