V Česku se chystá zákaz produktů s CBD. Obchodníci se bouří, ohradil se proti němu i premiér Fiala

V posledních letech se s výrobky s obsahem kanabidiolu CBD a jinými kanabinoidy získanými z konopí setého roztrhl pytel. V ulicích se vyrojily obchody a v digitálním prostoru e-shopy, jejichž nabídku tvoří CBD oleje, kapsle, tinktury i různé bonbony. Slibují celou řadu příznivých účinků – od úlevy při stresové zátěži přes posílení imunitního systému až po zkvalitnění spánku. Látka CBD je totiž u nás považována za legální a bez jakýchkoliv omamných účinků. Ministerstvo zemědělství však na základě doporučení ze strany Evropské unie rozhodlo o jejím zákazu v potravinách. A odezva od obchodníků i premiéra na sebe nenechala dlouho čekat.

Plánovaný zákaz se opírá o to, že CBD je považovaná za takzvanou novou potravinu. To je pojem strašící mnohé výrobce, kteří na trh přinášejí produkty ze surovin, s nimiž se v minulosti nepracovalo. Na tento seznam padají všechny potraviny, které se v zemích EU ve významné míře nekonzumovaly před 15. květnem 1997. V nedávné minulosti se na pranýř dostala například cascara, tedy sušená dužina plodů kávovníku. Výrobci, kteří ji zařadili do své nabídky, ji tak museli stáhnout a na trhu se opět objevila až loni.

Potravina, která se dostane do hledáčku Evropské komise kvůli své „novosti“, musí projít Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a ten svůj finální verdikt nad CBD dosud nevydal. Zákaz, který v posledních dnech rozvířil vody konopného průmyslu, vychází z toho, že EFSA v loňském roce identifikoval několik oblastí, které je třeba prozkoumat.

Vztahují se na účinek CBD na játra, gastrointestinální trakt, endokrinní systém, nervový systém a na psychické funkce. Podle úřadu totiž není zřejmé, zdali konzumace této látky nepředstavuje bezpečnostní riziko pro lidské zdraví. Zároveň ale ve své zprávě uvádí, že CBD nezařazuje mezi nebezpečné potraviny a poukazuje především na problém s chybějícími daty.

České ministerstvo zemědělství ve svém aktuálním oznámení ale uvádí, že dokud EFSA nevydá stanovisko, výrobci nesmí produkty s danou surovinou uvádět na český trh. Zmiňované prohlášení evropského úřadu ale není právně závazné nařízení, jde pouze o doporučení. Je tak na jednotlivých členských státech, jak s ním naloží. A české úřady se rozhodly pro jejich zákaz.

Foto: Unsplash / Elsa Olofsson CBD se často užívá formou extraktu v oleji

Podle klastru CzecHemp, který sdružuje subjekty působící v konopném odvětví v Česku, se z produktů CBD stala v průběhu let díky jejich legálnímu statusu důležitá součást domácí ekonomiky. „Konopný sektor s CBD a dalšími kanabinoidy se v Česku pohybuje v hodnotě stovek milionů korun a jeho zákaz by poškodil více než 100 firem se stovkami zaměstnanců,“ říká spolumajitel jedné z těchto společností CannaCare a viceprezident CzecHemp Jan Martin Paďouk.

Nedávné oznámení ze strany ministerstva zemědělství navíc zasáhlo nejen firmy, které prodávají doplňky stravy s obsahem CBD, ale i výrobce a prodejce konopné kosmetiky. „Ohlášení způsobilo veřejnou paniku mezi lidmi. Domnívají se, že zákaz bude plošný a budou zakázány veškeré produkty obsahující CBD. Takto nekompletní zpráva narušuje chod firem, které se zabývají výrobou či prodejem kosmetických produktů s obsahem této látky. Zákazníci nám ve velké míře volají, jestli si ještě mohou nakoupit a jestli nebudou mít problémy,“ uvádí Vladimír Pažítka, CEO značky Cannor.

Problém s chybějícími informacemi

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula však s odkazem na zmíněné doporučení od EFSA uvedl, že je pro něj bezpečnost potravin zásadní a že nemůže akceptovat, aby se produkty s obsahem CBD dostávaly na český trh. „Zákaz uvádění na trh kanabinoidů a potravin, které je obsahují, bude mít dopad na některé provozovatele potravinářských podniků. Všechny dotčené subjekty měly povinnost si u ministerstva zemědělství před uvedením produktu na trh ověřit, zda jde o novou potravinu, či nikoliv,“ uvádí rezort.

