V Česku roste zájem o elektrovozy. Nejpopulárnější je Enyaq, prodává se osmkrát víc než modely od Tesly

V Evropě by se mohly od roku 2035 prodávat pouze elektromobily

Počty vozidel poháněných elektřinou na evropských silnicích rostou a v České republice byl tento růst od dubna do konce června dokonce šestý nejrychlejší z celé Evropské unie. Zatímco v loňském roce se za stejné období prodalo na 706 aut na elektřinu, letos toto číslo vystoupalo na 1 168 vozidel vybavených elektrickou pohonnou jednotkou, jak prozrazují data Evropské asociace výrobců automobilů.

Přestože počet prodaných nových vozů v České republice za první pololetí tohoto roku klesl o více než 12 procent, počet prodaných vozidel do zásuvky roste. Jasně se tak potvrzuje trend, že i přes minimální pobídky ze strany státu začínají Češi o elektromobilitu projevovat zvýšený zájem.

To ostatně potvrzuje i nedávný průzkum společnosti ČSOB Leasing, ze kterého vyplývá, že o nákupu elektromobilu v delším časovém horizontu uvažuje téměř polovina českých řidičů. Uvítali by však, pokud by vyšší pořizovací ceny byly kompenzovány určitou formou dotace v průměrné výši 30 procent z pořizovací ceny vozu.

Z dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) vyplývá, že zatímco za první pololetí minulého roku byl podíl nově registrovaných elektromobilů na prodejích nových vozů 1,1 procenta, v letošním prvním pololetí to byla již procenta dvě.

Flickr Foto: Depositphotos Počet prodaných elektromobilů na českém trhu roste

Celkově automobilky za letošní první pololetí prodaly 1 953 čistě elektrických vozů, ovšem o celou třetinu, na 1 566 kusů, klesl počet prodaných plug-in hybridů kombinujících konvenční pohonnou jednotkou s elektrickou, kterou lze dobíjet ze zásuvky. Naopak o 12 % stoupl počet prodaných klasických hybridů bez možnosti přímého dobíjení ze sítě, kterých bylo za letošní půlrok prodáno přes 14,5 tisíce.

Kromě domácností se o elektromobilitu začínají zajímat také firmy, jak vyplývá z průzkumu leasingové společnosti Arval. Podle jejích dat se podíl firem, v jejichž podnikových flotilách působí vozy s alternativním pohonem, zvýšil za poslední tři roky o polovinu. Zatímco v roce 2020 mělo alespoň jeden vůz na alternativní pohon 14 % firem, dnes je to již 22 % a dalších 23 % firem o nákupu vozu na alternativní pohon uvažuje. Vůbec nejpopulárnější jsou plug-in hybridní vozy, které využívá každá osmá firma.

Jak ukazují data Svazu dovozců automobilů, nejvíce čistých elektromobilů u nás za první polovinu tohoto roku prodala Škoda. Ta u zákazníků boduje se svým elektrickým SUV Enyaq iV, kterých prodala za posledních šest měsíců 782 kusů. Škodovka si ze všech přítomných automobilek nejlépe vede i v prodeji hybridů, kde nabízí hybridní verze modelů Octavia a Superb.

Mezi další nejprodávanější značky elektrifikovaných vozů na našem trhu patří modely automobilek Volkswagen, Hyundai či Mercedes. Ty všechny se během prvního pololetí letošního roku dostaly přes stovku prodaných kusů čistě elektrických modelů. Nejsou to však jen tradiční jména, kterým čeští zákazníci důvěřují. Tesla, která nejen v Evropě nejvíce prodává svůj Model 3, zaznamenala 97 prodaných vozů.

S přispěním ČTK.