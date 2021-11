Nejen osobní vozy, ale i velké tahače pohlcuje vlna elektrifikace. Hned několik společností aktuálně pracuje na vývoji elektřinou nebo vodíkem poháněných náklaďáků budoucnosti. Jedním z nejznámějších je Semi, elektrický tahač od Tesly, jehož uvedení na trh však trvá déle, než se původně očekávalo. I proto začíná Tesle šlapat na paty řada konkurentů, přičemž tím nejnovějším je takzvaný Homtruck čínského Geely.

Psal se rok 2017, když Elon Musk představil elektřinou poháněný tahač Semi. A objednávky se začaly jen hrnout. Mezi prvními velkými zájemci byl i výrobce limonád PepsiCo, který požádal hned o stovku exemplářů. V té době ovšem ani Musk nepředpokládal, že se tyto rané objednávky nepodaří odbavit ani čtyři roky po onom slavném večeru, během kterého se odhalilo nejen Semi, ale i Roadster druhé generace. Mimochodem ani ten se dodnes nedočkal svého uvedení na trh.

Minimálně v případě Semi by se měla situace brzy změnit. Šéf Pepsi Ramon Laguarta uvedl, že jeho firma očekává první dodávky objednaných Semi ve čtvrtém kvartálu tohoto roku, a to v rámci snah obměňovat vozový park minimálně jednou za deset let. Právě letošní obměna by měla zahrnovat i tahače Semi. Kolik jich ovšem bude do barev Pepsi oděno, neprozradil. Jeho plány vychází také ze skutečnosti, že doprava tvoří asi 10 procent z celkového objemu emisí firmy.

Elektrický tahač Tesla Semi Foto: Tesla

Nelze předpokládat, že by Tesla naráz odbavila celou objednávku. Semi mělo začít sjíždět z výrobních linek už v roce 2019, datum výroby bylo ovšem několikrát odloženo, byť automobilka tyto tahače využívá pro vlastní potřeby. Letos v červenci Musk oznámil, že se celý program Semi posouvá na rok 2022, a to z důvodu problémů v dodavatelském řetězci a dostupnosti bateriových článků.

Semi je navíc Teslou stále označován jako projekt ve fázi vývoje a momentálně není jasné ani to, kolik vozů chce Tesla ročně produkovat. A kde. Přesto jsou první dodávky PepsiCo znamením, že se projekt Semi začíná pomalu dávat do pohybu.

Právě doba trvání realizace projektu Semi nahrává do karet konkurenci. Ta sice v roce 2017 zaspala, neustálé odklady jí ale umožnili tuto chybu napravit. Příkladem je Volvo, které aktuálně testuje elektrický tahač, jenž dokonce postrádá kabinu. A právě mateřská společnost Volva, čínský gigant Geely, nyní představila vlastní vizi elektrické nákladní budoucnosti.

Ta nese emblém jeho dceřiné společnosti Farizon Auto, která se specializuje na výrobu užitkových vozidel. Její generální ředitel Mike Fan pro CNBC uvedl, že se jedná o produkt s globálními ambicemi, který by měl být dostupný v Japonsku, Koreji, Spojených státech a také Evropě. Cílem společnosti je dostat novinku na trh v roce 2024, přičemž bude dostupná hned v několika verzích.

pohled na přední masku Homtrucku Foto: Geely

Mimo čistě elektrické konfigurace bude k dispozici také hybrid kombinující elektromotor se spalovacím motorem na metanol. Právě metanolová technologie je budoucnost, do které Geely vkládá nejen důvěru, ale i vysoké investice. Homtruck, jak se tahač nazývá, by měl mimo vyměnitelných baterií nabídnout také sprchu, toaletu, lednici, malý kuchyňský kout, postel a chybět nebude dokonce ani malá pračka.

Mimo to má Geely v plánu vůz postupně učit schopnostem autonomního řízení a také vzájemné komunikaci mezi jednotlivými tahači na silnici, aby mezi sebou udržovaly bezpečnou rychlost i vzdálenost. Autonomní schopnosti by měly postupně přicházet ve třech fázích – plné autonomie chce automobilka dosáhnout v roce 2030.