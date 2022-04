Uhlí nahradí lithium. ČEZ hodlá na místě elektrárny Prunéřov vyrábět baterie do elektromobilů

Jednotlivé bateriové články, ze kterých je tvořena samotná baterie do automobilu

V Česku se aktuálně řeší, zda automobilka Volkswagen vybere pro výstavbu své miliardové továrny na baterie do elektromobilů lokalitu nedaleko Plzně. Ať už se ale Volkswagen rozhodně jakkoliv, baterie do elektrických vozů by se u nás přece jen vyrábět měly. Skupina ČEZ totiž počítá s výstavbou nového závodu na jejich výrobu v místě bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov I.

Právě tato lokalita u Chomutova byla jednou z možných, která připadala v úvahu pro projekt velké továrny Volkswagenu. Ovšem zástupci Plzeňského kraje oznámili, že pokud se Volkswagen rozhodne stavět na území České republiky, stane se tak v lokalitě bývalého vojenského letiště nedaleko Plzně.

„Máme informaci, že Volkswagen navýšil požadavek na plochu na 200 hektarů, což Prunéřov nesplňuje,“ uvedl Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ. Přesto by ČEZ výrobu baterií do elektrovozů na místě bývalé hnědouhelné elektrárny, která je aktuálně ve fázi demontáže technologických zařízení, rád viděl.

Plocha s rozlohou přibližně 40 hektarů, která demolicí vznikne, by měla být připravena k nové zástavbě v první polovině příštího roku. ČEZ má aktuálně jednat s více než pěti výrobci baterií, kteří by mohli továrnu v lokalitě vybudovat. Nabízená plocha by měla být pro většinu z nich naprosto dostačující.

Závod na výrobu baterií by měl nabídnout dva až tři tisíce nových pracovních míst. Podle Cyraniho je však nutné připočíst i zhruba tisícovku dalších pracovníků, kteří budou potřeba pro chod lithiového dolu, jenž by díky přítomnosti lithiových ložisek u nás mohl vzniknout.

Podle poradenské společnosti Deloitte však může nový bateriový průmysl přinést dokonce více než 30 tisíc pracovních míst. V Česku, konkrétně na Cínovci, se totiž nachází vůbec největší lithiové ložisko v Evropě s přibližně třemi procenty světových zdrojů lithia. To se v minulosti stalo jádrem debat a kauz, zda a kým by měla být na Cínovci těžba zahájena. Rozhodnutí, zda se zde bude skutečně těžit, by měl ČEZ učinit až v příštím roce.

