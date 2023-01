V Česku nacpali dermatologa a umělou inteligenci do jedné aplikace. Používá ji 100 tisíc lidí

Co přesně obsahuje krém, který si mažete na obličej? I když má seznam látek napsaný na kelímku, spotřebitelům většinou neřekne vůbec nic o tom, co je jeho obsahem. Dva zkušení programátoři v Česku se rozhodli to změnit. Shromáždili data více než 450 tisíc kosmetických produktů a představili je pokročilým algoritmům, které naučili, co která látka znamená. A když jim prozradíte, jakou máte pleť, umí vám i doporučit, jestli je dobrý nápad produkt vůbec otevírat. Jejich WeWell získalo zajímavou investici – a teď slaví sto tisíc uživatelů.

Konec roku byl pro WeWell divoký. Uzavíraly se tu poslední přípravy těsně před tím, než firma nabídne svůj produkt v Rakousku a Německu, dvou zemích, u kterých bylo jasné, že se s nimi mladý projekt dokáže přehoupnout na nové řády aktivních uživatelů. Do prvních sta tisíc jich totiž zbývalo už jen několik tisíc, které se projektu podařilo nasbírat během pár týdnů. Hlavně díky cestám, které stojí mimo oficiální marketing firmy.

„Například na sociálních sítích se najde spoustu influencerů, kteří nás doporučují z vlastního přesvědčení, aniž bychom s nimi navázali placenou spolupráci. Dělají to jako službu komunitě,“ říká Gurami Jobava, spoluzakladatel a šéf startupu. WeWell totiž není propojeno s žádnou korporátní značkou.

Samo si sbírá informace o tom, co je obsahem kosmetických produktů. Má na to naprogramované boty, kteří skenují internet a dostupné informace o složení výrobků ukládají do velké databáze. Ať už jde o název produktu, značku, jednotlivé ingredience nebo čárový kód. To proto, aby lidem stačilo telefonem tento kód vyfotit a měli dostupné informace před sebou.

Foto: WeWell Aplikace WeWell zná složení kosmetiky

Je tu více než 450 tisíc kosmetických produktů a přes dvacet tisíc jednotlivých ingrediencí. A k nim znalosti dermatologů, biotech inženýrů a chemiků. Ty dávají dohromady zdejší pokročilé algoritmy a umělá inteligence. Znají chemické složení a to, jak spolu látky reagují. Výsledkem je, že je WeWell schopné říct, jestli se daná kosmetika hodí pro konkrétní typ pleti uživatele, který si od něj aplikace zjistila.

„Gurami a jeho tým dokážou realizovat pokročilou algoritmizaci a skrze expertní chemické rozbory a datovou analytiku nabízet klíčové informace o produktech. WeWell má tak všechny předpoklady nabídnout chybějící personifikovanou službu při lukrativní monetizaci,“ věří Vít Hanuš, partner Zero One Hundred, kam patří podfond Zero Gravity Capital.

Právě ten poslal projektu vyšší miliony korun v rámci takzvané pre-seedové investice. Jak udává, blíže čísla nechce specifikovat. Peníze by měly pomoct k expanzi nejen po Evropě, ale i mimo ni. Příští na řadě bude Polsko, zakladatelé už ale mluví i třeba o Spojených státech.

Desítky tisíc nových lidí měsíčně

Jobava má za sebou více než dekádu práce na vývoji byznysových aplikací. Říká, že má zkušenosti z korporátního i startupového světa. Pochází z Gruzie, softwarové inženýrství a obchod ale vystudoval v Praze. WeWell založil s Vladimírem Pečeným, první nápad na aplikaci vznikl v roce 2020 a první verzi měli hotovou v únoru 2021. V polovině roku ji vypustili na App Store, o čtyři měsíce později na Google Play.

„Naší hlavní vizí je poskytnout lidem informace, z jakých látek se skládá kosmetika, kterou denně používají, a do jaké míry jsou tyto produkty kompatibilní s jejich typem pleti. Aplikace dokáže doporučit cenově nejvýhodnější kosmetiku na trhu a nabídnout i výběr produktů pro co nejvyšší komfort při nákupu,“ popisuje Jobava s tím, že počty uživatelů rostou o desítky tisíc měsíčně.

Naprostou většinu z nich, téměř devadesát tisíc, obsluhuje na domácím trhu – v Česku. Kromě toho funguje na Slovensku a na dvou zmíněných trzích, na kterých má řádově tisíce uživatelů. Do každé další země vstupuje opatrně, potřebuje totiž rovnou obsáhnout co největší počet výrobků, kteří lidé na domácím trhu skutečně najdou.

Zatím je úspěšnost takového hledání uživatelů víc než sedmdesát procent. „Nově však chceme databázi ještě víc rozšířit prostřednictvím samotných uživatelů, kteří budou mít možnost sami přidávat nové produkty,“ říká Jobava.