Umělá inteligence na urgentním příjmu. V Nemocnici Hořovice pomáhá lékařům určit priority

Plná čára znamená, že si je jistá. Přerušovaná vyznačuje místa, u kterých má na zdravotní problémy podezření. Dá se říct, že umělá inteligence, která je na rentgenové snímky propisuje, tomu docela dobře rozumí. Trénovali ji totiž na více než 600 tisících nálezech, na kterých jí odborní pracovníci ukázali, kde je problém. A co znamená. Teď pomáhá v hořovické nemocnici.

Cvičené oko doktora by pravděpodobně na rentgenových snímcích našlo totéž. Ale umělá inteligence, která na podezřelých místech obdélníky vykresluje, je určitou bezpečnostní pojistkou. Nebo taky způsobem, jak se rychle rozhodnout, který pacient teď potřebuje péči, případně co u něj léčit nejdřív.

Algoritmy jsou natrénované odhalit zlomeninu kosti, vymknutí kloubu, ale třeba i plicní opacitu nebo takzvaný plicní uzel. Takový příznak může mít tuberkulóza, různé plísňové infekce i rakovina.

Nemocnice umělou inteligenci zařadila k urgentnímu příjmu a lékaři tu vědí, že jde o předběžná data, která mají s diagnózou pomoct. Takže vlastně nikdy nepracuje sama. „Nový systém nás upozorní na možnou patologii, avšak kontrola musí proběhnout následně lékařem,“ zdůrazňuje Ondřej Koloničný, šéf společnosti Medoro, která nemocnici software dodala.

Technologie se dá použít na kohokoliv, kdo prošel lékařským zobrazovacím vyšetřením, hlavně rentgenem. Lékař získává vedle zvýrazněných pochybných oblasti i dopodrobna popsaný snímek, kde text zachycuje všechno, co umělá inteligence analyzovala. A především to, co našla. Podobně by snímek popsal i lidský odborník.

„U méně zkušených kolegů může být určitou pojistkou a zvyšuje bezpečnost ošetření ve vyhraněných situacích, kdy je personál pod časovým tlakem. Samozřejmě poslední slovo má lékař, který snímek hodnotí, ale může nám pomoci například v extrémních situacích, kdy dochází k rychlému přívalu velkého množství pacientů, kteří vyžadují okamžitou péči,“ dodává Kamil Sukovský, primář radiologického oddělení Nemocnice Hořovice.

„Stále se navyšující počet klientů přicházejících na urgentní příjem naší nemocnice vytváří větší tlak na stávající personál a tato nová technologie nám diagnostiku usnadní,“ věří Ondřej Beneš, primář urgentního příjmu.

Je to podpůrný prostředek ke stanovení správné diagnózy.

V Hořovicích umělou inteligenci využívají od začátku dubna. Pro lékaře urgentu, který nemá k dispozici radiologa, je to podpůrný prostředek ke stanovení správné diagnózy, jenž je k dispozici do jedné minuty od samotného pořízení. Umí přitom posoudit i děti. Pediatrický set, na kterém ji trénovali, má přes 11 tisíc nálezů.

Samotná technologie s názvem Milvue Suite je francouzská a používají ji v několika nemocnicích nebo zobrazovacích centrech ve Francii i v zemích západní Evropy i v Mexiku. V Česku je Nemocnice Hořovice zatím první.

„Bude k dispozici také v Rehabilitační nemocnici Beroun nebo v pardubickém Multiscanu,“ plánuje nicméně Sotirios Zavalianis, majitel Akesopa holding, do kterého patří jak hořovická nemocnice, tak i další zmíněná zařízení.