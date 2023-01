Komentář Jiřího Svobody: Úder sobotní čtrnácté hodiny přinesl na televizní obrazovky i jednu zvláštnost. Moderátorka České televize Marcela Augustová totiž neobsadila svůj kultovní post ve studiu mezi volebními grafy, místo toho se objevila v terénu, v jednom z volebních štábů. Možná se ale „rekvalifikovala“ právě včas – výsledek voleb byl totiž jasný v rekordním čase i díky umělé inteligenci.

Svým způsobem to tentokrát nebylo velké drama. První výsledky začaly do Českého statistického úřadu chodit ve 14.15 a Petr Pavel nepustil Andreje Babiše do vedení ani na chvíli. Na základě několika málo tisíc hlasů si nicméně v ten moment ještě na obrazovkách nikdo netroufal tvrdit, jak to celé dopadne. Vše ale za pár minut změnila moderní technologie.

Karlínská umělá inteligence Blindspot AI, jejíž výpočet jste mohli sledovat živě také u nás na webu, zahlásila svou predikci okolo 14.35 a bylo jasné, že je hotovo. Trefila se nebývale přesně. Na základě zlomku hlasů předpověděla 58,41 % hlasů Petru Pavlovi a 41,59 % Andreji Babišovi. Realita? 58,32 % pro generála ve výslužbě a 41,68 % pro šéfa hnutí ANO. Chyba tedy byla od počátku jen o devět setin procenta a dále se snižovala.

Ještě o minutu rychleji než Blindspot vyhlásil výsledky server Seznam Zprávy, byť Pavlovu výhru předpovídal jejich model nejdříve v téměř sedmiprocentním rozptylu. V nejspíš nejsledovanějším volebním vysílání v zemi, na České televizi, ale hosté i moderátoři ještě dlouhé minuty poté opatrně našlapovali a zdráhali se jasného verdiktu, jakoby byli rezervovaní k tomu, co čísla evidentně naznačují. Veřejnoprávní televize nakonec vyhlásila výsledek až v 15.20.

Systém sčítání hlasů je v Česku tradičně velmi rychlý – zatímco ve světě není zvláštností čekat na výsledky i přes noc nebo dlouhé hodiny, u nás je spíš tradicí několik desítek minut. V případě prezidentských voleb k tomu ještě přispívá jednoduchost sčítání – oproti komunálním volbám se okrskové volební komise nemusí pročítat velkými plachtami s desítkami jmen, ale jen neupravenými lístky. Druhé kolo prezidentské volby je pak pochopitelně úplně nejsnadnější.

Jestli jsou ovšem počítače v něčem lepší než člověk, tak je to právě statistika a čísla. Jakkoliv je tak třeba se před technologickými predikcemi mít na pozoru a nebrat je automaticky za jistotu, v případě voleb už není důvod k opatrnosti, jako předvedla Česká televize. Lidé totiž zkrátka skutečně volí prediktivně, podobně jako v minulých volbách. A statistické modely, nebo chcete-li umělé inteligence, toto ví.

Povolební drama? Spíš povolební nuda

I kdyby se ale náhodou volební chování výrazně měnilo oproti jiným volbám, člověk nebude moct modelům ve větším konkurovat. Poslední léta ve vývoji umělé inteligence se totiž nesou především ve znamení snižování množství dat, která jsou k vytvoření přesnějších výsledků potřeba. A je v podstatě jedno, jestli se jedná o jazykový model ChatGPT nebo předpověď volebního výsledku.

Algoritmy jsou čím dál tím lepší v hledání parametrů ve výchozích datech, který lidský analytik ani statistické funkce nezpozorují, a tak jim i pro volby stačí zlomek výsledků. Pro představu třeba model GPT-3, z něhož vychází i ChatGPT, takových parametrů používá víc, než je neuronů v lidském mozku.

Technologie tak možná dělají z volebního klání menší drama, ale nic s tímto trendem nejspíš neuděláme. Jsou navíc stále lepší. Nebylo by navíc překvapením, kdybychom výsledky příštích prezidentských voleb za pět let znali ještě před půl třetí – a je pouze na nás, jestli uvěříme tomu, že jsme jako lidé strašlivě předvídatelní.

Dlouhé desítky minut strávené u televize s několika vstupy Marcely Augustové se tak nejspíš stanou definitivně minulostí. Drama pak zmizí úplně ve chvíli, kdy možná také v Česku dojde na uzákonění elektronických voleb a výsledky budou známé s úderem čtrnácté hodiny. To už závod s časem nevyhraje ani lidská moderátorka, ani umělá inteligence.