V Česku už srdce stovek pacientů hlídá umělá  inteligence. Investoři jí nově svěřili víc než 30 milionů

Byla to původně jen nezávazná debata u sklenky vína, kdy se rodák z amerického Vermontu usazený v Česku Stephen Burke a jeho soused a zároveň kardiolog Tomáš Skála bavili o tom, jak náročné, zdlouhavé a drahé je monitorování stavu lidí, kteří mají nebo můžou mít problémy se srdcem. Co kdyby však přišli s přístrojem, který by se dal nosit celé dny, při jakékoliv námaze a data z něj by pak místo člověka vyhodnocovala umělá inteligence? Tak vznikl startup Kardi AI, po pár měsících získali první investici a teď hlásí druhou ve výši 1,5 milionu eur, tedy asi 34,5 milionu korun.

„Všiml jsem si, že většina inovací tady obvykle zahrnuje nějaký alkohol,“ usmívá se Burke, když vypráví o začátcích společnosti. Prvotní nápad se ale rozvíjel ne u vína a na zahradě, ale v hotelu. Někteří lidé z týmu byli z Olomouce, Přerova a okolí, vývojový tým v Praze, a tak se dohodli, že se budou setkávat o víkendech a mezi pracovními povinnostmi na půli cesty. Kanceláří se tak stal hotel v Litomyšli.

To, s čím Kardi AI zaujal, není na první pohled vidět. Jde o systém stojící za krabičkou, která se pohodlně vejde do dlaně, velmi snadno se schová na těle pod oblečením a vyhodnocuje zvuky, jež velmi pečlivě poslouchá. Takové zařízení ovšem není produktem startupu a hlavním tahákem investorů. Tím je umělá inteligence, která ze zařízení získává zvuky. Zajímají ji údery srdce. Zaznamenává, pokud znějí správně. Dokáže upozornit lékaře v případě, že najde problém. A zalarmovat je, když takový problém vyhodnotí jako akutní.

„Už se stalo i to, že upozornění vyskočilo na mobilu jednomu z lékařů, který jel ve svém volnu rybařit do Německa. Viděl, že jeden z jeho pacientů má opravdu vážný problém. Objednali ho hned na další den. Na operaci, která mu zachránila život,“ popisuje Burke.

Foto: Kardi AI Spoluzakladatel Kardi AI Stephen Burke

Loni získal startup investici zhruba 8,5 milionu korun od českých Depo Ventures, bulharských BrightCap Ventures a drobných investorů z řad rodiny a přátel. Všichni zmínění se účastnili i aktuálního víc než 34milionového kola, na částku se složili i brněnští Purple Ventures, ostravští Soulmates Ventures, individuální investoři z neformálního uskupení Garage Angels a rumunský fond Cleverage VC, který se zaměřuje na investice do oblasti zdravotnictví.

„Kombinace pokročilé umělé inteligence a efektivního zpracování dat je klíčem k posunu ve zlepšení kvality života pacientů a zvýšení efektivity práce zdravotnických pracovníků,“ myslí si Hynek Sochor, zakladatel a předseda představenstva Soulmates Ventures. A stejnou představu mají i další investoři. „Věříme, že zapojení umělé inteligence zvýší efektivitu lékařské péče, z čehož budou těžit nejen lékaři, ale především jejich pacienti,“ dodává Jan Staněk, zakládající partner Purple Ventures.

Milion úderů srdce jako výukový materiál

Česko je zemí s vysokým rizikem srdečních nemocí, a to ve srovnání se světem i s Evropou. Předloni byla kardiovaskulární onemocnění příčinou víc než čtyř z deseti všech úmrtí, tedy na vrcholu žebříčku mortality. A čísla se můžou ještě zhoršit kvůli rizikovým faktorům: obezitě, cukrovce, stárnutí populace i třeba kvůli socioekonomické situaci.

Přitom zjistit problémy se srdcem je náročné. Holter EKG, který mimo zdravotnická zařízení zvuky srdce nahrává, musí předepisovat specialisté a ve spojení s vyšetřeními a dalšími náležitostmi se na něj může čekat i několik měsíců. Když ho nicméně pacienti dostanou, může to být třeba na den, a pokud během té doby přístroj nezaznamená problém, lékař se o něm nedozví.

„Jde o epizody, které se stanou jednou za čas. Když se namáháte, hrajete si s dětmi nebo se sprchujete. To s holterem nemůžete dělat,“ popisuje Burke. Jeho záznam navíc lékaři analyzují prakticky ozvu za ozvou.

Kardi AI vytrénovala umělou inteligenci, která pozná, kdy jde o tlukot srdce a kdy o jakýkoliv jiný zvuk. A pak druhou, jíž předložila jeden milion úderů srdce a nechali lékaře každý z nich si poslechnout, popsat a vyhodnotit, jestli je v pořádku, nebo zda je potřeba mu věnovat pozornost, případně s jakou urgencí. „Asi si dovedete představit, že pokud lékaři předložíte milion úderů ozev srdce s tím, že má vyhodnotit každou z nich, nebude úplně nadšený,“ popisuje Burke.

Je to ale nutné: umělá inteligence se může naučit jedině to, co jí převypráví člověk. Čím víc popsaných úderů srdce získá, tím přesněji je bude hodnotit. Milion byl jen začátek, nutný základ pro kvalitní zpracování, které se ale má dál vylepšovat. Jen už není třeba popisovat každý zvuk, stačí ty, které jsou významné. Pro Kardi AI tak lékaři dál údery hodnotí a pro umělou inteligenci popisují a ta se dál učí.

Firma vznikla v roce 2022 a spoluzakladateli se kromě Burkeho a Tomáše Skály stali David Skála a Pavel Digaňa. Po šesti měsících měl tým první verzi umělé inteligence, i tu současnou ale dále zdokonaluje. K dnešku už algoritmy Kardi AI „naposlouchaly“ 250 milionů úderů srdce. S firmou spolupracuje 70 kardiologů i neurologů, denně nasbírá 150 nových záznamů a projektem prošlo už 600 uživatelů, tedy pacientů. A doposud služba pomohla detekovat arytmie u každého pátého z nich.

Zatím startup prý brzdí skutečnost, že data ještě čtou kardiologové. Ale se zdravotnickou certifikací, o kterou nyní firma usiluje, by se mohla spoléhat na umělou inteligenci o něco víc. „Finální rozhodnutí o dalším postupu každopádně je na lékařích,“ vysvětluje Martin Šámal, CMO Kardi AI.

Projekt byl zatím zařazen mezi 50 nejvýznamnějších globálních projektů v rámci asociace Health Tech World sdružující mezinárodní experty a inovátory oboru zdravotních technologií.

Zakladatelé navíc věří, že u kardiologie nezůstanou. Jejich technologie totiž jde využít i na neurologické problémy. Třeba po ischemické mrtvici se lidé běžně monitorují 72 hodin, ale podle průzkumů by to prý mělo být pět měsíců.

Investice má pomoct dostat se na další trhy, ale posunout se i jinak. „Od produktu pro pacienty s kardiovaskulárními chorobami k široce využívanému nástroji pro preventivní screening srdeční činnosti. Odborníci odhadují, že jen v Evropské unii trpí kardiovaskulárním onemocněním na 60 milionů lidí. Bude-li náš produkt dostupný pro všechny, má potenciál zachránit velké množství životů,“ slibuje si spoluzakladatel Tomáš Skála.