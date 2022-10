Umělá inteligence brněnského startupu zjednodušuje komunikaci. Desítky milionů do ní dává Daktela

Česká Daktela poskytuje komunikační software a řešení pro call centra, které využívá více než tisíc zákazníků po celém světě, z těch tuzemských jde například o T-Mobile, Rohlík, Notino nebo Soliteu. Aby svoji evropskou – a výhledově také globální – pozici posílila, oznámila investici do tuzemského startupu Coworkers.ai. Za desítky milionů korun v něm získává nadpoloviční podíl.

Coworkers.ai se zaměřuje na automatizaci rutinní komunikace za pomoci konverzační umělé inteligence. Brněnský startup přitom nepoužívá žádné velké komerční řešení, místo toho si vyvinul vlastní technologii pro zpracování přirozeného jazyka (takzvané NLP – natural language processing).

„Díky tomu jsou naši voiceboti a chatboti výrazně ‚chytřejší‘ než ostatní a umějí řešit i komplexnější požadavky. Zároveň jsme ale low-code platforma, což znamená, že implementaci do firmy zvládne prakticky kdokoli i bez znalosti programování,“ přibližuje Luboš Urbančok, který Coworkers.ai zakládal společně s Tomášem Lyskem a Pavlem Černým.

Projekt vznikl v roce 2019 interně ve společnosti Artin, po rozšíření produktu o automatizaci hlasového a e-mailového kanálu se letos oddělil do samostatného startupu. Loni dosáhl obratu kolem deseti milionů korun, mezi jeho zákazníky patří například Komerční banka, Kooperativa, Generali nebo Košík.cz, na Slovensku pak největší mobilní operátor Orange.

Foto: Daktela Zakladatelé Daktely David Hájek a Richard Baar

Nyní Coworkers.ai otevírá další kapitolu. Za blíže nespecifikované desítky milionů korun do něj vstupuje tuzemská Daktela, jež působí na trhu takzvaných CCaaS, tedy kontaktních center jako služeb. Firmám umožňuje pečovat o zákazníky prostřednictvím různých kanálů od telefonů přes maily, SMS a chaty po Facebook Messenger, Instagram či WhatsApp.

Pro Daktelu jde o první z plánovaných akvizic, které mají vedle organického růstu a globální expanze firmu v následujících pěti letech dostat mezi top desítku světových poskytovatelů CCaaS služeb. Firma v Coworkers.ai získává podíl 51 procent, zbytek si rozdělí původní zakladatelé a společnost Artin. Stávající management Coworkers.ai se bude nadále starat o další rozvoj a expanzi firmy.

„Naše akviziční strategie má dvě části. Díváme se po firmách podobného zaměření a profilu, jako je Daktela, na těch zahraničních trzích, kde dnes nejsme nebo kde začínáme. Druhým typem jsou technologické akvizice, které nám pomohou zásadním způsobem vylepšit naše produktové portfolio a škálovat náš core byznys. A to je příklad Coworkers.ai. Umělá inteligence dnes už dávno není buzzwordem a do několika let se ve firmách stane nezbytnou realitou,“ vysvětluje akvizici spoluzakladatel a šéf pro globální expanzi Daktely David Hájek.

Samotná Daktela loni dosáhla obratu na úrovni čtvrt miliardy korun, zároveň do ní za stovky milionů korun vstoupil slovenský private equity fond Sandberg Capital s cílem pomoci s její ambici stát se jedničkou na středoevropském trhu. Nedávno expandovala na nové trhy ve Slovinsku a v Rumunsku, pobočky má kromě domovského Česka i na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Velké Británii, Dubaji či na Filipínách.