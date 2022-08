Až si půjdou obyvatelé Kalifornie koupit v roce 2035 nové auto, už se nebudou muset rozhodovat, zda zvolí model se spalovacím, nebo elektrickým motorem. Nejlidnatější americký stát se totiž v historickém kroku v boji proti změně klimatu rozhodl, že od zmíněného roku zakáže prodej nových vozidel s benzinovými či naftovými motory. Nové vozy prodávané v Kalifornii budou muset vykazovat „nulové emise“, tedy žádné znečišťování životního prostředí spalinami.

Kalifornie plánuje požadovat, aby nová auta, kamiony a terénní vozidla prodávaná v tomto státě jezdila od roku 2035 na elektřinu či vodík. Požadavky se budou stupňovat ve fázích od roku 2026, odkdy má být třetina nově prodaných vozidel bezemisních. Potrvá tedy třináct let, než budou plně účinné. Právě doprava představuje v Kalifornii největší zdroj emisí skleníkových plynů. A tento stát na západním pobřeží Spojených států sužují rekordní požáry, sucho i znečištěné ovzduší, jež zhoršuje změna klimatu.

Šlo o jednomyslné rozhodnutí, které následuje krok guvernéra Gavina Newsoma, jenž v roce 2020 stanovil cíl urychlit odklon od spalovacích motorů. Očekává se, že toto rozhodnutí bude mít dopad napříč Spojenými státy a pravděpodobně připraví půdu pro další státy, které budou následovat jeho příkladu. Nejméně patnáct z nich, včetně New Jersey, New Yorku a Pensylvánie, už ostatně převzalo předchozí normy, které Kalifornie v rámci snižování emisí u automobilů zaváděla.

„Rychlé zvýšení počtu vozidel s nulovými emisemi na našich silnicích a dálnicích dramaticky sníží emise a znečištění pro všechny obyvatele Kalifornie,“ uvedla v prohlášení Liane Randolphová, která stojí v čele kalifornského úřadu pro kvalitu ovzduší. Nové opatření je podle ní jedním z nejdůležitějších kroků státu v oblasti čistoty ovzduší. Povede k 50% snížení znečištění z osobních a lehkých nákladních automobilů do roku 2040. Lidé budou moci i po roce 2035 v Kalifornii jezdit ve vozech se spalovacími motory a kupovat ojetiny, ale nové auto na benzin či naftu již nepořídí.

Až do roku 2035 zároveň budou moci automobilky prodávat pětinu hybridů, které mají vedle elektromotoru i spalovací motor. Jejich podíl se však bude postupně snižovat. Do roku 2026 musí být 35 procent prodaných aut poháněno bateriemi nebo vodíkem, do roku 2030 pak celkem 68 procent. Jak připomíná CNBC, v roce 2022 mají v Kalifornii tvořit vozidla s nulovými emisemi více než 16 procent ze všech prodaných aut. Loni to bylo 12,4 procenta, rok předtím necelých osm procent.

Kalifornie s více než 40 miliony spotřebitelů je největším trhem ve Spojených státech a její normy ovlivňují výrobu v celé zemi. Koncern General Motors již v lednu 2021 oznámil záměr od roku 2035 nevyrábět automobily vypouštějící znečišťující emise. Krok Kalifornie přichází týden poté, co prezident Joe Biden podepsal zákon o rozsáhlých investicích do klimatu a zdravotnictví. Klimatický balíček pošle 369 miliard dolarů (8,9 bilionu korun) do obnovitelných zdrojů energie a na snížení emisí o 40 procent do roku 2030.

V posledních letech se mnoho zemí snažilo omezit znečištění z automobilového odvětví. Velká Británie, Singapur a Izrael se zavázaly ukončit prodej nových benzinových a naftových vozidel do roku 2030. Norsko přijalo tento závazek do roku 2025. Zákaz prodeje vozidel se spalovacími motory na fosilní paliva po roce 2035 – případně výrazné zpoplatnění jakýchkoliv emisí – chystá i Evropská unie. Ale zřejmě s výjimkou pro auta, která budou jezdit na syntetická paliva s výrazně čistšími emisemi. Ve hře je také revize emisních cílů v roce 2026 podle reálného rozvoje elektromobility s případným odkladem cílů na pozdější dobu.

S přispěním ČTK