U soudu převádí výpovědi do textu. Startup Parrot s významnou českou stopou získal přes 200 milionů

Pokud necháte přepsat stejnou nahrávku řeči do textu dvěma lidmi, výsledkem budou pravděpodobně dva trochu jiné přepisy. U soudních stání ve Spojených státech je běžnou praxí, že to pomocí stenografického stroje dělají vyškolení pracovníci. Atraktivita této profese ale klesá, na druhou stranu počet sporů neustále stoupá. Celé odvětví je tak zralé na automatizaci pomocí umělé inteligence – a přesně to poslední roky dělá startup Parrot, který nyní uzavřel významné finanční kolo přesahující 200 milionů korun.

I když je Parrot oficiálně americký startup, svůj tým má rozprostřený od New Yorku, Atlanty, Miami a Austinu přes Prahu a Bratislavu až po Filipíny. A jeho spoluzakladatelem je Slovák Tomáš Ščavnický, který již během vysoké školy začal pracovat ve výzkumné skupině věnující se automatickým přepisům řeči na text a spolupracoval na vývoji těchto technologií i pro Facebook, Apple nebo výzkumnou agenturu amerického ministerstva obrany DARPA.

Přes své kariérní štace se před několika lety seznámil s Bryanem Baumem a jeho bratrem Ericem, který působí jako státní prokurátor na Floridě, a společně během večeře přišli na nápad využít technologie umělé inteligence pro zpracování přirozeného jazyka v oblasti práva.

V Parrotu se nejdřív zaměřili na samotný přepis, který zefektivnili kombinací umělé inteligence a lidské kontroly, tím pádem dokázali klientům nabídnout nižší cenu a vyšší rychlost dodání než u běžného zpracování soudními stenografy. Samotný přepis pak právníkům nabízí v interaktivní formě na své platformě, kde s ním může pracovat i několik advokátů najednou. Postupnými produktovými zlepšeními se pak dále proměňuje na komplexní nástroj pro práci s právními dokumenty.

Foto: Parrot Aplikace Parrot

Byznys Parrotu se i díky pandemii koronaviru, která konzervativní obory donutila k tomu, aby se digitalizovaly, nakopl a jeho opakující se roční tržby (ARR) rostou meziročně trojnásobně. „A to aktuálně máme jen dva obchodníky,“ usmívá se Ščavnický během rozhovoru pro CzechCrunch, který děláme online na lince New York – Praha.

Aby svůj byznys dokázal rostoucí startup nakopnout ještě více, uzavřel nyní své investiční kolo takzvané Série A. Celkem jedenáct milionů dolarů, tedy v přepočtu 240 milionů korun, do něj vkládá americký fond Amplify Partners s přispěním fondu XYZ Venture Capital a skupina andělských investorů. Valuaci firma nekomentuje, dohromady s předchozími koly ale nabrala už čtrnáct milionů dolarů.

„Aktuálně je doslova nejhorší období na nabírání investic od roku 2000, kdy došlo ke splasknutí takzvané internetové bubliny. U našich investorů ale rezonovalo, že jsme dostatečně velcí, vyděláváme poměrně dost a rychle rosteme. Trh je poměrně neviditelný, čekají se na něm ale velké změny,“ přibližuje Ščavnický. Získané prostředky chce startup použít na rozšíření tržní pozice, urychlení vývoje produktů i větší investice do umělé inteligence.

Ambice Parrotu nechybí, i když aktuálně svůj tržní podíl ve Spojených státech odhaduje na tři procenta. „Může to ale být sto procent. Možná to zní přitažené za vlasy, ale není to nerealistické. Profese zapisovačů vymírá, teď je jich v USA dvacet tisíc a každý rok z toho končí deset procent. Američané se přitom soudí jako nikdy předtím, takže potřeba po nich roste,“ doplňuje Ščavnický. K dalšímu vývoji již přitom dochází více mimo jeho přímé angažování. Ve startupu se spoluzakladatel přesunul do poradní role a operativní řízení předal dalším.

„Cítím, že já jsem silný hlavně při rozběhu firmy, řízení jsem přenechal zkušenějším. Nabírali jsme seniorní management se zkušenostmi z firem jako Uber a Facebook, mají moji plnou důvěru. I když má Parrot skvělý produkt a technologie a je to skvělý byznys, prostředí práva mi není až tak moc blízké. Proto přemýšlím nad novým projektem, který by opět byl založený na jazykových modelech umělé inteligence, což také byla moje specializace, ještě když jsem působil v akademické sféře,“ dodává Ščavnický.