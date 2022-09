Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm měli před lety jasnou misi – chtěli pomoct vymýtit šikanu ze škol. Vznikl tak projekt Nenech to být (NNTB), v zahraničí známý jako FaceUp.com. Projekt tří studentů postupně přerostl v platformu, která už dávno neřeší jen školy, ale i takzvaný whistleblowing ve firmách. O jejich služby je zájem i díky nové evropské legislativě o ochraně oznamovatelů, a tak do projektu investoři v podobě Scia a Jiřího Hlavenky poslali už téměř jeden milion dolarů, respektive 24 milionů korun.

Menší část z těchto peněz, neboli první tranši, vložili investoři do projektu už loni, vetší až nyní. „Tento kapitál hodláme využít především na zahraniční expanzi,“ prozrazuje Jan Sláma s tím, že jeho firma disponuje platícími klienty ve dvaceti státech světa. Ze zahraničí pochází až 80 procent nových zákazníků, nejvíce z nich ze Spojených států. Často se jedná o firmy ze Silicon Valley. Dále následuje Velká Británie, Jihoafrická republika a Portugalsko.

V srpnu uběhly přesně dva roky od chvíle, kdy NNTB spustilo pilotní verzi své firemní nadstavby, která zaměstnancům dovoluje nahlásit anonymně nekalé jednání, bossing nebo šikanu. Tedy to, co zpozorují ve své firmě nebo státní instituci. Praxe v zahraničí známá jako whistleblowing by se měla stát standardem i u nás, a to díky směrnici Evropské unie.

„Není to žádná služba, která uměle vytváří problémy a poté dodává řešení čistě proto, aby generovala zisk pro své tvůrce. Tým NNTB prokázal, že dokáže překonávat nejen hranice států, ale i hranice svého rozvoje a našich očekávání. Jejich růstový potenciál je neuvěřitelně rychlý a efektivní,“ odůvodňuje svou pokračující podporu investor Jiří Hlavenka. Společně se Slámou investují i v rámci svého společného Jinýho Fondu.

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Investor a podnikatel Jiří Hlavenka

Hlavenkova slova potvrzuje NNTB v dalších číslech. Firma má přibližně stovku partnerů z řad advokátních kanceláří a poradenských firem, které plánují systém s příchodem zákona implementovat svým klientům. Spolupracuje také se třemi ze čtyř firem velké poradenské čtyřky i předními advokáty v Česku, USA, Francii nebo na Maltě. Už teď mezi jeho klienty patří například Sportisimo, Zásilkovna, Zentiva, město Brno, DPD nebo Pilulka.

„Se zakladateli Nenech to být jsme prošli dlouhou cestou hledání byznys modelu. V posledním roce nás Honza s Davidem přesvědčili, že se jim podařilo najít produkt s velkým potenciálem. O tom nás přesvědčily i úspěchy posledních měsíců a množství nových klientů z celého světa. Věřím, že jejich řešení také skutečně zlepšuje atmosféru ve firmách a pomáhá chránit lidi, kteří tam pracují,“ říká za druhého investora, společnost Scio, Jon Šotola.

Podle obchodního rejstříku v zastřešující firmě FaceUp Technology s.r.o. patří největší podíl stále Slámovi s 35,7 procenty. Jeho spoluzakladatel David Špunar vlastní 22,95 procenta, o procento a půl méně pak Jiří Hlavenka. Patnáct procent připadá Sciu a nejmenší podíl ve výši 5,1 procenta pak Pavlu Ihmovi.

Zákon o ochraně oznamovatelů měl být na základě evropské směrnice transponován už do 17. prosince 2021. Česko tak ale zatím stále neučinilo. Naposledy zákon projednávala ještě minulá poslanecká sněmovna. V české verzi zákona se například určí, jak velké firmy budou muset zřídit anonymní oznamovací kanál. NNTB přiznává, že absence zákona je pro firmu zatím brzdou, protože některé firmy chtějí vyhovět legislativě až ve chvíli, kdy bude platit.