V Brně vzniká hra s Chuckem Norrisem a dalšími hvězdami 90. let. Tvoří ji veteráni z Vietcongu

Kim Basingerová, osudová žena z burtonovského Batmana nebo L. A. – Přísně tajné. Danny Trejo, masakrátor z Machete a Od soumraku do úsvitu. Michael Madsen, největší oblíbenec Quentina Tarantina. Danny Glover ze Smrtonosné zbraně a druhého Predátora. Rapper Vanilla Ice, ice, baby. Michael Rooker, Yondu ze Strážců galaxie. Chuck Norris. To nejsou titulky akčního filmu z roku 1994. To je obsazení nové české hry Crime Boss: Rockay City.

Crime Boss: Rockay City vás už 28. března přenese do devadesátek se vším všudy. Ve městě plném zločinu se prostřílíte k bohatství, nebo sami skončíte s kulkou v hlavě. Doprovázet vás při tom budou tváře a hlasy hollywoodských hvězd, které dnes už možná nezáří tolik jako před čtvrt stoletím, ale pro spoustu hráčů byly ikonami mládí. A pro někoho jsou jimi dodnes.

Hru třetím rokem tvoří čeští Ingame Studios pod vedením Jarka Koláře, jednoho z nejvýznamnějších domácích herních vývojářů. Firma vznikla ze studia BadFly Interactive a čítá veterány mnoha povedených titulů od série Arma přes Mafii až po Vietcong. Na poslední jmenované hře si jméno udělal i Kolář, kterého videoherní pamětníci mohou znát i z veselých adventur Tajemství Oslího ostrova nebo 7 dní a 7 nocí.

Teď už však v Brně vede vývoj střílečky s devadesátkovou atmosférou, devadesátkovým zasazením a devadesátkovými hvězdami Hollywoodu. Třeba právě s Chuckem Norrisem. „Dohodnout s nimi spolupráci bylo časově velice náročné. Stejně tak bylo složité sladit se s jejich stále nabitými harmonogramy. Ale protože hráčům chceme poskytnout opravdu filmový zážitek, bylo pro nás velmi důležité získat přesně ty herce, které jsme chtěli,“ říká pro CzechCrunch. Tedy Kolář, ne Norris.

„Stálo to za to, jejich zkušenosti byly při natáčení dabingu nesmírně cenné. Zážitek ze hry to dramaticky vylepšuje,“ slibuje šéf studia blahodárný vliv na hru, která kromě hlášek z úst známých herců bude bavit především coby akce z pohledu první osoby. Crime Boss příznivce sólo hraní postaví do role Travise Bakera (s tváří a hlasem Michaela Madsena) na cestě za ovládnutím podsvětí titulního města. V multiplayeru nabídne kooperativní zábavu až pro čtyři kumpány při adrenalinových loupežích i divokých únicích trochu jako v sérii Payday.

Ve hře pro jednoho hráče nicméně nepůjde jen o prostřílení se skrz nepřátelské gangy. Mezi akční náplní se totiž musíte projevit jako protřelý boss a strategickými rozhodnutími postupně vybudovat obávanou zločineckou organizaci. Rockay City může mít jen jednoho krále, ale uchazečů o trůn je spousta. „Městu vládne zločin a strážci zákona s ním marně bojují. Trochu to připomíná komiksové město hříchu Sin City, ze skutečného světa pak byly největšími inspiracemi Miami a Los Angeles. Ačkoliv situace ve hře je realitě samozřejmě vzdálená,“ popisuje Kolář.

Vzory fiktivní metropole nicméně perfektně zapadají do časového zasazení hry. „Tedy do doby, která už je podobná dnešku, ale v lecčems je úplně jiná. Mobily teprve začínají, do kanceláří se dostávají počítače, není rozšířený internet, zprávy jsou v papírových novinách, televize je relevantní, neexistují sociální sítě. Všichni devadesátky vnímají jako jednodušší, veselejší dobu. Pamatujeme si je z vlastního mládí a popkultury. Rap, rock, grunge, rave párty, neony, MTV, dnes možná už trochu úsměvné akční filmy, to jsou devadesátky,“ připomíná pětačtyřicetiletý vývojář.

