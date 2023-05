V Amazing Places loni zprostředkovali rezervace v hodnotě 40 milionů. Nově nabízí i Bali

Portál Amazing Places vznikl téměř před dekádou jako místo inspirace. V září 2021 ale získal i prodejní rozměr, jelikož začal prodávat volné kapacity partnerských ubytování. Za loňský rok zprostředkoval celkem 5 216 rezervací v hodnotě téměř 40 milionů korun, a to napříč všemi typy ubytovacích kapacit – od butikových hotelů přes penziony v různých koutech Česka či stylové chalupy a roubenky až po kempování na vysoké noze známé jako glamping. Firma zároveň stále výrazněji vykračuje i za české hranice, a to až do dálných krajin. Nově přibylo v nabídce Bali, v plánu je ale i Austrálie nebo Karibik.

Češi utrácejí za trávení času na hezkých místech i v době krizí a nejistot. Alespoň to ukazuje zkušenost portálu Amazing Places, na kterém se aktuálně nachází 469 partnerských ubytování. Číslo postupně rostlo v čase, k největšímu skoku pak došlo během pandemie covidu – mezi roky 2020 a 2022 se vzhledem k velkému zájmu po cestování napříč Českem jejich počet zdvojnásobil z 210 na 410.

Podle ředitele Amazing Places Václava Vítka za to může český turistický ruch vděčit jednak financím, které byli lidé schopni během pandemie nastřádat. A také díky tomu, že když trávili večery doma, čerpali inspiraci na sociálních sítích ze zahraničí a po rozvolnění opatření si chtěli dopřát. „Vidíme také, že i v současné krizové době stále roste průměrná cena rezervace. Zároveň si naši sledující vybírají luxusní hotely a objekty, které nejsou vůbec levné,“ říká Vítek.

Foto: Amazing Places Mezi Čechy jsou dlouhodobě nejpopulárnější roubenky a chalupy

Loni se průměrná cena za rezervaci vyšplhala na 7 800 korun, aktuálně stoupla už na 8 290 korun. Dlouhodobě nejvíce táhnou kategorie cestování ve dvou, případně ve skupinách – tyto dva segmenty tvoří asi 70 procent veškerých nákupů na webu Amazing Places. Co se typů ubytování týče, trendy se v průběhu posledních několika let zásadně nemění. Nejvíce táhnou chalupy, roubenky a také glamping.

„Ukazuje se, že jsme skutečně národem chalupářů a chatařů. I proto chystáme samostatný projekt Kouzelné chaloupky, jehož spuštění je naplánováno na konec letošního roku – chceme v jeho rámci vypíchnout taková ubytování, která jsou vážně skvělá, nad průměrem. Velmi táhne i glamping, neochvějný trend. Osobně jsem myslel, že půjde trochu dolů, ale stále roste. V Česku je takových ubytování ohromné množství, takže se z nás stává taková středoevropská glampingová velmoc,“ dodává Vítek.

Z lokalit jsou nejoblíbenější hory, zejména Krkonoše, Jizerské hory a Beskydy, dále jižní Morava, která láká nejen za vínem, ale i na cyklovýlety. Podle Vítka ale mají velký potenciál zatím méně objevené Krušné hory, Orlické hory, Lužické hory, České Švýcarsko a Labské pískovce. „Jsou to lokality, kde vnímáme spoustu investičních příležitostí. Věřím, že tam brzy objevíme nová místa, která budou bojovat o přední příčky v našich kategoriích.“

Z Česka přes Polsko až na Bali

Amazing Places už nepředstavují jen ubytování v Česku a na Slovensku, ale také v Itálii, Rakousku nebo v Polsku. Aktuálně se v nabídce českého portálu objevilo pět hotelů, které jsou rozeseté jak v příhraničních oblastech s Českem, tak v Krakově, postupně se chtějí Amazing Places zaměřit i na oblíbené jezerní a přímořské oblasti.

Petr Kotík, zakladatel Amazing Places, se ale nechce držet jen v Evropě. A první vlaštovkou tohoto záměru je projekt Bába na Bali, se kterým nově český portál spolupracuje. „Tento projekt charakterizuje to, co jako Amazing Places hledáme a co nás baví. Vznikli jsme totiž s myšlenkou, že budeme hledat ta nejzajímavější místa, a řekli jsme si, že kromě zemí kolem Česka a v rámci Evropy budeme pokukovat i po hezkých místech ve vzdálenějších lokalitách. A rozhodli jsme se, že se na to budeme dívat optikou Češi ve světě – tak jsme celý nový projekt nazvali,“ přibližuje Kotík.

Foto: Bába na Bali / Amazing Places Projekt Bába na Bali založili manželé Lázňovští

Amazing Places tak chtějí svým sledujícím představit ubytování rozesetá po celém světě, za nimiž stojí Češi, případně Slováci. S takovými se totiž mnohdy pojí zajímavé příběhy. Bába na Bali je jedním z nich. Založili ho manželé Michaela a Jindřich Lázňovští, kteří se po padesátce rozhodli opustit své podnikání v podobě hotelu na Šumavě a odstěhovali se na Bali, kde začali provozovat ubytování ve vile v lokalitě Gianyar.

„Projekt je zvláštní v tom, že jsme do něj vstoupili aktivně, investicí v řádu jednotek milionů korun. Když nám to bude dávat smysl i v budoucnu a bude to v našich možnostech, chceme takto vstoupit i do dalších projektů. V případě Báby na Bali to mělo určitý kontext, protože jsme se spřátelili a chtěli jsme jim pomoct po covidové krizi, jelikož na Bali neměli možnost čerpat podporu ze strany státu,“ doplňuje Kotík. Díky investici mohli manželé Lázňovští k původní vile přidat ještě dvě další.

Momentálně tým Amazing Places pracuje na zařazení dalších vzdálenějších lokalit, které by se postupně měly začít na portálu objevovat. Kromě Bali by se tak nabídka měla rozšířit také o unikátní ubytování v poměrně neobjevené části Řecka, v jednání je ale také Austrálie či Karibik.