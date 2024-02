Učí se plavat v knihařském byznysu. Od bankrotu se Češi dostali až k zakázkám pro Marvel či Netflix

Uložit 0

Když se v roce 2011 architekt Martin Patera rozhodl, že se ponoří do knihařského a papírenského oboru a začne vyrábět krabičky na zakázku, nejspíš netušil, jak moc bude jeho budoucí podnikání srovnatelné s jízdou na horské dráze. V roce 2017 nabral byznys velmi slibné obrátky a přidala se Martinova manželka Jitka, společně si pak prošli četnými zkouškami nervů, které vedly i k bankrotu jejich firmy. Manžele Paterovi pojí kromě jiného ale jedna zásadní věc: neúspěch pro ně neznamená, že je na čase vše zabalit. Firmu postavili na nohy a o pár let později dělali zakázky pro Netflix, Marvel či Google. Nyní se spojili s moravskou Hospou a švédskou firmou Profilskaparen, aby podle svých slov vytvořili hráče, který nemá na poli knihařství, polygrafie a výroby papírových obalů v Evropě obdoby.

Martin Patera původně nesměřoval do výroby, ale živil se jako architekt. Jenže jak to tak někdy bývá, naskytla se zajímavá příležitost vyzkoušet jiný obor: v roce 2011 začal společně s obchodním partnerem vyrábět laboratorní krabičky. Podle jeho slov sice v této oblasti nic moc neuměli, přesto se jim ale dařilo budovat soběstačný byznys pod značkou Haptic.

„V roce 2014 jsme dostali nabídku od Andrease Wigermana ze švédské firmy Profilskaparen, která se specializuje na výrobu papírových obalů, jestli bychom pro něj vyrobili jeden technicky složitý produkt. Zakázka byla úspěšná, takže pak následovaly další, například i pro Volvo. Výhodou bylo, že švédská firma měla mezi klienty spoustu významných značek, takže jsme se do toho vrhli po hlavě a hned vyráběli obaly pro velké klienty,“ vypráví Martin Patera.

S rostoucí firmou rostl i tým a v roce 2017 nastal první zásadní zlom. Patera narazil na příležitost koupit švédskou knihárnu, která byla součástí velké knihařské a papírenské značky Hässlers. Do Česka tak přesunul čtyři kamiony knihařského vybavení, což bylo v době, kdy mu s budováním firmy začala pomáhat i jeho manželka Jitka, která se zaměřila především na rozvíjení značky a komunikační strategii. Připravovali se na to, že budou moci díky novému vybavení zásadně rozšířit pole působnosti a navýšit obrat, který se v té době pohyboval kolem 25 milionů korun ročně.

Foto: Kristína Jarčík Manželé Paterovi se rozhodli vkročit do nelehkého podnikání

„V té době jsme se dostali ke skvělé zakázce pro H&M. Chtěli do svých obchodů po celém světě zařadit papírenský sortiment jako sešity, bloky, desky, pořadače a podobně. A hledali partnera pro výrobu. Výběrové řízení trvalo asi půl roku a vyhráli jsme ho, takže jsme pak začali produkty společně navrhovat a řešit po technologické stránce. Díky tomu jsme se hodně rozjeli a nabrali spoustu nových zaměstnanců,“ říká Jitka Paterová.

Jenže už na jaře roku 2018 v H&M zjistili, že se sortiment moc dobře neprodává, a udělali s ním krátký proces – stopli výrobu a rozvázali smlouvu s firmou Haptic. Paterovi se nejprve snažili firmu zachránit, ale po třech měsících usoudili, že nejlepší řešení je jedině insolvence. Nechtěli ale přijít o dobré vztahy s dodavateli ani o partnerství s firmou Profilskaparen, zároveň odmítali propustit všechny lidi, kteří pro ně pracovali. A tak prodali nemovitosti a půjčili si od rodiny, díky čemuž se jim podařilo zaplatit velkou část závazků.

„Samozřejmě jsme se bavili o tom, že to pustíme. Ale věděli jsme, že díky partnerství s Profilskaparen můžeme pokračovat v zakázkách pro klíčové klienty. Roli hrály i finanční závazky vůči rodině. Věděli jsme, že potřebujeme pokračovat v podnikání, dluhy jsme chtěli smáznout co nejdříve. A to by se nám nepodařilo, kdybychom byli někde zaměstnaní,“ dodává Paterová. Manželé se tak ani po drsné zkušenosti nezastavili, museli se rychle oklepat a vymyslet, jak byznys postavit na nohy.

Znovu a lépe

Značka Haptic tak zanikla, ale Paterovi dlouho neváhali a v lednu 2019 koupili švédskou značku Hässlers. To se jim dokonce podařilo od přímého potomka jejího zakladatele Knuta Hässlera. Firma, která vznikla v roce 1902, totiž v průběhu let rostla a padala, spojovala se s jinými značkami, přeprodávala se, až se ocitla na prahu bankrotu. České podnikatelské duo se tak postaralo o to, aby po více než sto letech tradice jméno Hässlers z papírenského oboru nezmizelo, jen svou základnu přesunulo do Česka.

