Nastalo ticho. Lidé neustále kontrolovali jeho Instagram, aby se přesvědčili, že je v pořádku. Přece jen město, ve kterém vyrůstal, začala silně bombardovat ruská vojska – a hranice mezi životem a smrtí byla tenká. Trvalo to týden. Nakonec se přes internet ozval, že je v pořádku. Teda spíš za něj dala vědět jeho majitelka, protože on sociální sítě ovládat neumí. Je to totiž kocour. Neslavnější kocour na celé Ukrajině a jeden z nejznámějších domácích mazlíčků na světě, kterého milují i ty největší světové celebrity. Seznamte se, Stepan.

Říká se jim petfluenceři. V podstatě jde o influencery, kteří přes své sociální sítě dokáží oslovovat davy (a inzerentům vydělávat velké peníze), akorát to nejsou lidé, nýbrž domácí mazlíčci. Jedním z nejznámějších byla takzvaná Grumpy Cat, internetová kočkocelebrita, která se pro svůj naštvaný výraz stala předobrazem nejrůznějších vtípků. Její smrt v roce 2019 doslova obletěla média.

Neméně známou se stala i Smushball, což je kočka kontroverzní mediální osobnosti a pokerového hráče Dana Bilzeriana, který ji nechal stříhat tak, aby vypadala jako malý lev. A seznam pokračuje. S růstem sociálních sítích se domácí mazlíčci stali zajímavou formou zviditelnění jejich majitelů. Všichni totiž mají rádi zvířátka. A pokud jsou roztomilá, lajky a spolupráce přibývají.

Podobně na tom je i Stepan, třináctiletý, černo-hnědě pruhovaný ukrajinský kocour, jehož šelmovitý půvab využila jeho majitelka Anna, která ho našli jako kotě v ulicích Charkova, pro budování publika na sociálních sítích. Jednoduše sdílí jeho fotky a videa při různých situacích. Třeba jak pózuje u sklenky vína, fotí si selfičko před vánočním stromkem, sedí za volantem nebo poslouchá hudbu. Zkrátka při každodenních věcech.

Foto: LoveYouStepan/Instagram Stepana v minulosti kontaktovaly i televizní kanály kvůli licencím na videa

Stepan mimo jiné pořádal i domácí párty, na které si „zval“ světové celebrity. Alkoholové dýchánky zaujaly například Britney Spears, herečku Diane Kruger a modelku Hailey Bieber, manželku zpěváka Justina Biebera, které si Stepana dávaly do svých příběhů. I díky tomu ukrajinský kocour začal nabírat na velké popularitě a dnes sedí na čísle 1,2 milionu sledujících na Instagramu. Daří se mu i na TikToku, kde má na některých videích i desítky milionů zhlédnutí.

Loni v prosinci se Stepan vyfotil s kabelkou od italské luxusní značky Valentino, jejíž cena se pohybuje okolo 2 800 dolarů. Prostě u ní jen seděl. Nakonec se ukázalo, že šlo o reklamní kampaň ze strany Valentina. Jak uvádí zpravodajský server Kyiv Independent, Stepana kontaktovaly i televizní stanice Discovery a MTV, aby koupily licence na jedno z jeho videí. Stepan si tak nevědomky užíval velké internetové slávy. Než přišla válka.

Válečný úprk do bezpečí

Jakmile vtrhla ruská okupační vojska na Ukrajinu, severovýchodní město Charkov se stalo jedním z prvních cílů Putinova režimu. Začalo být silně ostřelováno, s čímž se pojilo (a stále pojí) velké nebezpečí pro civilisty. A vlastně i pro Stepana, protože tam se svou majitelkou, která na internetu vystupuje jen pod jménem Anna, žil. Obavy jeho fanoušků přišly záhy.

Kocourova sociální média se totiž zničehonic zastavila. Nepřibývaly žádné příspěvky, kterých v dobách klidu bylo hodně, a ani jeho pečovatelka nejevila známky aktivity. Pokud by se někdy do laické praxe dal implementovat slavný myšlenkový experiment Schrödingerovy kočky, v posledních dnech nebylo lepšího načasování. Nikdo totiž nevěděl, zda Stepan žije, nebo ne. A všichni se báli otevřít pomyslnou „krabici“.

„Začala jsem jeho účet kontrolovat každý den, abych se ujistila, že jsou oba v pořádku,“ sdělila své obavy pro deník Washington Post studentka (a fanynka) Kalina Newmanová. Napětí trvalo zhruba týden – a pak více než milion sledujících na Instagramu uslyšelo jeho imaginární „mňauknutí“. Stepan se svou majitelkou (a jejími dvěma syny) úspěšně utekli do bezpečí do Francie, k čemuž jim výrazně dopomohl vliv, který na sociálních sítí mají.

Jejich cesta totiž nebyla vůbec jednoduchá. Cílem bylo se dostat z ostřelovaného Charkova k polským hranicím, kvůli návalu lidí ale vše trvalo velmi dlouho. „Dvě noci jsme seděli ve sklepě našeho domu. Týden jsme byli bez elektřiny. Telefony jsme si chodili nabíjet do vedlejšího sklepa. Pak se nám podařilo odejít. Charkovští dobrovolníci nám pomohli a odvezli nás na nádraží,“ popisuje situaci Anna na Instagramu svého kocoura.

„Pak jsme nastoupili do vlaku Charkov-Lvov. Cesta do Lvova nám trvala dvacet hodin. Poté jsme se vydali na hranice s Polskem, kde jsme stáli v pěší frontě – bylo tam hodně lidí, asi čtyři až pět tisíc. Hranice jsme překročili po devíti hodinách,“ doplňuje Anna. V momentě překročení ukrajinsko-polských hranic se do pomoci zapojila Světová asociace influencerů a blogerů, která mimo jiné Stepana loni jmenovala jedním z nejlepších petfluencerů světa.

Když se totiž Maria Gražina Chaplinová, generální ředitelka a zakladatelka asociace, dozvěděla o Stepanově osudu, začala jednat. Spolu se svými pomocníky pomohla rodině zorganizovat cestu až do Francie, kde jí na neurčito pronajala byt. „Nebylo to tak jednoduché, na každém kroku jsme s nimi byli v kontaktu,“ řekla pro Washington Post Iryna Savčaková, mluvčí Světové asociace influencerů a blogerů. „Teď se o ně ve Francii staráme osobně.“