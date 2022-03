Pamatujete si, kdy jste naposledy potřebovali vymalovat a jak náročné bylo najít spolehlivého malíře? Pokud nemáte šikovného známého nebo nechcete brát do ruky válečky s barvou sami, může se někdy hledání řemeslníků pořádně zkomplikovat. Změnit to chce nový český startup Adam, o němž jste zatím neslyšeli, ale lidé, kteří za ním stojí, mají dost zkušeností na to, aby se jim povedlo udělat malování bytů jednodušší.

Roman Sysel a Jakub Dvořák byli u toho, když se v Česku rozjížděl estonský startup Bolt, který patří mezi největší v Evropě. Dnes čtyřicetiletý Sysel do Boltu nastupoval v roce 2015 jako zaměstnanec s pořadovým číslem 13. Tehdy se ještě firma jmenovala Taxify a v Česku začínala po vzoru Uberu operovat se svými alternativními taxíky. O deset let mladší Dvořák se ke startupu připojil o pár desítek zaměstnanců později. Společně se pak zasadili o rychlý růst Boltu nejen v Česku, ale i dalších zemích.

Dnes už se plně soustředí na svůj vlastní startup Adam, ale jejich zkušenosti nabyté v Boltu nelze přehlédnout. Roman Sysel byl vůbec prvním zaměstnancem startupu v regionu střední a východní Evropy a úzce spolupracoval přímo se zakladatelem Markusem Villigem. Spolu s Dvořákem a dalšími kolegy pak z první ruky sledovali a také řídili rozvoj firmy, jejíž hodnota po velkých investičních kolech přesahuje osm miliard dolarů, má přes tři tisíce zaměstnanců a dnes už nepřeváží jen lidi, ale nabízí také elektrokola či koloběžky a doručuje jídlo.

Malíři jako taxikáři

Svou jedinečnou startupovou zkušenost teď chtějí Sysel s Dvořákem využít ve vlastním byznysu. „Vždy jsem měl touhu zkusit sám podnikat. S Romanem jsme si za ty roky vyzkoušeli, že nám spolupráce funguje a nese výsledky, a tak do toho teď jdeme naplno,“ popisuje začátky projektu Adam Jakub Dvořák. Z Boltu odešel v průběhu loňského roku a Roman Sysel ho o pár měsíců později následoval. „Myslím, že se nám povedlo vytvořit dobrou službu, která pomohla nejen v Česku změnit obor s velmi špatnou pověstí,“ hodnotí Sysel, který se dostal až na pozici šéfa Boltu pro celou střední a východní Evropu.

Taxikáři a malíři k sobě na první pohled blízko nemají, ale v hlavách zakladatelů projektu Adam ano. „Řemeslníci včetně malířů jsou na tom v mnoha ohledech podobně jako taxikáři. Obor jako takový nemá úplně dobré renomé. Jelikož řemeslníka nepotřebuji každý den, ale spíš jednou za pár let, tak když ho hledám a nemám ověřený kontakt, můžu se snadno spálit. Chceme to změnit a ulehčit práci malířům i lidem, kteří potřebují vymalovat,“ popisuje plány Roman Sysel. Ten už podniká delší dobu třeba v oblasti prověřování či úklidu nemovitostí, ale v Adamovi vidí mnohem větší potenciál.

Foto: CzechCrunch Český startup Adam pomůže s malováním pokojů

Vedle samotných zkušeností si navíc oba zakladatelé odnáší z Boltu také kapitál. Estonský startup totiž mezi své zaměstnance rozděluje akcie, které lidé postupně nabývají podle toho, jak jsou ve firmě dlouho. Mají různou cenu a také různé podmínky, kdy je mohou zaměstnanci prodat, ale obecně platí, že čím déle ve firmě jste, tím může být vaše odměna nad rámec standardního platu vyšší. I díky tomu mohli Dvořák se Syslem první rok testování financovat z vlastních zdrojů. Na platformu Adam se jim podařilo dostat přes stovku malířů a úspěšně zprostředkovat přes tisíc zakázek.

„Ověřili jsme si, že s naším byznys modelem dokážeme vydělávat peníze. Brzy bychom chtěli získat první investici, abychom mohli rychleji růst jak v Česku, tak rovnou zahájit expanzi do prvních zahraničních zemí. Viděli jsme v Boltu, jak se z malého projektu dá udělat obrovský globální byznys. A věříme, že není nač čekat,“ říká odhodlaně Jakub Dvořák. Adam přitom nemá být jen lepším adresářem, který vám zprostředkuje kontakt na malíře, to umí i Google, ale má zajistit výmalbu v celém rozsahu. S malířem rovnou domluví termín, který se vám hodí, a vyřeší i případné trable.

Do malířského řemesla chce tuzemský projekt přinést stejné benefity jako přinesly Bolt či Uber do taxíků – nastavit správná očekávání na obou stranách a zprůhlednit kvalitu i cenu služeb. „Je tu neférový vztah s informovaností. Každý to dělá jinak, za jiné ceny, jinak kvalitně. Jak se v tom mám jako zákazník, co hledá malíře, vyznat?“ pokládá řečnickou otázku Sysel. Jako další častý problém pak zmiňuje čas, který celá akce spolkne. Typicky třeba už jen proto, že strávíte hodiny hledáním malířů a následnými schůzkami a domlouváním.

I na to v Adamovi mysleli. Při poptávání malíře vyplníte krátký formulář včetně dispozic bytu a plánovaných prací, načež s vámi informace v případě potřeby doplní operátor. Ten už zároveň rovnou hledá v interním adresáři malířů, které objedná přesně na daný čas, jaký si vyberete. Nestane se tedy, že by chtěl malíř přijít v době, kdy se vám to nehodí, protože jindy nemá čas. Dopředu víte také cenu a celý proces je tak maximálně transparentní. Pro samotné malíře přináší zapojení do platformy minimální administrativu, tu za ně vyřeší operátor, zatímco řemeslník se může věnovat tomu, co umí nejlépe, tedy malování.

Teď je celý projekt Adam Technology ve startovacích blocích. Objednat si přes něj malíře můžete v Praze, Brně, Ostravě a Plzni, ale Roman Sysel s Jakubem Dvořákem plánují rychle růst. „Dnes jsme čtyři a začínáme v Česku, ale do roka bychom chtěli být alespoň v pěti nebo šesti zemích. Prozatím se budeme soustředit pouze na malíře, abychom celou službu vyladili, nicméně v budoucnu bychom mohli přidávat i další řemesla. Stejný problém jako malíři řeší i další obory,“ říká Dvořák.