Zástupci trhu s produkty, které látku CBD obsahují, se tak proti oznámení ze strany úřadu ohradili. „Pochopitelně proti opatrnosti nelze mnoho namítat. Je v pořádku, že chceme mít bezpečné potraviny. Proto tu ostatně máme standardy a nějakým způsobem je vymáháme a kontrolujeme. Rozhodnutí ministra Nekuly ale přichází z čistého nebe, bez jakékoliv opory v datech a v rozporu s dosavadním poznáním působení kanabinoidů na lidské tělo,“ říká Karel Goldmann, jednatel společnosti HerbalCulture

„V době, kdy se připravuje legalizace psychotropního THC, přistupuje ke kroku, který přímo ohrožuje vyšší desítky tuzemských firem, které do vývoje a výzkumu CBD vynaložily nemalé částky. Americká FDA podporuje rozvoj léků s obsahem CBD, ale nezakazuje prodej potravin a doplňků stravy. Také například v jiné členské zemi EU, a to ve Francii, jsou CBD doplňky stravy legální, jelikož zvolili směr regulace a ne úplného omezení,“ uvedla na svých stránkách CBDStar, česká firma zaměřená na výrobu a prodej produktů s CBD.

Místo zákazu regulace

Odpůrci plánovaného zákazu se shodují na tom, že mnohem lepší cestou by byla regulace prodeje výrobků s obsahem kababidiolu CBD. Když bude jasně stanovené, jaké náležitosti mají splňovat, kde je možné je prodávat a distribuovat, tak se podle nich spíše vyhneme tomu, že se začnou objevovat v nekontrolovatelné podobě na černém trhu – což může nadělat mnohem více škody než užitku.

„Ve veřejném diskurzu se již nějakou dobu hovoří o nalezení společného řešení a možné regulaci kanabinoidů na českém trhu, a proto rozhodnutí zakázat potraviny s obsahem CBD a dalších kanabinoidů považujeme za neuvážené. Naše asociace razí politiku založenou na férové regulaci kanabinoidů a zodpovědnosti jedinců při nakládání s těmito látkami,“ komentuje Vojtěch Ulman, zakladatel Asociace pro bezpečné prodejní automaty s produkty s obsahem CBD.

Kababidiol CBD se získává ze speciálně vyšlechtěného technického konopí, díky čemuž nemá psychoaktivní účinky – obsahuje sice stopové množství THC, jeho podíl ale nesmí přesáhnout limity stanovené státem, kde se prodává (v Česku je to 1 procento). Takové konopí se tak může podle současných českých zákonů volně pěstovat, skladovat a dále zpracovávat. Je tomu tak ve většině zemí, ale například Hongkong na začátku letošního roku CBD zcela zakázal.

Na ministra Nekulu se tento týden obrátil i premiér Petr Fiala, který na svém Twitteru uvedl, že zákaz nepovažuje za šťastný. „Potvrzuje to i zpětná vazba, kterou mám od občanů a podnikatelů. Až dokončíme konsolidační balíček, setkám se s ministrem zemědělství a požádám ho, aby zkusil najít schůdnější řešení než úplný zákaz,“ napsal k záležitosti Fiala.

Stejně tak i Česká pirátská strana se chystá sejít s ministrem zemědělství a představit mu plán, jak regulovat a nezakazovat. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je rozhodnutí neuvážené také kvůli tomu, že podnikatelé do trhu s produkty obsahujícími CBD investovali stovky milionů: „Nebudeme zakazovat něco, co nikomu zdravotně neubližuje, co stejně bude v EU všude povolené.“

Podle Asociace bezpečného konopí, která sdružuje výrobce a distributory konopných produktů, by navíc hrozil kvůli zákazu Česku soudní spor s EU. Zákaz by byl totiž podle ní v rozporu s rozsudkem Soudního dvora EU. Asociace také uvedla, že potravinové doplňky s obsahem CBD jsou bezpečné, nadto obsahují pouze setiny až tisíciny teoreticky rizikových denních dávek.