Na safari do Botswany, za amazonskými pralesy do Peru, za nespoutanou přírodou do severní části Austrálie a za lyžováním v bezkonkurenčních podmínkách do Aspenu. To je jen malý výčet z destinací, na které se specializuje Klára Valentová, zakladatelka cestovní kanceláře Inspiration Travel. K tomu, že bude jednou vytvářet dovolené na míru, směřovala prakticky už od dětství. „Moje mamka pracovala v Cestovní kanceláři mládeže, takže už když jsem byla malá, hrála jsem si právě na cestovku,“ říká s úsměvem o svých začátcích.

S Klárou Valentovou se setkáváme krátce po jejím návratu ze severního teritoria Austrálie, kde navštívila destinace, které by ráda zařadila do nabídky své cestovní kanceláře. Vzdálená země byla dlouho v jejím hledáčku, ale sama říká, že je vždy lepší danou zemi vidět na vlastní oči a načerpat její atmosféru. A právě o severní části Austrálie, kde se nachází i posvátná hora Uluru, si prý člověk skutečně udělá představu až v momentě, kdy ji navštíví osobně.

„Bylo to asi největší vystoupení z komfortní zóny, co jsem zažila. Jedno ubytování jsme měli na ostrově Tiwi, na který se lze dostat jen malým letadlem a lodí. A když jsme se blížili k pláži, viděli jsme, že je voda plná krokodýlů a žraloků. Za rezortem byl mangrovový les plný těch nejjedovatějších hadů a pavouků. Ale když jsme si zvykli na to, že máme jasně vymezený prostor, kam můžeme, i na to, že tam není signál ani Wi-Fi, tak došlo nám, jak moc osvobozující to místo je,“ vypráví.

Profesionální cestovatelka se snaží lokality a ubytování do svého portfolia zařazovat především na základě toho, jak zapadají do kontextu země, ve které se nachází. Nejde jí o to nabízet klientům ty nejdražší hotely, ve kterých budou odříznutí od světa, ale spíše o to, aby na místě měli autentické a unikátní zážitky. Už v době, kdy se jí v hlavě rýsovala myšlenka na otevření vlastní cestovky, měla jasno v tom, že chce nabízet něco jiného než ostatní.

Foto: Inspiration Travel Novou destinací, na kterou se v Inspiration Travel zaměřují, je severní část Austrálie

Vlastnímu podnikání předcházela studijní léta – Valentová se na cestovní ruch zaměřila už na střední škole a ve stejném oboru pokračovala i Metropolitní univerzitě v Londýně. Díky tomu měla možnost sledovat, jak se k oboru přistupuje v zahraničí. A že cestovní kanceláře nemusí pracovat jen s katalogy, ve kterých člověk vybírá z deseti stejných paneláků u pláže.

„Budovat svou firmu jsem mohla s oporou mámy, která měla celoživotní zkušenosti v cestovním ruchu. Plánem bylo, že to bude rodinná firma. Bohužel to osud nechtěl a máma brzy nato nečekaně zemřela. Nicméně mě naučila spoustu věcí a hlavně to byla ona, kdo mi předal cenné rady a zkušenosti z fungování cestovního ruchu a kdo ve mně probudil touhu a vášeň pro cestování,“ říká Valentová.

Podnikat začala v roce 2006. O sedm let později založila značku Inspiration Travel, která se původně zaměřovala zejména na hezké ubytování doplněné o zážitky, například na pobyty v Toskánsku s kurzem vaření a ochutnáváním vína. Její směr se postupně začal vyvíjet podle toho, co požadovali klienti. Sledovala aktuální trendy a to, kam až se dá v cestování zajít, jaké všechny možnosti nabízí. Začátky byly podle jejích slov dlouhé, několik let pracovala úplně sama, ale postupně se jí podařilo vybudovat firmu, která loni dosáhla obratu téměř padesáti milionů korun.

„V současnosti nejraději děláme dobrodružné cesty do odlehlých míst, kam se dostane jen hrstka lidí ročně – v takových případech jsou to těžko dostupné lodže, proto je cena zájezdů vyšší. Určitě to není dáno tím, že by na hotelu byly zlaté kohoutky. Lidem chceme ukázat, kam všude mohou cestovat a co všechno to obnáší. A že když se vydají do skutečně netypických končin, budou mít úplně jiné zážitky než ostatní,“ vysvětluje Valentová.

Klienty má především dlouhodobé, nejčastěji z řad podnikatelů, sportovců a vysokých manažerů. Obracejí se na ni s různými požadavky. Někteří pošlou školní rozpis na celý rok, aby věděla, kdy mají děti prázdniny a v jakých termínech mohou odjet pryč. V takovém případě jim navrhne destinace na všechny prázdniny. Někteří klienti vědí jen to, že někam chtějí jet, ale netuší, kam. A jiní vědí, ale nemají čas dovolenou plánovat, takže tuto část svěří cestovní agentuře.

Foto: Inspiration Travel V Inspiration Travel se specializují na cesty do odlehlých míst

Itinerář pak Valentová se svým týmem sestavuje na míru podle toho, co o klientech ví – co rádi dělají, čemu se věnují ve svém volném čase, jaké mají zájmy a jak moc jsou termínově flexibilní. Právě i díky tomu, že se na ni velká část z její klientely obrací opakovaně, už předem ví, jak itinerář ideálně poskládat. Podle jejích slov žádná cesta ani žádný cestovatelský plán nejsou stejné, i když jich ročně připraví kolem stovky. V největší míře jde o rodinné dovolené, romantické úniky ve dvou nebo výlet pro skupinu přátel.

„Pro nejnáročnějsí klienty umíme zajistit i ty nejlepší privátní průvodce, kteří znají destinaci skutečně do detailu. Například Botswanu vám může ukázat chlapík, který pochází z páté generace safari průvodců. Je to vystudovaný biolog, který prováděl hollywoodské hvězdy i amerického prezidenta,“ přibližuje Valentová.

Stejně jako se různí požadavky cestovatelů, různí se i ceny, které se odvíjí od délky a typu zájezdu. Víkend může začínat na 50 tisících a končit na 250 tisících, zmíněné safari startuje na 200 tisících za osobu na týden, ale některé kempy vycházejí i na 750 tisíc. Dovolené, které Valentová se svým týmem zařizuje, se tak pohybují na této škále, sama ale říká, že nejde rozhodně o ty nejdražší možnosti, které jsou v dnešní době na trhu dostupné.

Foto: Inspiration Travel Velmi žádanou stálicí jsou stále Maledivy

„O to nám vážně ani nejde. Ale v některých případech má význam si opravdu připlatit za to nejdražší, protože kvalita jde pak ruku v ruce i s tím, jak se ubytování staví k udržitelnosti, jídlu a například tomu, s jakými průvodci pracuje. Není tomu tak ale vždy a na nás je, abychom to věděli a abychom byli klientům schopni poradit a itinerář jim poskládali tak, aby byl co nejsmysluplnější,“ upřesňuje Valentová.

Na obligátní otázku, jak se cestování změnilo po pandemii, Valentová odpovídá, že cesty jsou nyní mnohem lépe naplánované a lidé je řeší s mnohem větším předstihem. Táhnou také jiné, exotičtější destinace, jako je Japonsko, tradičním bestsellerem jsou prý Maledivy.

„V poslední době je hodně populární, že i na těchto luxusnějších cestách klienti preferují nezávislost a chtějí si i sami něco obstarat, takže si často půjčují auto. A také mě moc těší, když vidím, že rodiče se neomezují tím, že mají malé děti a podniknou cestu, která by se jiným zdála nemožná,“ uzavírá.