USB-C a titan. Apple představil hodinky s novým způsobem ovládání, iPhony 15 Pro zaujmou materiálem

Pokud bychom chtěli definovat motiv, v jehož duchu se nesla včerejší produktová prezentace Applu, byla by to udržitelnost. Zdůrazňování environmentálních cílů se věnovalo více prostoru než obvykle, a to počínaje už samotným přechodem na USB-C, což má pomoci se snížením elektronického odpadu. Je to ale také udržitelnost v jiném ohledu – ve smyslu postupných iterací, které dlouhodobě vylepšují produkty, na nichž jedna z největších firem na světě závisí.

Přesně jak se očekávalo, první část už tradičně 90minutového, na zákoutí Apple Parku bohatého filmu připadla Apple Watch. Nejzásadnější novinkou základní Series 9 přitom není ani tak vylepšený čip, displej nebo senzory, ale gesto. Pro interakce s hodinkami už nebudou potřeba vždy dvě ruce. Například pro zvednutí hovoru, spuštění časovače a podobně postačí dvakrát spojit ukazováček a prst.

Nové gesto umožňuje právě pokročilejší čip s označením S9 SiP. Díky vyššímu výkonu se má zlepšit také funkcionalita Siri, která zvládne více povelů vyřešit přímo v zařízení, bez případných omezení nedostatečně rychlým připojením. Hlasová asistentka díky tomu také bude nově moci uživateli na požádání přímo sdělit některé zdravotní informace, třeba jak se vyspal nebo jakou má hladinu cukru v krvi na připojeném zařízení.

Samotný design hodinek i nabídka integrovaných senzorů zůstávají identické, výjimkou jsou nové barvy. Značný posun kupředu by nicméně měl představovat ještě displej, který dosáhne až dvojnásobného jasu (2 000 nitů) oproti předchozí generaci. Zároveň se přitom dokáže ztlumit na jeden nit, což zpříjemní používání potmě.

Foto: Apple Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 9 mají být také nejvýraznějším bodem ve zmíněném motivu udržitelnosti, některé kombinace pouzder a pásků jsou totiž prý uhlíkově neutrální. Apple toho docílil například eliminací kůže z příslušenství nebo prací s dodavateli využívajícími obnovitelné energie. Má ale také kompenzovat energii, kterou uživatelé hodinky nabíjejí, a to investicemi do ekologických projektů.

Podobných, převážně iterativních změn se dočkala také loňská novinka Apple Watch Ultra. Navenek zůstávají hodinky pro aktivnější uživatele prakticky stejné, dostaly ale čip S9 s přesnějšími lokalizačními schopnostmi, displej s dvojnásobným jasem (až 3 000 nitů) a třídenní výdrž v úsporném režimu. Apple Watch Ultra 2 budou moci poprvé využít i fanoušci volného potápění do 40 metrů hloubky, kdy jim hodinky automaticky zaznamenají relevantní data jako čas pod vodou, hloubku nebo teplotu. Také Ultra 2 budou dostupné v uhlíkově neutrálních verzích.

iPhony 15 dědí vlastnosti, 15 Pro se pomalu sunou vpřed

Po hodinkách přišel na řadu jediný další nový produkt, který Apple včera představil – čtveřice iPhonů rozdělená na základní modely 15 a 15 Plus a pokročilejší. Celá nabídka se přitom posouvá možná až trochu příliš stabilním tempem a přináší očekávaná vylepšení displejů či fotoaparátů a malé změny v designu.

To hlavní, co iPhony 15 a 15 Plus oproti loňským základním modelům přinášejí, vlastně zdědily po 14 Pro. Prostý výřez nahoře čelního skla tak nahradil interaktivní Dynamic Island kombinující hardware a software do jednoduchého, ale příjemného centra informací. Uvnitř pak zařízení pohání loňský čip A16 Bionic a displej se dokáže rozzářit na 1 600 nitů při zobrazování obsahu Dolby Vision a 2 000 nitů na přímém slunci – to je dvojnásobek oproti iPhonům 14.

Foto: Apple iPhony 15 a 15 Plus dostaly Dynamic Island

Také fotoaparáty modelů 15 a 15 Plus budou povědomé těm, co znají 14 Pro. Hlavní objektiv od něj převzal rozlišení 48 megapixelů, které spíš než větší fotografie umožní lepší zachycení světla. To platí jak u HDR ve dne, tak u nočního režimu za šera či v noci. Při dobrých světelných podmínkách lze nicméně plné rozlišení využít pro klasický 12megapixelový výřez, což telefonům dává de facto dvojnásobný optický zoom.

