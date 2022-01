Před necelými šesti lety se Jana Escher a Pavel Přibiš pustili do ambiciózního plánu. Opustili manažerské pozice v Booking.com, kde se starali o ubytování lidí po celém světě, a začali budovat startup, který měl se známým cestovatelským portálem leccos společného. Jen místo hotelů nabízel jachty. Z Boataround.com navíc chtěli vybudovat globální jedničku a zatím jsou dle svých slov na dobré cestě. Loni dokázali vyrůst opět o více než sto procent, od investorů přibrali několik dalších milionů a chystají se vyplout do dalších částí světa.

Turismus jako takový sice pandemie koronaviru zásadně ochromila, ale Boataround měl tak trochu štěstí v neštěstí. Jachty se totiž ukázaly jako skvělý únik nejen před civilizací, ale také právě před pandemií. Vyplout na širé moře a nic neřešit, to je stále častější záliba lidí po celém světě. „Na začátku loňského roku jsme ještě úplně nevěděli, co čekat, ale v dubnu najely první tisícovky dovolenkářů a už se to nezastavilo,“ usmívá se Pavel Přibiš, když hodnotí loňský rok.

V něm se jeho firmě, kterou opět podpořili investoři, podařilo naplnit cíle a ze čtvrtmiliardového obratu z roku 2020 dokázala vyrůst na zhruba 630 milionů korun. Výnosy očištěné o poplatky za pronájmy, které proudí k majitelům jachet, činily 66 milionů korun a Boataround by se již dokázal přetočit do zisku, avšak ten Pavel Přibiš s Janou Escher obratem poslali do dalšího růstu. „V Evropě je kolem milionu lodí, v Americe je to osminásobek. My jich nabízíme 20 tisíc, jsme pořád na začátku,“ říká Přibiš.

Vlastní jachta je ekonomická sebevražda

Letos chce Boataround počet lodí ve své nabídce minimálně zdvojnásobit. Mezi nejžádanější destinace patří Chorvatsko, Řecko, Itálie či Turecko, ale tuzemský startup působí de facto po celém světě. Vyjet díky němu můžete na jachtu na Bahamy nebo Seychely, prozkoumat kanály v Nizozemsku, podívat se do monackého knížectví nebo plout exotickými vodami v Nové Kaledonii či Belize. Letos chce Boataround více proniknout do Spojených států a brousí si zuby také na Afriku.

Vyrazit na jachtu místo do hotelu je stále vyhledávanější formou dovolené a podle Přibiše k tomu přispívá i fakt, že se také ve světě loďařů popularizují různé formy sdílení. Dřív bylo pro spoustu majitelů nepředstavitelné, že by na svou jachtu pustili někoho cizího, ale otevřenost vůči tomuto trendu je stále větší. Jednak to samozřejmě přináší ekonomické výhody, ale především existují služby jako právě Boataround, které dokáží majitelům zajistit kompletní servis, a tak s pronájmem své lodi nemají žádné starosti.

„Nejlepší den jachtaře je ten, kdy si jachtu koupí, a pak až ten, kdy ji prodá,“ směje se Pavel Přibiš. Koupit si jachtu je totiž jedna věc, drahý je pak ale i pronájem míst v přístavech a další náklady, které se s vlastněním lodi nesou. „Pro většinu lidí je to spíše ekonomická sebevražda, proto si lidé jachty stále více půjčují. Ve Švýcarsku se třeba čeká na to, až někdo umře a uvolní své místo v přístavu, na které je dlouhá čekací listina. Nic jiného než sdílená ekonomika pak nedává smysl,“ popisuje spoluzakladatel Boataround.com.

Dnes zhruba sedmdesátičlenný tým, který by se měl letos ztrojnásobit a působí na pobočkách od Bratislavy přes Berlín, Barcelonu, Athény a Split a nově až po Sydney, proto pracuje i třeba na pojištění a službách, jako je úklid či bezkontaktní check-in. „Funguje to podobně jako Booking nebo Airbnb, akorát pro jachty, lidé na to slyší,“ říká Přibiš. Jen v Evropě odhaduje velikost celého trhu na šest miliard korun, pořád je tedy před jeho startupem velký prostor k růstu.

Na otevření nových poboček, najmutí dalších zaměstnanců i posílení marketingu proto v posledních měsících Boataround vybral od stávajících investorů z investiční platformy Crowdberry i Mitonu a fondu CB Investment Management přes milionů eur. Celkově už získal 4,2 milionu eur, tedy přes 100 milionů korun, a pokud vše půjde podle plánu, chystá se na další velké investiční kolo, do něhož by rád získal strategického partnera ze zahraničí, s nímž by mohl svůj růst ještě více nakopnout.