Vyráběly se tady zbraně i motory do traktorů. Místo toho se tu bude bydlet a pracovat. Brno chystá na dvou brownfieldech novou čtvrť, oba má spojit nový most přes Svitavu. Pro moravskou metropoli je to první spojnice za poslední desítky let. Postarají se o ni londýnští architekti z William Matthews Associates.

Brno vyhlásilo na podobu mostu mezinárodní architektonickou soutěž. Nešlo v ní ale jen o něj. Architekti měli za úkol navrhnout rovněž řešení obou nábřeží i návrh protipovodňových opatření. Most má pomoci v rozvoji lokality, kde je nyní na každém břehu brownfield. Jeden je bývalý areál Zbrojovky Brno, druhý Motorárny Zetor. Proměnit by se měly ve čtvrť Nová Zbrojovka. Projekt se začal stavět už loni na podzim pod hlavičkou developera CPI Property Group. Zároveň má most přinést i proměnu nábřeží a poříční park.

„Podle autorů z architektonické kanceláře William Matthews Associates nabídne místo přírodní alternativu urbanizované krajiny a umožní jinak městem svázané řece si trochu oddechnout. Celý návrh se snaží maximálně respektovat kulturní a přírodní priority místa, zároveň má být i zodpovědně hospodárný,“ řekl k vítěznému návrhu náměstek primátorky Petr Hladík.

Zdroj: William Matthews Associates Nový most přes Svitavu

Most má být 35 metrů široký a 85 metrů dlouhý. Sloužit bude jak veřejné dopravě, tak i autům, cyklistům a pěším. Celý projekt má stát okolo 220 milionů korun. „Ocenili jsme především štíhlou ocelovou konstrukci mostu a velkorysý povodňový park rozšiřující nábřeží řeky do obou stran,“ uvedl městský architekt z brněnské Kanceláře architekta města (KAM) Michal Sedláček.

„Řešení je jednoduché, prostorově velkorysé, flexibilní, dostatečně prostupné pro různé druhy pohybu návštěvníků i s velkým potenciálem plnit funkci biokoridoru,“ dodal Sedláček. Spojnice má být také připravená na příchod stoleté vody, koncepci ochrany před povodněmi chce mít město hotovou do roku 2025.

Jedním z nejznámějších projektů vítězného studia William Matthews Associates je mimochodem taktéž most. Stojí v severním Cornwallu, je jen pro pěší a jmenuje se Tintagel Castle Footbridge. Návrh londýnských architektů pro Brno, ale i další návrhy přihlášené do soutěže budou k vidění na přelomu dubna a května v kavárně Industra v areálu Zbrojovky.

Zbrojovka Brno vznikla v roce 1918, a jak napovídá název, její hlavní náplní byla výroba zbraní. Rozhodně ale nešlo jen o ně. Opravovala se tu i auta nebo telefonní a železniční zařízení. V osmdesátých letech se společnost začala soustředit hlavně na komunikační a výpočetní techniku. Definitivně zavřela svoje brány v roce 2006. Zůstal po ní 22hektarový areál, jeden z největších brněnských brownfieldů.

CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka tady chce během dvanácti let vytvořit novou čtvrť. V první fázi se staví 380 bytů, 55 tisíc metrů čtverečních kanceláří a patnáct tisíc metrů čtverečních služeb. Dohromady nová část Brna pojme dvacet až třicet tisíc lidí. Projekt má vyjít na 22 miliard korun. Původního ducha místa bude připomínat výtopna s komínem, která je památkově chráněná.

„Potenciál proměny nábřeží je pro pro město i jeho obyvatele velký – místo zanedbaných brownfieldů přibydou nové byty, kanceláře, služby i nová zeleň. Díky dlouhodobé spolupráci soukromého a veřejného sektoru navíc investoři pokryjí také část nákladů na veřejnou infrastrukturu,“ říká náměstek primátorky Tomáš Koláčný.