Válečná hydra za sebou vždy zanechává spoušť, jejíž rozsah se naplno ukáže až poté, co utichnou salvy. Stejně tak se uvidí, jak moc hlubokou jizvu zanechá ruská agrese na Ukrajině. Již nyní je ovšem jasné, že do oblak nevzlétne jediný dokončený exemplář letounu Antonov 225 zvaný Mrija, tedy Sen. Největší letadlo světa bylo zničeno raketovým útokem na letiště Hostomel ležící v blízkosti Kyjeva.

Letiště bylo jedním z prvních cílů ruských výsadkářů, kteří se na území vzdáleném od Kyjeva přibližně 35 kilometrů zjevili ve čtvrtek. Letiště rychle dobyli a – jak bylo nyní definitivně potvrzeno – při této operaci skutečně zničili i největší letadlo světa. O tom, zda k zničení Antonovu An-225 skutečně došlo, se v posledních dnech vedly debaty.

Zkázu stroje potvrdil ukrajinský ministr Dmytro Kuleba a několik dalších zdrojů. „Rusko možná zničilo naši Mriji, nikdy se jim však nepodaří zničit naše sny o silném, svobodném a demokratickém evropském státu,“ napsal v neděli Kuleba na svůj účet na Twitteru. Toto oznámení přišlo poté, co ve čtvrtek aerolinky Antonov napsaly, že letadlo nebylo zasaženo.

V jakém stavu se aktuálně stroj nachází, neprozradily aerolinky ani ve svém posledním vyjádření. V něm stojí, že není možné hodnotit jeho technický stav, dokud ho neprohlédnou experti.

The biggest plane in the world „Mriya“ (The Dream) was destroyed by Russian occupants on an airfield near Kyiv. We will rebuild the plane. We will fulfill our dream of a strong, free, and democratic Ukraine. pic.twitter.com/Gy6DN8E1VR

