UFC se spojuje s wrestlingovou organizací WWE. Vzniká kolos v hodnotě 21 miliard dolarů

Zatímco profesionální wrestling je předem domluvená, choreografická zábava pro diváky, smíšené bojové umění naopak představuje ryzí, mnohdy brutální akci na krev. První disciplínu reprezentuje organizace WWE, tu druhou pak UFC, tedy dvě největší světové značky ve svých oborech. A teď budou fungovat společně. Ve světě sportovní zábavy totiž vzniká nový obří kolos, jehož hodnota dosahuje skoro půl bilionu korun.

Americká skupina Endeavor, která operuje v oblasti médií a talentů, oznámila, že slavnou wrestlingovou organizaci WWE s více než sedmdesátiletou historií přebírá pod svá křídla a slučuje ji se zápasnickou organizací UFC, již v roce 2016 za zhruba čtyři miliardy dolarů koupila. Spojením tak vznikne nová, veřejně obchodovatelná firma s hodnotou přes 21 miliard dolarů. Obchod má být uzavřen v druhé polovině roku.

„Jedná se o vzácnou příležitost vytvořit globální, čistě sportovní a zábavní společnost,“ řekl Ariel Emanuel, šéf Endeavoru a také šéf nově vznikající firmy, ve které bude mít většinový, konkrétně 51procentní, podíl právě Endeavor, přičemž zbytek ve výši 49 procent se rozdělí mezi stávající akcionáře WWE. Trh ovšem na novou zprávu nezareagoval úplně optimisticky – akcie obou značek po ohlášení mírně klesají.

Za správný krok směrem kupředu to ovšem považuje Vince McMahon, většinový vlastník WWE. Právě on totiž kupce pro svou organizaci hledal dlouhé měsíce, než se dohodl s mateřskou společností UFC. „Ariel a Endeavor pro rozvoj značky UFC odvedli kus práce – téměř zdvojnásobení příjmů za posledních let. Jsem přesvědčen, že je to ten nejlepší výsledek pro naše akcionáře,“ zmínil McMahon.

Ten bude v nové zábavně-sportovní firmě, jejíž název nebyl dosud zveřejněn, zastávat roli výkonného předsedy, s čímž měl zkušenosti také z WWE. Ostatně v nejslavnější wrestlingové organizaci byl dlouhých čtyřicet let i šéfem, loni v červenci se ovšem provalilo, že měl různým ženám platit za mlčenlivost o údajných aférách a nevhodném chování, což ho donutilo na post CEO rezignovat.

Spoluřediteli WWE se stali jeho dcera Stephanie a Nick Khan – a minimálně druhý zmíněný si práci nadále zachová, ve firmě totiž bude dohlížet na wrestlingový byznys jako takový. V nově vznikajícím podniku, který má na burze vystupovat pod tickerem TKO (zkratka pro technický knockout, způsob ukončení v bojovém umění), bude mít svou roli i prezident UFC Dana White, pro kterého se prakticky nic nemění.

Důvodem, proč Endeavor do této transakce, jež WWE ohodnocuje na 9,3 miliardy dolarů, jde, jsou nové zdroje příjmů a nevídaný marketingový potenciál. Alespoň podle experta na bojové sporty Michala Petrgála. „WWE je především skvěle strukturovaná firma, která si dokáže obrandovat prakticky cokoliv. Díky tomu má zajištěné příjmy z různých stran a není přímo závislá na daných shows,“ říká pro CzechCrunch.

„Endeavor si už dlouhodobě uvědomoval vysokou hodnotu WWE a pro každoroční generování obrovských peněz (loni WWE vydělalo 1,3 miliardy dolarů – pozn. red.) je to skvělý přídavek do portfolia. Oproti UFC, které už má také pod sebou, dokáže navíc díky svému produktu obsáhnout celé rodiny s dětmi. Má tedy mnohem širší demografický záběr,“ doplňuje Petrgál, který bojové sporty i moderuje v televizi.

Podstatnou otázkou pro běžného diváka, bez kterého by žádná z organizací neměla tak velká renomé, je ovšem to, jak se tato změna dotkne jeho. Lze zaslechnout i názory, jestli se náhodou z UFC, které nabírá na popularitě také v Česku, nestane podobné „divadelní představení“, na jakém je vybudované WWE. Obě značky jsou totiž v pravém slova smyslu bojové, jedna je však teatrální, druhá naprosto seriózní.

„Na televizních obrazovkách se to s výjimkou cross platformní spolupráce patrně nijak neprojeví. WWE a UFC bývaly v minulosti velkými rivaly, především v oblasti pay-per-view (jednorázová platba za sledování přenosu – pozn. red.) a zacílení diváka, než se UFC chytilo velkého boomu a z hlediska běžného diváka dokázalo v mnohých ohledech WWE utéct. Pak víceméně přirozeně docházelo k postupnému štěpení fanoušků,“ říká Petrgál.

„Každá z firem si šla svojí cestou. I když se teď dostanou pod jednu střechu, určitě podle mě budou nadále vedeny jako dvě samostatné firmy uvnitř jedné takzvané matky. Pokud nedojde k nějakému zemětřesení ve vedení WWE, potažmo politickým tahanicím, tak se to produktu jako takového moc nedotkne. Je to podobné tomu, když došlo k prodeji UFC v roce 2016. Prakticky až na formu placení přímých přenosů a jejich cenu se nic nezměnilo,“ dodává.

I přes to (nebo možná právě proto), že jsou zápasy WWE a profesionálního wrestlingu jako takového domluvené, naplánované a řádně nacvičené, se těší čím dál větší pozornosti. „Je třeba si uvědomit, že WWE dokáže týdně odvysílat pět hodin živého obsahu s publikem ve formě týdenních pořadů, což je něco unikátního v oblasti televizní zábavy,“ komentuje Petrgál a dodává, že oblibou se už dostává na úroveň hlavních sportovních lig v Americe.

Dlouhé roky ovšem WWE pokulhávalo po stránce kreativity, kdy zápasy neměly takový náboj – a prostředí bylo sterilní, nijak inovativní. „Zacyklilo se to. WWE nebylo schopno předvádět kvalitní kreativní produkt na pravidelné bázi. To se ale výrazně změnilo v roce 2022 s odtajněným skandálem McMahona. I když to už nyní vyšumělo, tak největší dopad přišel právě ve změně fungování po stránce kreativity a struktury,“ říká Petrgál.

Kreativitě ve WWE teď pomáhá vedle slavných wrestlerů i třeba influencer Logan Paul – a možná do toho více šlápne i samotný Endeavor, který má s WWE velké plány. „Toto bude UFC 2.0,“ řekl Emanuel pro CNBC. Co přesně si ale pod tím představit, je zatím otázkou.