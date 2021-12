Nejsou tak sexy jako akcie nebo kryptoměny, dluhopisy i tak mají své místo v portfoliu každého investora, jenž se snaží rozložit své investice. Jak vysvětlujeme v našem Průvodci začínajícího investora, státní dluhopisy slouží jako jeden z nejbezpečnějších typů investic a jako ideální bojovníci proti inflaci. Kvůli tomu jsou tedy „nudné“ a neplní titulky novin.

Na druhou stranu firemní dluhopisy přináší vyšší riziko i možnou prémii, nezkušené investory však mohou připravit o miliony. Jak aktuálně vypadá tuzemský trh s korporátními dluhopisy, jak jej ovlivní inflace, jak se s dluhopisy obchoduje a na co si dávat pozor? Na tyto otázky v komentáři pro CzechCrunch odpovídá Milan Vaníček, hlavní analytik J&T Banky.

***

Dle dat z Bloombergu proběhlo v Česku od ledna do října 2021 celkem 56 dluhopisových emisí v objemu 62 miliard korun. Aktivita v této oblasti se tedy vrátila na předcovidové úrovně a letošní objem korporátních dluhopisů bude jeden z největších za poslední tři, možná i čtyři roky. Navíc dochází k nárůstu průměrného objemu emise – 1,1 miliardy v roce 2021 versus 0,8 miliardy v roce 2019.

Zvýšená inflace může firmy částečně donutit omezit financování z dluhových zdrojů, protože jim je může prodražovat. Důvodem je především reakce centrální banky, která na rostoucí inflaci reaguje zvyšováním základních úrokových sazeb, což se pak promítne i do požadované výnosnosti ze strany investorů. Nutno však podotknout, že sazby v eurech zůstávají u svých dlouhodobě nízkých úrovní. Mnoho společností tak jednoduše vymění měnu financování, pokud jim to zapadá do obchodního modelu.

Zda bude nižší zájem či nikoliv, rozhodne spíše nastavení a jaká bude cena. Ta vždy řeší nabídku a poptávku. Ale všeobecně při výhledu na zvyšování sazeb centrální bankou jsou dluhopisy vnímány jako méně atraktivní. Samozřejmě i zde je důležité rozlišovat, o jaké dluhopisy se konkrétně jedná, protože například ty s inflační doložkou svou atraktivitu s inflací ztratit nemusí.

Ve střednědobém horizontu jsou vyšší sazby korunových dluhopisů dobrou zprávou pro dluhopisového investora.

Ve střednědobém horizontu jsou vyšší sazby korunových dluhopisů pro dluhopisového investora dobrou zprávou. Nejzásadnější kritérium je u dluhových instrumentů schopnost emitenta závazky splatit k datu splatnosti. Zda centrální banka zvyšuje či snižuje sazby nemá na kvalitní emitenty zásadní dopad. Krátkodobé poklesy cen tak tvoří vždy u seriózních dluhopisových investic atraktivní příležitosti. Navíc nové emise již budou nabízet vyšší výnosy, tedy úroky.

S ohledem na zmiňované statistiky je patrné, a naše zkušenosti to potvrzují, že v Česku je stále solidní poptávka po korporátních dluhopisech. Se žádostmi na emisi dluhopisů se nejčastěji ozývají středně velké a velké společnosti, které mají dluhovou kapacitu takové dluhopisy vydat, a to z různých sektorů, počínaje real estate přes finanční služby či výrobní podniky až po firmy z „nové ekonomiky“ jako třeba e-commerce či venture kapitál.

Většinou jde o firmy, se kterými jsme již dluhové financování řešili a opětovně chtějí vstoupit na kapitálový trh. Vydávání dluhopisů je spojeno s reputací, velmi pečlivě tedy prověřujeme společnosti, se kterými se do vydávání dluhopisů pustíme. Dluhopisy nejčastěji vydáváme proti existujícím aktivům s určitým výkonem, případně proti zahájenému projektu v pokročilejší fázi výstavby, kdy je již reálné podkladové aktivum. Poptávky bez vlastního kapitálu a na budoucí projekty či vize pak odmítáme.

Většina dluhopisů, které pomáháme umístit na trhu, je současně kótována na veřejně obchodovaném trhu, v našem případě na pražské burze. Tato skutečnost umožňuje zájemci si dluhopisy pořídit následně i zde.

První variantou, jak dluhopisy získat, je zúčastnit se veřejného úpisu takového instrumentu. Je však potřeba mít na mysli parametry, které mohou omezovat některé klienty v jeho nákupu. To se řídí mimo jiné i investičním dotazníkem. Některé dluhopisy pak mohou mít omezení jen na profesionální investory, ale to již zabíháme do větších podrobností.

Každý investor by se měl pečlivě s nabízeným instrumentem seznámit a zjistit si, o co vlastně jde. Jedním ze stěžejních bodů, na které je třeba si dávat pozor, je pak transparentnost emitenta. Aby si investor mohl přečíst, co firma dělá a jakých dosahuje výsledků v porovnání se současným a novým dluhem. Vyhodnotit si solventnost emitenta a další vhodné kroky. Likvidita, tedy možnost s instrumentem nakládat, může být také jedním z vodítek, které by měl investor zvažovat.

Do budoucna jsou plánované legislativní změny, které ovlivní pravidla emisí i regulaci ze strany České národní banky. Tady však lze prozatím jen těžko zvažovat případné úpravy či jiné kroky. Nová vláda a její přístup je prozatím na svém začátku, a proto těžko jen něco předjímat.