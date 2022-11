Unikátní pípa a minipivovar ve sklepě. První Matuškova hospoda je malý ráj

Foto: Archiv AM

Venku si už před nově otevřeným Automatem Matuška nepostojíme, jelikož zima přišla nečekaně brzy. Naštěstí se ale nedá říct, že by společně s ní zamrznul i český gastronomický rybníček. Kromě dlouho vyhlíženého pivního podniku můžeme objevovat i další kulinářské zajímavosti. Třeba restauraci ukrytou v malebných uličkách pod Pražským hradem nebo místo, kde se snoubí všechny chutě Asie. Čerstvý přehled kulinářských novinek je po dvou týdnech opět tady.

Automat Matuška

Po roce a půl příprav a plánování otevřel Pivovar Matuška svou první hospodu. Adam Matuška, spoluzakladatel oblíbeného pivovaru, společně s Petrem Tyrichtrem a Bohumilem Spěvákem z karlínského Krystal Bistra poprvé přivítali hosty v novém Automatu Matuška v Dejvicích v sobotu 5. listopadu. „Bylo to velké. Spousta lidí už se nám vrací a většina ohlasů, které se k nám dostávají aspoň osobně, jsou naštěstí pozitivní,“ říká Adam Matuška.

Automat odkazuje na tradici podniků, které na území Česka byly oblíbené už od dob první republiky. Vyhlášený byl například automat Koruna na Václavském náměstí. Podle Matušky šlo o místa, kde se nejen jedlo, ale zejména pilo pivo. A i když si na tento koncept Češi odvykli a možná se podivují, že někdo otevře hospodu bez obsluhy, známý pivovarník je přesvědčený, že jde o formát, na který stojí za to navázat.

„Mám rád, k jaké tady dochází interakci mezi hosty, když nesedí celý večer u stolu. Člověk se potkává s lidmi ve frontě, když je hospoda plná, je celá v pohybu, pěkně to tady proudí,“ usmívá se. V kuchyni, za kterou stojí šéfkuchař Michal Pravda, se zaměřují na moderní jídla, která jsou sice rychle vydávaná, ale je za nimi spousta práce a kvalitních surovin. Kromě guláše s domácím rohlíkem a dejvického barbecue, jak kuchaři nazývají svůj zdejší repertoár, si tu můžete dát také zeleninu, která je na stejné úrovni jako chody z masa.

Foto: Automat Matuška Z deseti kohoutů zde proudí deset druhů piv

Světla reflektorů se tady v doprovodu 3D obrazů od Jakuba Matušky alias Maskera upírají především na pípu, která je dílem designéra Michala Froňka, Adama Matušky a svářeče Václava Eliáše. Deset kohoutů připomíná motor sportovního vozítka a jsou unikátní tím, že každý z nich má vlastní trubky na dochlazovací vodu. Díky tomu je každé pivo nejstudenější do posledního momentu. Adam Matuška také chtěl, aby bylo dobře vidět na proces samotného čepování, aby si každý mohl užít pohled na řemeslo výčepního.

„Každý den tu navíc čepujeme pivo z dřevěného sudu, který narážíme vždy v pět hodin. Od bednářů z Prazdroje jsme si nechali udělat deset vysmolených sudů. Pivo se tak naráží palicí, takže je to vždy docela show. A na sud dáváme led z formy, kterou nám vytiskli v Prusa Research na 3D tiskárně,“ přibližuje další vychytávku Matuška. V současnosti si tu také můžete užít speciál, který není k dostání nikde jinde – pivo Strawberry Milkshake se 17 stupni.

Automat Matuška ukrývá také podzemní část, kde je dokonce malý pivovar. Neslouží ale pro potřeby Automatu, ale pro hosty, kteří si zatouží uvařit vlastní várku piva – třeba během rozlučky se svobodou nebo team buildingu. Postará se o ně sládek z Pivovaru Matuška a za tři týdny tady várku stočí do sudu a hosté si ji mohou odvézt třeba na vlastní svatbu. Podzemí se také každý čtvrtek a pátek mění na malý mejdan pod taktovkou DJ.

Tāst

Minimalismus, jednoduchost a důraz na kvalitní ingredience, na které se upírá pozornost v každém chodu. Tak by se dal shrnout koncept nového přírůstku na pražské gastronomické scéně, který se nenápadně objevil v malebných uličkách pod Pražským hradem, konkrétně na adrese Šporkova 5. Společně si ho otevřeli Marta Spurná a Miroslav Vykysalý, který šéfuje zdejší kuchyni.

Foto: Tāst V uličkách pod Pražským hradem se nově nachází podnik s příjemnou domácí atmosférou

„Koncem minulého roku jsme náhodou objevili tento prostor v realitní nabídce. Líbila se nám jeho intimita, velikost, zahrádka a především kouzlo. Ideální bylo i řešení kuchyně, která je otevřená, takže může probíhat komunikace mezi šéfkuchařem a hosty,“ říká Spurná. Rozhodli se tak opustit své dosavadní působiště v jiné restauraci a pustili se do rekonstrukce vlastního prostoru – hotovo měli za půl roku.

Spurná by Tāst nerada jakkoliv rámovala, protože zdejší menu vzniká především na základě sezónní nabídky a toho, co má Vykysalý právě chuť vytvořit – nikdy ale nejde o nic komplikovaného a nabídku doplňuje také výběr českých i evropských vín, zejména z biodynamické produkce. „Důraz klademe na dobré suroviny, kvalitu zpracování a rozumnou cenu. Menu není dlouhé a je poskládané tak, aby si každý vybral to své.“

Shrimii Kitchen

Zdá se, že Smíchov se proměňuje na ráj milovníků asijské gastronomie, jelikož to tady skvělými podniky, z nichž se line vůně exotických surovin, jen kvete. To ale neznamená, že by jich bylo příliš – takových míst totiž není nikdy dost. Skvělým příkladem je i nový rodinný podnik Shrimii Kitchen, který vyrostl na Arbesově náměstí.

Foto: Shrimii Kitchen Na Smíchově se objevila nová restaurace, která spojuje všechny chutě Asie

Majitelé ho označují jako asian fusion, najdete tu tak pokrmy inspirované Thajskem, Indií, Japonskem nebo Čínou. Třeba mangový salát, sečuánského mořského vlka s omáčkou z černých fazolí, jehněčí vindaloo, tatarák z tuňáka s citrusovou omáčkou ponzu, ve kterém praskají kuličky tobiko kaviáru, nebo lepkavou rýži s černým sezamem, kokosovým mlékem a mangovým pyré.

Interiér zdobí murál od mladé umělkyně Bao Quyen, která tvoří také pro oblíbený řetězec Bon. Není se tak čemu divit, že při pohledu na její malby se člověku automaticky začínají sbíhat sliny. Pokud vás v následujících týdnech nečeká návštěva teplých krajů a chcete se do nich přenést alespoň prostřednictvím chutí, vydejte se na Smíchov.