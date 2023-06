Už nejenom gin. Palírna Garage22 z pražských Holešovic představila koktejl Negroni v lahvi

Jeho historie je delší než sto let, ve své kategorii patří mezi desítku nejoblíbenějších a k jeho přípravě jsou potřeba tři ingredience. Řeč je o koktejlu Negroni, který v současnosti čítá na tisíc variant. Základní receptura je ale jen jedna: gin, hořké Campari a sladký vermut, vše ve stejném poměru. I právě proto si tento nápoj mnozí dopřávají především při návštěvě baru, jelikož málokdo má doma všechny potřebné propriety po ruce. Ondřej Volák a Martin Přibík z pražské řemeslné palírny Garage22 se rozhodli, že Negroni osvětu o něco víc rozšíří i v Česku, a oblíbený drink začali nově prodávat v lahvi.

Stejně jako je tomu v případě jiných koktejlů či jídel, ani v případě Negroni není úplně jisté, kam sahá jeho původ. Jedna verze příběhu staví na italském hraběti jménem Camillo Negroni, který byl kolem 20. let 20. století štamgastem florentského baru Casoni. Ten měl na menu tehdy už tradiční koktejl Americano, jehož základem bylo Campari, sladký vermut a soda. Camillo Negroni ale jeden den nejspíš potřeboval něco silnějšího, a tak si objednal Americano s větším řízem. Barman mu údajně umíchal koktejl, ve kterém sodu nahradil ginem. A později začal nést jméno hraběte.

Jedna z verzí historie hořkého koktejlu souvisí s jinou postavou, francouzským generálem Pascalem Olivierem Comte de Negronim, který vstoupil do armády v roce 1847. Před svou službou v prusko-francouzské válce byl Pascal Negroni v letech 1855–1865 vyslán jako velitel základny do Saint Louis v Senegalu. A údajně se dochoval dopis, ve kterém píše svému staršímu bratrovi o tom, že ještě ve Francii vynalezl koktejl na bázi vermutu, z něhož se stal v důstojnickém klubu v Lunéville velký hit.

Foto: Garage22 / Tomáš Tejkl Negroni z garáže obsahuje Gin22, Campari a vermut

Ať už je to jakkoliv, jedno je jisté. Negroni má pevné místo na barové scéně a těší se velké oblibě nejen mezi milovníky ginu. Právě proto se na něj zaměřila palírna Garage22, která právě na bylinném alkoholu od počátku svého vzniku staví. A poslední roky ukazují, že to dělá skutečně dobře. V roce 2022 se například její Gin22 dostal na soutěži International Wine and Spirit Competition mezi nejlepší na světě. A konkrétně tento gin se Ondřej Volák a Martin Přibík rozhodli použít do vlastního Negroni koktejlu v lahvi.

„V Čechách jsou na trhu dostupné některé varianty ready made koktejlů (koktejlů připravených přímo k podávání – pozn. red.), bohužel většinou se jedná o průmyslovou výrobu nevalné kvality. Hledali jsme koktejl, který je osvěžující, bude lidem chutnat a který dokážeme špičkově připravit. Negroni byla hned první volba,“ říká Martin Přibík. Myšlenka v hlavách dvojice alkoholových experimentátorů zrála delší dobu a na konci loňského roku dostali povolení k výrobě.

Garážové Negroni obsahuje zmíněnou vlajkovou loď palírny, tedy Gin22, dále Campari a červený vermut. Je připravené tak, aby se z lednice mohlo rovnou nalít na kostku ledu, bez takzvaného stirování, tedy míchání ve speciální míchací sklenici. Koktejl v lahvi navíc obsahuje i vodu, která by se do něj při přípravě ve sklenici uvolnila z ledu. Díky tomu je chuťově příjemně vyvážený.

„Negroni chceme mít ve stálé nabídce. Je určené na domácí pití, ale i pro kavárny a restaurace, které si neumí s tímto koktejlem poradit, ať už z časových nebo z personálních důvodů. V plánu máme udělat celou řadu hotových koktejlů a ve spolupráci s barmany z pražských i mimopražských barů také další Negroni, do kterého bychom použili další giny z našeho portfolia, jako je například Habanero Gin nebo Aquavit,“ doplňuje Ondřej Volák.

Lahev s Negroni z garáže má objem 500 mililitrů a na jednu porci drinku stačí 100 mililitrů. Ideální je koktejl nalévat přes velkou kostku ledu, aby se pomalu rozpouštěla a výsledný nápoj vodou ředila jen minimálně. A jestliže chcete Negroni i v domácích podmínkách dotáhnout k úplné dokonalosti, okraj sklenice můžete potřít vnější stranou pomerančové kůry.