Už žádné podvádění. Vyzkoušeli jsme chytrý kartáček, který pozná, jak si čistíte zuby

Jsou to pravděpodobně ty nejkratší dvě minuty na světě. Že je to nesmysl? Ale kdepak. U čištění zubů mají totiž dvě minuty ve většině případů méně než padesát sekund. Po ránu lidé spěchají, večer jsou unavení. A tak se z optimálního času, po který se má člověk věnovat svému chrupu, stává sotva polovina, jak ukázal průzkum švédského výrobce zubních pomůcek. To se mění. Oral-B představil elektrický kartáček, se kterým už se podvádět tak dobře nedá.

Chytré začíná být kdeco, a tak nepřekvapí, že na trhu už je i něco, čemu se říká inteligentní kartáček. Ono chytřejší než člověk tady platí beze zbytku. Oral-B se svou sérií iO 10 totiž přináší zubní vychytávku, která zkontroluje i to, co člověk sám nezvládne.

Začněme tedy u těch dvou minut, které jsou obecně uznávány jako optimální čas k vyčištění zubů. Je to snadné. Když se člověk svému chrupu věnuje méně času, kartáček ho potrestá mračícím se smajlíkem. Objeví se na malinkatém displeji na přístroji. Je tedy potřeba přidat. Až do chvíle, kdy se smajlík rozesměje. To na přízvisko inteligentní samozřejmě nestačí, takže popojeďme.

Foto: Oral-B Jak si člověk čistí zuby, pozná díky malému displeji

Zvolit je možné na displeji rovněž techniku čištění. V nabídce je denní čištění, režim pro citlivé zuby, ale také varianta supersensitive, tedy supercitlivá. K dispozici je i bělení, kdy by měl kartáček zuby více leštit, režim zaměřený na dásně, intenzivní čištění a rovněž režim na čištění jazyka.

Druhá věc je tlak. Někdo tlačí hodně, někdo málo, aniž by o tom věděl. Logicky je důležité tlačit tak akorát. Kartáček pozná, že to děláte špatně, navede přitom k tomu, aby to člověk dlouhodobě dělal správně. Kolem krku má svítící prstýnek, který uživatele barevně navádí. Když svítí červená, moc se tlačí. Když modrá, tlačí se málo, je potřeba přidat. Žádoucí barva je zelená.

To může znít jako banalita, ale teprve, když vidíte, jak často tlačíte špatně a na jakých místech, si to uvědomíte. K tomu všemu umí elektrická zubní pomůcka také říct, na které zuby se dotyčný vykašlal. Umělá inteligence kartáčku dokáže rozeznat šestnáct oblastí v ústech. S těmito zónami pracoval už předchozí model. Aby se ovšem uživatel něco dozvěděl, musel do přidružené aplikace.

Nyní se výrobcům podařilo potřebné ukázat aspoň trochu rovnou. Ukazuje to nabíjecí stojánek, kam se kartáček odkládá. Ten rovněž svítí, je na něm dokola šest pruhů. Ukazují části chrupu vpravo vzadu nahoře, horní přední zuby, vlevo vzadu nahoře, vpravo vzadu dole, spodní část zubů a vlevo vzadu dole. Hlavně spodní zadní zuby lidé zanedbávají nejvíce, nejhůře se k nim kartáčkem dostává a při úsměvu nejsou vidět. Kartáček ale pohlídá i to a donutí uživatele, aby se zaměřil i tam.

Zádrhel přijde v okamžiku, kdy v koupelně chybí uživateli zásuvka. Pokud tedy nechce mít šňůru v zásuvce neustále, musí se znovu spolehnout na aplikaci.

To všechno samozřejmě přijde k duhu. Co je ale asi nejvíc speciální, je magnetická technologie. Kartáček má samozřejmě kulatou hlavici, která je specifická pro kartáčky Oral-B. Byť společnost vyrábí i sonické kartáčky, iO 10 má hlavu kulatou.

Foto: Oral-B Informace o tom, jak jsou čištěné jednotlivé části chrupu, má také nabíječka

Mezi vyznavači sonických a takzvaných rotačních kartáčků existuje odvěký spor. Hlavice prvního připomíná klasický kartáček, je podlouhlá a pracuje s více zuby najednou. Klasickými zástupci takových kartáčků, a také nejprodávanějšími, jsou ty od Phillips Sonicare. Rotační kartáček má naopak hlavici, která vystačí na jeden zub. Pokud člověk čistí správně, což mu ukáže výše zmíněná nabíječka, pak se člověk opravdu věnuje každému jednomu zubu v ústech.

Kartáček iO 10 ovšem nemá jen klasickou kulatou rotační hlavici. Vydává totiž magnetické mikrovibrace. A tak zatímco u jiných kartáčků vychází pohyb ze samotného těla přístroje, tady to dělá přímo hlavice, respektive to dělají konečky vláken. A právě v tom má být ten největší přínos.

Teorie je následující. „Mikrovibrace jsou generovány unikátním systémem magnetického pohonu, který rovnoměrně distribuuje energii z motorku přímo na hroty štětin. Mikrovibrace jsou vytvářeny vysokofrekvenčními změnami směru hlavy kartáčku a štětinami, které se pohybují po povrchu zubu,“ vysvětluje ředitel pro výzkum a vývoj Oral Care Europe Phillip Hundeshagen.

Foto: Oral-B Kartáček hlídá, zda si člověk čistí zuby dvě minuty a jak tlačí

Jaká je ale vlastní zkušenost? Displej i kontrola toho, které zuby jsou čištěné málo, člověk ocení. Mikrovibrace ve štětinkách si člověk neuvědomí na první dojem, ovšem na první vyčištění už ano. My jsme to každopádně vyzkoušeli. Vzali jsme si k ruce klasický sonický kartáček a iO 10. Zatímco ten první čistil levou půlku chrupu, ten druhý se pustil do té pravé.

Výhodou novinky od Oral-B je, co všechno mu při čištění řekne. Zdaleka tedy nejde jen o hlavici, ale i o množství informací, které člověk má. A nakonec i zuby se zdají být vyhlazenější. Takový pocit ovšem může být subjektivní, a tak by informace, které kartáček poskytuje, měly hrát prim.

K tomu všemu je potřeba říct, že autorka článku dříve mladší generaci kartáčku Oral-B vyměnila za sonický kartáček, se kterým šťastně putovala světem až dodnes.