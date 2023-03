Umělá inteligence, která navrhne ideální dům i bytovku. Slovenský startup na její vývoj získal miliony

Uživatel stanoví, jaký typ budovy jde navrhovat, a definuje všechna možná omezení – hranice pozemku, regulativní a územní plán, normy, ekonomické ukazatele, funkční mix, ale také tvar, charakter nebo materiálovou skladbu. Umělá inteligence pak automaticky generuje alternativní verze budov, aby šlo jejich dané charakteristiky využít co nejlépe. Právě to dělá nástroj slovenského startupu Devs, jehož vizi věří také investoři.

„Výstupem Devs jsou kvantitativní údaje o stavbě, vyhodnocení její vhodnosti a hmotový model. Podle požadavků trhu však zpřesňujeme různé aspekty architektonického projektu – přidáváme 3D modely, generujeme stavební výkresy nebo publikujeme výkaz výměr,“ přibližuje pro CzechCrunch spoluzakladatel a ředitel startupu Martin Schmuck.

Takže architekti „nebudou mít co žrát“? „Naopak. Doufáme, že proces návrhu budov bude produktivnější, takže svoji práci dokončí rychleji s menším úsilím a získaný čas věnují kreativitě. Pak navrhnou o to lepší a přístupnější domovy pro víc lidí,“ reaguje Schmuck, jenž před založením Devs několik let působil v architektonickém studiu Siebert+Talaš a sám tak problémy oboru zná přímo z praxe.

Kromě Schmucka za Devsem stojí další spoluzakladatel Ján Pernecký, jenž v minulosti založil studio Subdigital se zaměřením na design s pomocí počítačových algoritmů. Klíčovým členem je také business developer Roman Talaš, který se se Schmuckem potkal právě ve studiu Siebert+Talaš.

Foto: Devs Slovenský startup Devs

Tým lidí ve startupu se tak již roky věnuje algoritmickému navrhování domů, vývoji designérských nástrojů i vzdělávání. Idea založení Devsu vznikla již před dvěma lety, zakladatelé si ale nejdřív na softwarových prototypech chtěli ověřit, jestli umí řešit složité problémy návrhu budov efektivně. „Umíme,“ doplňuje Schmuck.

Devs tak funguje jako software na generativní navrhování budov a urbanistických celků. Jinými slovy si nástroj konstrukci bytových domů rozloží na nejmenší „lego“ součástky a následně porovná miliardy možných řešení se znalostí zákonných regulací i zájmů obyvatele. Pak z těchto kostiček poskládá nejlepší možné řešení a tvůrci věří, že díky pokročilé automatizaci efektivně zlevní a zrychlí výstavbu rezidenčních domů ve velkoměstech.

„Nejde o to, že bychom chtěli brát architektům jejich svobodu a projektantům práci. Jen jim pomůžeme přijít na optimální kombinace, se kterými budou moci oni dále pracovat a rychleji dospět k výsledku,“ doplňuje Schmuck s tím, že Devs již v rané fázi přípravy projektu asistuje tvůrcům a poskytuje jim data.

Zatím je však startup takzvaně pre-product, tedy před oficiálním vstupem na trh. Nástroj aktuálně využívá interní tým a developerům zpřístupňuje data, na nichž mohou zakládat svá rozhodnutí. „Tím, že jsme součástí tohoto procesu, se připravujeme na to, abychom mohli software smysluplně zpřístupnit k užívání,“ říká Schmuck. Se kterými staviteli konkrétně Devs spolupracuje, nejmenuje. Zákazníky startupu pak mají být developeři a města, uživateli nástroje jejich architekti.

Aby se Devsu vstup na trh podařil, obrátil se na investory. Czech Founders VC, slovenské Zero Gravity Capital a andělský investor Bob Lesko (jeden z prvních investorů do Airbnb, Twitteru nebo Uberu) dohromady startupu posílají přes 13 milionů korun. „Martin a Ján tvoří velmi silné duo zakladatelů, které se navzájem dobře doplňuje. Trh v současnosti funguje podle velice neefektivních pravidel, což vytváří vynikající příležitost pro vstup nového hráče,“ vysvětluje managing partner Czech Founders VC Ivan Kristel.

„Jsme přesvědčeni, že právě tým kolem Martina a Jána přinese klíčové inovace do jinak rigidního odvětví. Vidíme ve startupu potenciál vytvořit řešení, které výrazně změní způsob, jakým developeři, architekti a stavební inženýři navrhují a plánují budovy,“ dodává Dušan Duffek ze Zero One Hundred.