A právě akční filmy oné doby jsou další obrovskou inspirací pro Crime Boss: Rockay City. Tedy ještě lépe řečeno – jejich hrdinové. Právě na ně (a možná na padouchy) by si hráči při sledování příběhových scén chystaného titulu měli vzpomenout. Tvůrci hry podle Kolářových slov nevzali prostě známé herce a neobsadili je do vývojáři vymyšlených rolí: „Místo toho jsme jim dali příležitost, aby se vrátili v čase a připomněli si největší slávu z před třiceti let. Hrají své nejikoničtější postavy z devadesátek.“

Coby hlavní designér Vietcongu bych se k tématu války ve Vietnamu chtěl jednou vrátit.

Pomocí technologie Unreal Enginu navíc herce omladili, aby si je hráči užili ve vrcholné formě. Znamená to, že by Chuck Norris v motion capture studiu předváděl svůj legendární kop s otočkou? Kdepak, do kaskadérských scén se herci nepouštěli. „Přece jen panu Norrisovi je už 82 let. Ale při nahrávání replik si například scénář upravovali tak, aby seděl k postavám, které vlastně už hráli,“ vysvětluje Kolář. Nezaměnitelný hlas a tvář jsou navíc pro vyvolání toho správného dojmu z šerifa Norrise víc než dostačující.

Velká jména si nicméně žádají i velké peníze. A byť konkrétní částky Ingame Studios neprozrazují, kvůli nákladům na hollywoodské hvězdy – a také na práva na dobovou hudbu – prý lze hovořit o poměrně vysokém rozpočtu. Přinejmenším na české standardy. To ilustruje i růst brněnské společnosti, Crime Boss: Rockay City v posledních třech letech naplňoval pracovní dobu přibližně dvou stovek vývojářů. Některých v Brně, jiných coby externích spolupracovníků i ze zahraničí.

Přímo Ingame má na sedmdesát zaměstnanců, přičemž jen zhruba za poslední rok se jádro týmu téměř zdvojnásobilo. Hru vydávají italští 505 Games, kteří zajišťují marketing, administrativní podporu pak poskytuje i jejich mateřská společnost Digital Bros. „Takže my se můžeme soustředit pouze na vývoj,“ říká Kolář. Právě Digital Bros v Ingame předloni získali nadpoloviční podíl a zařadili je do své vývojářské stáje, což byl podle šéfa studia přirozený vývoj tehdy už dva roky trvající spolupráce s 505 Games.

S blížící se březnovou premiérou hry navíc už teď v Brně přemýšlejí o budoucnosti. „Do příštích let máme spoustu nápadů týkajících se aktuálního projektu i potenciálních nových her, ale teď se samozřejmě soustředíme na vydání. Snad se bude Crime Boss: Rockay City hráčům líbit, abychom dostali příležitost naše ambice realizovat,“ dodává Kolář. A když je řeč o možných dalších hrách, nejde si nevzpomenout na „jeho“ Vietcong.

Před odhalením Rockay City se totiž divoce spekulovalo o tom, že Ingame pracují právě na pokračování oblíbené hry z historického konfliktu. Dříve vypouštěné střípky informací o připravovaném titulu mezi příznivci tuto naději rozhodně nijak nenarušily, finální odhalení devadesátkové střílečky však už ano. Přesto si nejpozornější fanoušci nemohli nevšimnout toho, že v traileru se pár „vietnamských“ okamžiků s vojáky v džungli objeví.

„O těch záběrech nesmím nic říct, abychom hráčům nic neprozradili. Ale co se budoucnosti týče, coby hlavní designér Vietcongu bych se k tématu války ve Vietnamu chtěl jednou vrátit,“ znovu zažehl nakrátko sfouknutý plamínek naděje pro nejskalnější milovníky Vietcongu šéf Ingame Studios. Výlet do šedesátkové a sedmdesátkové minulosti je však otázkou úspěchu přestřelek v letech devadesátých. „Samozřejmě vše záleží i na úspěchu naší prvotiny,“ uzavřel Kolář.