O něco výraznějších – a skutečně nových – změn doznaly až modely 15 Pro a 15 Pro Max. Zatímco v základních rysech zůstává jejich design zcela totožný, ztenčily se rámečky kolem displejů. Telefony jsou proto nyní v obou úhlopříčkách asi o milimetr nižší a užší, tloušťka naopak o několik desetin milimetru narostla. Hlavním bodem designu je nicméně přechod z rámečku z oceli na titan. To jednak přináší osvěžený vzhled s broušeným povrchem, jednak o pár desítek gramů nižší váhu.

Uvnitř iPhonů Pro 15 tepe čip A17 Pro. Pro každodenní používání – snad vyjma pokročilého zpracování fotografií – navýšení výkonu znatelnou roli oproti staršímu čipu hrát nebude, mohou ho nicméně ocenit hráči. Apple se chlubí, že nová zařízení jako první zvládají hardwarově akcelerované sledování paprsku (ray tracing), což umožňuje realističtější osvětlení ve hrách. Rychlejší grafický čip pak dovoluje snížit spotřebu energie při náročných úkonech, a tudíž nabídnout více času s oblíbeným titulem.

Největší pozornosti se v průběhu prezentace dočkal systém kamer, který se třemi fyzickými čočkami prý dokáže zastat práci až sedmi různých objektivů. Samotný hlavní, 48megapixelový senzor má být lepší při slabém světle a lépe se vyhýbat odleskům. A také fotit ve třech různých ohniskových vzdálenostech – 24, 28 a 35 mm. Širokoúhlý senzor se samozřejmě dokáže chovat jako makroobjektiv, teleobjektiv zase nabídne o něco více optického zoomu. U iPhonu 15 Pro Max to díky poskládanému objektivu bude až pětinásobné přiblížení při ohniskové vzdálenosti 120 mm.

Foto: Apple iPhone 15 v černé, modré, zelené, žluté a růžové

Modely Pro ještě dostaly nový ovládací prvek. Dosavadní přepínač mezi hlasitým režimem a vibracemi nahradilo tlačítko Akce s nastavitelnými možnostmi. Základem při podržení zůstává přepnutí do vibrací či zpět, vedle toho mu ale uživatelé mohou přiřadit celou řadu různých akcí, od rychlého spuštění fotoaparátu či zapnutí svítilny až po celé řetězce úkonů prostřednictvím Zkratek.

Mezi základními a pokročilejšími modely se nakonec liší také integrace jednoho z nejvýznamnějších prvků telefonu, konektoru pro dobíjení a přenos dat. Poněkud zastaralý Lightning nahradilo USB-C, což uživatelům umožní především zbavit se jednoho kabelu, který potřebovali jen pro iPhone (a případně dobíjení AirPods, ty také dostaly USB-C).

Zatímco u iPhonů 15 a 15 Plus se nic dalšího nezmění, konektor iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max dostal podporu přenosových rychlostí USB 3, tedy 10 Gb/s. Apple touto volbou cílí hlavně na náročné uživatele, kteří chtějí telefon využít i v profesionální videoprodukci, natáčet video přímo na rychlé externí disky a snadno mezi nimi střídat. iPhone takto dokáže zachycovat video ve formátu ProRes 4K při 60 fps.

Foto: Apple iPhonům Pro 15 a Pro 15 Max vévodí broušený titan

Také u iPhonů se Apple pochlubil svými environmentálními cíli. Základní modely 15 mají plášť vyrobený ze 75 procent z recyklovaného hliníku, u modelů 15 Pro je pak hliníková vnitřní kostra kompletně z recyklovaného materiálu. Telefony má být i snadnější opravit, což je aspekt, v němž iPhony už delší dobu příliš nevynikají. Obecně Apple slíbil, že chce být do roku 2030 kompletně uhlíkově neutrální, byť lze nejspíš očekávat minimálně několik poznámek, jako například typické kompenzace vyprodukovaných skleníkových plynů.

Všechny nové Apple Watch i iPhony mají na pulty obchodů, popřípadě k prvním zákazníkům, dorazit 22. září, hodinky lze přitom předobjednávat už nyní, telefony od tohoto pátku. Apple Watch Series 9 začínají na dobré ceně 11 490 korun, Ultra 2 pak vyjdou na minimálně dvojnásobek – 22 990 korun.

Pozitivní změnou je oproti loňsku zlevnění kompletní nové řady iPhonů, respektive návrat na ceny 13. generace. iPhone 15 začíná na 23 990 korunách se 128 GB úložištěm a 15 Plus pokračuje na 26 990 tisících za 128 GB. iPhone 15 Pro pak bude možné pořídit od 29 990 tisíc za 128 GB. Ti, co chtějí nejvyšší model 15 Pro Max, si budou muset připlatit alespoň na 35 990, dostanou za to ale 256 GB úložiště.