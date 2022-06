Česká aplikace Portu po akciích otevírá také investice do kryptoměn. Nabídne daňové výhody

Svět kryptoměn se vyvíjí obrovskou rychlostí, vznikají v něm zajímavé projekty, a i když aktuálně trh prochází ochlazením, investiční platforma Portu v něm vidí příležitost a otevírá možnost do krypta investovat. Reaguje tak na dlouhotrvající zájem investorů, kteří doteď měli možnost zhodnocovat své úspory automatizovanými investicemi do diverzifikovaných portfolií akcií a dluhopisů.

„Trhy obecně, nejen kryptoměn, si nyní procházejí útlumem z důvodu probíhající války na Ukrajině, zvyšujících se sazeb centrálních bank a dalších tlaků. Ze zpětného pohledu je těžké odhadovat budoucnost, ale pro dlouhodobého investora může dávat smysl využít nynější propad k nakoupení kryptoměn i akcií ‚ve slevě‘,“ komentuje Jakub Valníček, projektový manažer Portu spadajícího pod Wood & Company, který má projekt Portu Crypto na starosti.

Zároveň dodává, že i v tomto případě je nutné vyzdvihnout důležitost diverzifikace a odpovědného investování do vyváženého portfolia. Nedávné dění kolem kryptoměny Luna spojené s projektem Terra, jejíž pád lidi připravil o desítky miliard, znovu připomnělo, jak se mohou investoři spálit při sázce na jednu kartu.

„Proto se do krypta doporučuje investovat pouze pět až deset procent, a to pouze investorům s vyšší tolerancí rizika. Takovým investorům může silný potenciál růstu vyvážit tržní riziko,“ vysvětluje Valníček. I proto Portu Crypto cílí na investory, kteří již o kryptoměnách něco vědí a hledají možnost, jak o ně rozšířit své portfolio, ale zároveň se nechtějí zabývat nastavováním kryptoměnové peněženky, registrací na zahraničních portálech a zabezpečováním své investice.

Pokud chtějí uživatelé platformy investovat do kryptoměn, možnost již mají otevřenou, musí ale projít dodatečným dotazníkem, v němž prokážou znalost sektoru. Pak jim bude Portu Crypto zpřístupněno. Valníček přitom očekává, že si během prvního roku fungování této služby investici do kryptoměn vyzkouší každý desátý klient.

„Pokud si do konce roku Portu Crypto založí přes deset tisíc klientů, bude to velký úspěch,“ komentuje Valníček. Oproti konkurenčním a podobně zaměřeným platformám, jako jsou Fumbi či Revolut, navíc Portu nabízí možnost daňového osvobození i při investování do kryptoměn. Toho dosahuje díky tomu, že investice probíhají do cenných papírů, jež jsou 100% kryté danými kryptoměnami, a nikoliv přímo přes krypto, jež na rozdíl od akcií daňové osvobození neumožňuje.

„Investoři si u nás mohou poskládat vlastní investici z různých kryptoměn a následně do nich pravidelně a jednoduše investovat. Mají tak svobodu ve volbě jednotlivých měn, ale nemusí se již starat o jejich nákup,“ doplňuje Valníček. Poplatek je stanovený stejně jako u ostatních služeb Portu – od 0,6 procenta ročně z hodnoty investice při zafixování délky investování a 1 procento bez fixace.