Úspěch českých studentů na největší investiční soutěži na světě. Pětice středoškoláků získala bronz

Prestižní americká ekonomická univerzita Wharton v Pensylvánii každoročně pořádá pro studenty středních škol investiční soutěž Wharton Global High School Investment Competition, jejímž prostřednictvím mají mladí lidé možnost prohloubit své znalosti ve světě investic. Do letošního ročníku se přihlásilo 5 200 týmů z celého světa, mezi nimi i pětice středoškoláků z gymnázia Nový PORG. Jako jediný evropský tým se probojovali do finále ve Filadelfii a nakonec obsadili třetí, bronzovou příčku. Stali se tak nejúspěšnějším evropským týmem v historii investičního klání.

Zapamatujte si jména Mojmír Zálešák, Herbert Janda, Filip Hrubý, Jonáš Machurek a Jan Kubeš. Pětice studentů z pražského gymnázia se totiž investicím věnuje již od útlého věku – například Herbert Janda již od 13 let. Všichni jsou členy investičního spolku Nový PORG Investment Society (NPIS), založeného studenty s cílem zvýšit finanční gramotnost české mládeže. A v investicích se už nyní vyznají jako málokdo.

To potvrdil i ředitel Pražské burzy Petr Koblic poté, co si vyslechnul jejich soutěžní myšlenku a strategii. Uvedl, že jsou už nyní vzdělanější a nápaditější než mnozí vysokoškoláci, se kterými mluví. Právě na obhajobě strategie, která by vedla ke splnění vytyčených investičních cílů, výsledek soutěže staví.

Na obhajobu mají jednotlivé týmy 15 minut, v rámci kterých je potřeba odpovědět i na doplňující otázky hodnotící poroty. Do finále přitom postoupila desítka týmů z 5 200 přihlášených. Vedle českých soutěžících bylo šest týmů z USA a po jednom týmu z Indie, Jižní Koreje a Kanady. Tým z Česka se umístil na třetím místě.

„Účast v top desítce jsme brali jako velkou výzvu nejen pro nás osobně, ale cítili jsme i velkou zodpovědnost vůči naší zemi a Evropě,“ říká jeden ze členů týmu Filip Hrubý. „Byli jsme jediným evropským týmem, který se do finále dostal, a také proto jsme nechtěli zklamat. Ukázali jsme, že i tak malá země, jako je ta naše, dokáže dosáhnout velkých výsledků,“ dodává Jonáš Machurek.

První kolo soutěže se odehrávalo od září do prosince 2022. Všem soutěžním týmům byla určena osobnost Petera Wang Hjemdahla, spoluzakladatele společnosti zaměřené na snížení plastového odpadu rePurpose Global, jako jejich klienta. Měli pro něj navrhnout nikoliv jen řešení pro zhodnocení portfolia, ale komplexní byznysovou strategii.

„Do semifinále nás postoupilo už jen 55 týmů. Měli jsme za úkol natočit video, které naši strategii shrnuje, a odpovědět na doplňující otázky, které se k němu vázaly. Na online konferenci pak ohlásili 10 finalistů a náš tým byl mezi nimi. Byli jsme nadšení, to jsme tehdy ale ještě netušili, že se nám podaří vybojovat úžasnou třetí pozici,“ uzavírá Jan Kubeš.