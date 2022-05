U všech Skotů! Ikonický automobil DeLorean DMC-12 se vrací ve futuristické reinkarnaci

Světová kinematografie zná hned několik příběhů, v nichž auto hraje podobně důležitou roli jako hlavní postava. Významnou úlohu měl automobil i ve snímcích Návrat do budoucnosti, kde se DeLorean DMC-12 proměnil ve stroj času, aby s jeho pomocí Marty McFly a doktor Emmett Brown mohli měnit běh dějin. A právě legendární DeLorean se nyní dočkal svého nástupce, který je sám o sobě malým výletem do toho, co nás čeká.

DeLorean DMC-12 je bezesporu jedním z nejikoničtějších vozů, a to nejen díky své účasti v populární filmové trilogii, ale i díky pohnutému příběhu zakladatele automobilky Johna DeLoreana. Ten se neúspěšně snažil zachránit svůj krachující podnik prodejem kokainu. Její jméno však nyní povstalo z popela prostřednictvím modelu s názvem DeLorean Alpha5.

Nově vzniklá společnost, která navazuje na odkaz původní DMC-12, přináší řadu podobností s původním modelem, což se nejvíce odráží v designu vozu. Rolety na zadním okně i futuristické linie zahalené do stříbrného laku byly navrženy tak, aby z nich byla cítit nostalgie i snaha o pokrok. Plynoucí tvary narušují pouze vyklápěcí racčí dveře s panty na střeše, které mají skutečně grandiózní rozměry. Oproti původní variantě totiž novinka nabízí prostor až pro čtyři pasažéry.

Další změna se týká motoru. Původní DeLorean poháněl 2,8litrový šestiválec vyvinutý experty automobilek Peugeot, Renault a Volvo. A právě ten byl jednou ze slabin vozu, který se tvářil, že dokáže překonávat čas i prostor. Avšak jeho výkon byl jen 132 koňských sil.

Foto: DeLorean Elegantní a zároveň futuristické tvary nového DeLoreanu

Alpha5 přichází se zcela přepracovanou pohonnou jednotkou, která sice nebude využívat síly plutonia jako filmový vůz, využije však moderní elektromotor. Přesné technické specifikace nebyly zveřejněny, novinka by však měla být schopná zrychlit z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy, přičemž maximální rychlost by měla být omezena na 240 km/h.

Baterie s kapacitou přesahující 100 kWh při plném nabití vystačí na 480 kilometrů. V plánu je navíc časem přinášet také další varianty, které nabídnou vyšší dojezd i výkon. Pod značkou by navíc mělo postupně vzniknout sportovní kupé vybavené osmiválcovou pohonnou jednotkou či sportovní SUV poháněné vodíkem.

Jak je vidět, DeLorean se snaží oživovat přízraky minulosti a zároveň jít s dobou, což je také důvod, proč vůz nabízí prvky, jako jsou velice tenká přední i zadní světla či součinitel odporu vzduchu vozu o hodnotě 0,23. Těchto čísel bylo možné dosáhnout díky dynamické linii střechy a velmi nízké světlé výšce.

Výletem do budoucnosti je i minimalisticky pojatý interiér, který se opírá o digitální přístrojový štít a menší displej na středové konzoli. Ten sice nezajišťuje komunikaci s proudovým kapacitátorem doktora Browna, takže skoky v čase se konat nebudou, všechny ostatní funkce vozu jsou však ovládány právě zde. Jedinou výjimkou jsou dva fyzické ovladače pod centrálním displejem, které slouží k regulaci klimatizace.

Nový DeLorean se jasně profiluje jako manažerská limuzína, kterou se bude moci vozit jen pár vyvolených. Alpha5 totiž vznikne pouze v osmaosmdesáti exemplářích, takže se bude jednat o opravdovou sběratelskou raritu. Produkce by měla být zahájena v roce 2024 v Itálii. Za jakou cenu však nebylo upřesněno.