Foto: Hässlers / H&M Zakázka pro H&M skončila velkým nezdarem

Známé jméno bylo důležité zejména pro švédský trh, na kterém byla značka dlouho etablovaná. Jenže přišel další otřes: pandemie covidu a s ní naprostý útlum tržeb na straně obchodního partnera Paterových, firmy Profilskaparen. Obrat, který se v roce 2019 podařilo po útrapách z předchozích let dostat na 12 milionů, o rok později klesl na osm. Bylo nutné zatáhnout za záchrannou brzdu dřív, než bude opět pozdě. Paterovi prodali byt, přestěhovali se do nájmu a díky tomu měli prostředky na to, aby mohli udržet provoz firmy a zaměstnance.

Všechno zlé ale bylo pro něco dobré. „V té době jsme udělali klíčový krok. S Jitkou jsme se jeden večer bavili o tom, co budeme dělat – jestli máme firmu už definitivně zavřít, nebo v podnikání pokračovat. A Jitka navrhla, že se můžeme zaměřit na český trh. Že na něm přece musí být klienti, kteří o naše výrobky budou mít zájem. Navíc nám bylo jasné, že firmy budou chtít během pandemie trochu jinak komunikovat, že budou chtít zážitky přenést k lidem domů, když jsou zavřené obchody. A zážitek z produktu začíná právě u obalu,“ popisuje Martin Patera.

Nastalo tak období, které by se dalo označit jako podomní prodej. Martin Patera vzal krabici s ukázkou nejlepších výrobků a chodil od agentury k agentuře. A zabralo to. Přes české i anglické marketingové firmy tak začali přibývat noví klienti, mezi kterými byl i Google, Rimmel nebo Marvel. Pro ten připravili 128 velkých boxů pro launch videohry Marvel’s Midnight Suns s dvaceti gravírovanými kartičkami. Boxy se rozesílaly influencerům po celém světě a počítalo se s tím, že budou mít velkou sběratelskou hodnotu.

Dluhy jsme chtěli smáznout co nejdříve. A to by se nám nepodařilo, kdybych byli někde zaměstnání.

Pro Google vytvořili v Hässlers speciální boxy v šibeničním termínu jednoho týdne. Martin Patera k tomu dodává, že se pouštějí do věcí, do kterých se jen tak někdo nepustí: „Je to naše prokletí, ale i výhoda.“ O něco méně šibeniční, ale o to více velkolepou zakázkou bylo 700 scénářů pro všechny herce, herečky a kompletní štáb filmu Vyproštění 2, který se natáčel na pražském Barrandově. Scénáře byly ušité v knižní vazbě v kůži a každý měl na sobě vyražené jméno obdarovaného.

„Po konci pandemie se vše odšpuntovalo a zakázky se začaly hrnout. Dostali jsme se například k jednomu klientovi z fintech oblasti, pro kterého jsme dělali 400 tisíc obalů na kreditní karty. V tomhle se hodně lišíme od konkurence – máme hodně širokou paletu produktů postavenou na knihařském řemesle. Nikdy neřekneme, že něco neděláme, protože víme, jak zkombinovat dodavatele a jak výsledku dát přidanou hodnotu,“ vysvětluje Patera. Díky novým klientům se po roce 2022 dostali přes roční obrat 20 milionů a poměr tržeb z Česka se vyrovnal těm ze Švédska.

Jako stavět letadlo za letu

Nyní na začátku roku 2024 se firma Hässlers opět nachází v bodu zlomu, na kterém se podílí i moravská firma Hospa, za níž stojí z velké části podnikatel Pavel Rada. Hospa na poli papírenského byznysu funguje už od roku 1895 a pro Paterovy se stala v průběhu let důležitým partnerem. Nyní došlo na to, že jedna firma z Čech, druhá z Moravy a třetí ze Švédska se dohodly, že se ku prospěchu všech spojí pod jednou značkou Hässlers CZ.

„Teď se nacházíme v okamžiku, kdy je všechno žhavé a ve všem je úplný bordel. Každý z nás ale může přinést své zkušenosti i technologie. Hospa má ohromný potenciál, který se jí i přes kvalitní management nedaří využít, a to my umíme. Máme pro to ten potřebný spirit a také skvělou síť dodavatelů a klientů. Profilskaparen má zase špičkovou kvalitu servisu zákazníkům a mnohaleté zkušenosti z vysoce konkurenčního skandinávského trhu. Společně tak můžeme cílit na roční obrat kolem 100 až 120 milionů korun. Stavíme letadlo za letu, na což jsme zvyklí. Zásadní pro nás je teď zorganizovat osu Praha, Bystřice, Stockholm,“ usmívá se Martin Patera.

Manželé spoléhají na to, že se jim nyní v rámci Evropy podařilo vytvořit unikátní značku. Na některé technologie se specializují na starém kontinentu jako jedni z mála, a když porovnají kvalitu a cenu, těžko by na evropském poli podle svých slov hledali konkurenci. Historie jejich podnikání navíc dokazuje, že se nezaleknou žádné zakázky, ať už je sebebláznivější.

I proto možná Martin Patera s úsměvem říká, že neustále oscilují mezi kreativitou a šílenstvím. S tímto přístupem se chtějí v nadcházejících letech více zaměřit na evropský trh. Věří totiž, že mají se značkou Hässlers CZ, která propojuje švédskou tradici se zlatými českými ručičkami, velký potenciál i v Británii, Německu či Francii. Paterovi tak nejspíš zase nachystají krabici s výrobky a začnou ťukat na dveře, tentokrát ale zahraničních marketingových agentur.